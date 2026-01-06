7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana

Kalij pomaga uravnavati krvni tlak, ravnovesje tekočin in delovanje mišic, zato je njegov zadosten vnos ključen za zdrav življenjski slog. Razumevanje alternativnih virov kalija je pomembno tudi za ljudi, ki se izogibajo bananam ali želijo razširiti spekter prehranskih virov.

1. Sladki krompir

Sladki krompir je močan vir kalija, kot navaja Cleveland Clinic. En srednje velik pečen gomolj vsebuje približno 542 mg kalija, kar presega povprečno banano. Poleg tega vsebuje vlaknine in beta-karoten, kar podpira prebavo in zdravje oči.

2. Špinača

Špinača je listnata zelenjava, bogata z minerali. Mayo Clinic pojasnjuje, da ena skodelica kuhane špinače vsebuje okoli 839 mg kalija. Hkrati je odličen vir magnezija in vitaminov A, C in K, zaradi česar je špinača ena najbolj hranljivih zelenjav.

3. Avokado

Avokado je znan po zdravih maščobah, a vsebuje tudi veliko kalija. WebMD navaja, da srednji avokado vsebuje približno 975 mg kalija, kar je skoraj dvakrat več kot banana. Dr. David L. Katz, strokovnjak za prehrano, poudarja, da avokado hkrati podpira srčno zdravje in izboljšuje absorpcijo drugih hranil.

4. Beli fižol

Stročnice so pogosto spregledan vir tega minerala. Po podatkih Verywell Health ena skodelica kuhanega belega fižola vsebuje okoli 1.000 mg kalija. To pomeni, da so fižol, leča in čičerika odličen način za povečanje vnosa kalija brez odvisnosti od banan.

5. Suhe marelice

Suho sadje je koncentriran vir kalija, kot navaja Harvard Health. 100 gramov suhih marelic vsebuje približno 1.162 mg kalija, kar je znatno več kot v banani. Hkrati je suho sadje vir antioksidantov, ki ščitijo celice pred poškodbami.

6. Losos

Ribe niso le vir beljakovin in maščobnih kislin omega 3, ampak tudi kalija. Johns Hopkins Medicine pojasnjuje, da 100 gramov lososa vsebuje okoli 628 mg kalija. Redno vključevanje rib v prehrano podpira srčno-žilni sistem in presnovo.

7. Krompir

Navaden krompir, pečen ali kuhan, je še en presenetljiv vir kalija. Mayo Clinic navaja, da srednji krompir vsebuje približno 926 mg kalija. Pomembno je, da ga jemo s kožo, saj se v njej nahaja večina mineralov in vlaknin. Čeprav je banana priročen in priljubljen vir kalija, obstaja mnogo živil, ki jo prekašajo po vsebnosti tega minerala. Sladki krompir, špinača, avokado, beli fižol, suhe marelice, losos in krompir so odlični viri, ki hkrati nudijo dodatne hranilne koristi. Vključevanje teh živil v prehrano pomaga uravnavati krvni tlak, podpirati srčno zdravje in ohranjati optimalno delovanje mišic in živčevja.