Lahko temna čokolada upočasni staranje?

Ko je govor o staranju, najprej pomislimo na prehranske dodatke, medicinske postopke ali drage kreme. Najnovejše raziskave pa kažejo, da lahko na proces staranja vplivajo tudi povsem vsakdanja živila, med njimi celo temna čokolada.

Kot poroča ScienceDaily, so raziskovalci odkrili povezavo med določeno kemično spojino v temni čokoladi in staranjem telesa na celični ravni. To seveda ne pomeni, da je temna čokolada čudežno zdravilo ali da bi jo morali uživati redno in v velikih količinah, temveč gre za zanimivo spoznanje o tem, kako lahko prehrana vpliva na naše dolgoročno zdravje.

Zakaj je pomembno, kako se staramo?

Večina ljudi starost meri le v letih, vendar zdravniki vse pogosteje govorijo o biološki starosti. Ta odraža dejansko stanje naših celic in organov, zato je lahko telo biološko mlajše ali starejše, kot kaže rojstni datum. Kot piše Medical News Today, lahko na biološko staranje vplivajo prehrana, gibanje, stres in kakovost spanja. V zadnjih letih pa se vse več pozornosti namenja tudi posameznim snovem v hrani, ki bi lahko ta proces rahlo upočasnile.

icon-expand Znanstveniki so ugotovili, da so imeli ljudje z višjimi vrednostmi teobromina v telesu znake počasnejšega biološkega staranja. FOTO: iStock

Kaj so znanstveniki našli v temni čokoladi?

Raziskava, ki jo povzema ScienceDaily in je bila izvedena na King's College London, se je osredotočila na snov z imenom teobromin. Gre za naravno spojino, ki jo najdemo predvsem v kakavu in temni čokoladi. Znanstveniki so ugotovili, da so imeli ljudje z višjimi vrednostmi teobromina v telesu znake počasnejšega biološkega staranja. Kot poudarjajo avtorji raziskave, to še ne pomeni, da več čokolade avtomatično pomeni boljše zdravje.

Strokovnjaki opozarjajo na zmernost

Strokovnjaki ob tej ugotovitvi dodajajo pomembno opozorilo. Kot piše NIH (National Institutes of Health), ima temna čokolada sicer koristne snovi, a vsebuje tudi sladkor in maščobe. Če jo uživamo pretirano, lahko koristi hitro zasenčijo negativni učinki. Temna čokolada je lahko del zdrave prehrane, vendar ne nadomesti uravnoteženega prehranjevanja, gibanja in drugih zdravih navad. Pri izbiri čokolade strokovnjaki priporočajo tisto z višjim deležem kakava in manj dodanega sladkorja, predvsem pa naj ostane užitek, ne navada brez meja.