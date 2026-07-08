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Piščanec
Prehrana

Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo

N.R.A.
08. 07. 2026 03.55
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Piščanec že desetletja velja za 'najbolj zdravo meso'. Je priljubljena izbira pri ljudeh, ki želijo izgubiti telesno težo, povečati vnos beljakovin ali zmanjšati količino maščob v prehrani.

Toda nutricionisti opozarjajo, da odgovor ni tako preprost. Čeprav je piščanec lahko zelo dobra izbira, obstaja meso, ki ga strokovnjaki pogosto postavljajo ob bok ali celo pred njega – ribe, predvsem mastne ribe, kot so losos, sardine in skuša. Razlog niso samo beljakovine, ampak predvsem posebne maščobe, ki jih piščanec skoraj ne vsebuje.

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Piščanec je zdrava izbira, vendar ni edini zmagovalec

Piščančje meso, predvsem piščančje prsi brez kože, vsebuje veliko beljakovin in razmeroma malo nasičenih maščob. Prav zato ga pogosto priporočajo kot del uravnotežene prehrane. Prednosti piščanca:

- veliko kakovostnih beljakovin,

- vsebuje pomembne vitamine skupine B,

- vsebuje minerale, kot sta selen in fosfor,

- je lahko prebavljiv,

- je vsestransko živilo.

Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da prehrana ne sme temeljiti samo na enem viru beljakovin. Različne vrste mesa in rib telesu zagotavljajo različna hranila.

Surov piščanec
Surov piščanecFOTO: AdobeStock

Presenetljiva izjema: mastne ribe

Čeprav piščanec vsebuje veliko beljakovin, mu manjka ena pomembna sestavina, omega-3 maščobne kisline EPA in DHA. Te najdemo predvsem v mastnih ribah. Ameriško združenje za srce (American Heart Association) priporoča uživanje rib, predvsem mastnih rib, vsaj dvakrat tedensko, saj so povezane z boljšim zdravjem srca in ožilja. Omega-3 maščobne kisline imajo pomembno vlogo pri:

- zmanjševanju vnetnih procesov v telesu,

- podpori zdravju srca,

- normalnem delovanju možganov,

- ohranjanju zdravih krvnih žil.

Riba
RibaFOTO: Thinkstock

Losos, sardine ali skuša; katera riba je najboljša?

Nutricionisti pogosto priporočajo predvsem manjše mastne ribe, saj vsebujejo veliko koristnih maščob in imajo običajno manjše tveganje za kopičenje onesnaževal.

Sardine: Majhne ribe, ki vsebujejo veliko omega-3 maščobnih kislin, vitamin D in kalcij, če jih uživamo s kostmi.

Skuša: Ena izmed najboljših rib glede vsebnosti omega-3 maščob.

Losos: Priljubljen vir kakovostnih beljakovin in zdravih maščob.

Losos
LososFOTO: AdobeStock

Ali to pomeni, da bi morali piščanca zamenjati z ribami?

Ne. Strokovnjaki poudarjajo, da ni ene same 'najbolj zdrave' vrste mesa. Pomembnejša je celotna prehrana. Piščanec je lahko odlična izbira, še posebej v primerjavi z močno predelanimi mesnimi izdelki, kot so salame, hrenovke in klobase. Težava nastane predvsem, kadar nekdo uživa skoraj vedno isto vrsto beljakovin in zanemarja raznolikost.

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Največja razlika ni med piščancem in govedino, ampak med svežim in predelanim mesom

Ko strokovnjaki govorijo o bolj zdravi izbiri mesa, pogosto opozarjajo predvsem na omejevanje predelanega mesa. Med predelane mesnine sodijo:

- slanina,

- salame,

- hrenovke,

- klobase,

- drugi mesni izdelki z dodano soljo in konzervansi.

Svetovna zdravstvena organizacija in številne zdravstvene ustanove opozarjajo, da je redno uživanje predelanega mesa povezano z večjim tveganjem za nekatere bolezni, zato priporočajo zmernost.

Hrenovke
HrenovkeFOTO: Shutterstock

Kaj je torej najboljša izbira za vsakdan?

Za večino ljudi je najboljša strategija preprost način prehranjevanja:

- piščanec nekajkrat tedensko,

- ribe vsaj enkrat do dvakrat tedensko,

- stročnice kot rastlinski vir beljakovin,

- omejevanje predelanega mesa,

- veliko zelenjave in polnovrednih živil.

Takšna raznolikost zagotovi širši nabor hranil kot osredotočanje samo na eno vrsto mesa.

Piščanec ostaja ena izmed boljših izbir, ko govorimo o mesu z veliko beljakovinami in manj nasičenimi maščobami. Toda če pogledamo širšo sliko, imajo mastne ribe pomembno prednost zaradi omega-3 maščobnih kislin, ki jih piščanec skoraj nima. Najbolj zdrava izbira zato ni nujno eno samo meso, ampak raznolika prehrana, v kateri se izmenjujejo različni kakovostni viri beljakovin.

Viri: American Heart Association, Fish and Omega-3 Fatty Acids, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Fish and Seafood, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Protein, Mayo Clinic, Fish oil supplements: Heart-healthy or just hype?, World Health Organization (WHO), Cancer: Carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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