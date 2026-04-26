Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Vnetje sinusov
Prehrana

5 živil, ki v telesu tiho sprožajo vnetje (in 5, ki ga blažijo)

N.R.A.
26. 04. 2026 03.26
1

Vnetje je sicer naraven odziv telesa na poškodbe ali okužbe, a ko postane kronično, tiho razjeda vaše zdravje. Povezujejo ga z vrsto bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, bolezni srca, revmatoidni artritis in celo rak. Ena najmočnejših obramb proti dolgotrajnemu vnetju ni v omari z zdravili, temveč na krožniku.

Kot piše WebMD, lahko določena živila pospešijo vnetne procese, druga pa jih učinkovito zavirajo. Vprašanje, ki si ga moramo torej zastaviti, ni zgolj kaj jemo, ampak ali nas naša prehrana zdravi ali tiho poškoduje?

Kaj sploh je vnetje in zakaj je prehrana tako pomembna?

Vnetje je biološki proces, s katerim telo skuša odstraniti škodljive dražljaje in začeti proces zdravljenja. Problem nastane, ko ta proces postane kroničen. Po navedbah Mayo Clinic, dolgotrajno vnetje ni več zaščitni mehanizem, temveč dejavnik tveganja za kronične bolezni.

Luskavica in srce: Nevidna povezava, ki jo morate poznati

Hrana ima pri tem ključno vlogo, saj lahko določen vnos bodisi izzove vnetne odzive bodisi jih umiri. Kot poudarja Cleveland Clinic, je prehrana bogata s sladkorjem, nasičenimi maščobami in predelano hrano neposredno povezana z višjimi vnetnimi markerji v krvi.

VnetjeFOTO: AdobeStock

Živila, ki spodbujajo vnetne procese

Sladkor in fruktozni sirup

Kot izpostavlja TheHealthy, že majhne količine dodanega sladkorja lahko sprožijo sistemski vnetni odziv. Vnos več kot 50 g sladkorja dnevno je po podatkih John Hopkins Medicine pogosto povezan s povišano ravnijo C-reaktivnega proteina (CRP), ki je marker za vnetje v telesu.

Kako preprečiti vnetje dlesni zaradi zobnega aparata?

Rdeče in predelano meso

WebMD opozarja, da rdeče meso, še posebej pa mesni izdelki (salame, klobase), vsebujejo nasičene maščobe in spojine, ki se med obdelavo sproščajo in spodbujajo vnetje. Pri ljudeh, ki pogosto uživajo te izdelke, so bile zaznane povišane vrednosti vnetnih markerjev.

VnetjeFOTO: AdobeStock

Transmaščobe in ocvrta hrana

Znanstveno je potrjeno, da transmaščobe vplivajo na aktivacijo vnetnih genov. Kot navaja Verywell Health, transmaščobe, prisotne v komercialnih pekovskih izdelkih, prigrizkih in hitro pripravljeni hrani, ne le poslabšajo vnetne odzive, temveč tudi povečajo tveganje za srčno-žilne zaplete.

9 opozorilnih znakov, ki lahko nakazujejo na vnetja v telesu

Enostavni ogljikovi hidrati

Rafinirane žitarice, bel kruh, testenine in peciva povzročajo hitre dvige glukoze v krvi, kar vodi v oksidativni stres in vnetje. Cleveland Clinic pojasnjuje, da takšni prehranski vzorci rušijo ravnovesje inzulina in spodbujajo nizko stopnjo vnetja, kar dolgoročno vodi v inzulinsko rezistenco.

VnetjeFOTO: AdobeStock

Alkohol

Prekomerno uživanje alkohola draži črevesno steno in poruši ravnovesje črevesne mikrobiote. Kot navaja TheHealthy, to omogoči prehod toksinov v kri, kar aktivira imunski sistem in vodi v kronično vnetje.

Ali sladkor povečuje tveganje za raka? To morate vedeti

Živila, ki zavirajo vnetne procese

Zelena listnata zelenjava in križnice

Zelenolistna zelenjava, kot so ohrovt, špinača in rukola, vsebuje antioksidante, ki po navedbah Mayo Clinic zmanjšujejo vnetne signale v telesu. Enako velja za križnice, kot so brokoli, cvetača in brstični ohrovt.

Listnata zelenjavaFOTO: AdobeStock

Maščobne ribe in omega-3

Kot poudarja WebMD, omega-3 maščobne kisline iz lososa, skuše, sardel in lanenih semen neposredno zavirajo sintezo pro-vnetnih prostaglandinov. Redno uživanje teh živil zmanjšuje tveganje za vnetne bolezni srca in ožilja.

Najboljša prehrana za zdravo srce po 60. letu

Sadje z nizkim glikemičnim indeksom

Jagodičevje, jabolka in pomaranče vsebujejo vitamine, polifenole in vlaknine, ki zmanjšujejo oksidativni stres. John Hopkins Medicine opozarja, da flavonoidi v jagodičevju delujejo kot naravni protivnetni mehanizmi v telesu.

MalineFOTO: iStock

Zdrave maščobe iz oreščkov in semen

Mandeljni, orehi, chia semena in lan vsebujejo nenasičene maščobne kisline in fitokemikalije. Kot pojasnjuje Verywell Health, te snovi krepijo protivnetno delovanje omega-3 kislin in zmanjšujejo tveganje za vnetne zaplete.

Kakšna je vloga maščob pri vzdrževanju zdrave telesne teže?

Zeleni čaj in kurkuma

Zeleni čaj vsebuje epigalokatehin galat (EGCG), ki po navedbah Cleveland Clinic zavira izražanje vnetnih genov. Kurkumin v kurkumi pa je močan naravni zaviralec vnetnih encimov, kot poudarja TheHealthy.

Zeleni čajFOTO: Thinkstock

Kako sestaviti protivnetni jedilnik?

Namesto izključevanja se osredotočite na nadomeščanje. Zamenjajte beli kruh s polnozrnatim, ocvrto hrano z jedmi na pari, sladice z jagodičevjem, gazirane pijače z vodo z limono. Ključ je v doslednosti, ne v popolnosti. Po podatkih WebMD že zmanjšanje vnetnih živil za 20–30 % prinese merljive spremembe v laboratorijskih markerjih.

Zmerno z jagodičevjem: Koristi in pasti uživanja jagod

Tudi črevesje ima ključno vlogo

Cleveland Clinic opozarja, da je zdrava črevesna mikrobiota prva linija obrambe pred kroničnim vnetjem. Probiotična in prebiotična živila, kot so jogurt, kislo zelje in topne vlaknine, krepijo črevesno bariero in preprečujejo t. i. sindrom puščajočega črevesa.

Skrivnost zdravega črevesja, ki jo morate poznati

Ne gre le za posamezne obroke, temveč za prehranski vzorec

Kot poudarja John Hopkins Medicine, je celoten prehranski slog tisti, ki odloča o tem, ali telo večino časa deluje v stanju vnetja ali ravnovesja. Sredozemska prehrana, ki temelji na sadju, zelenjavi, ribah in olivnem olju, je v tem smislu ena izmed najbolje raziskanih in najbolj protivnetnih diet.

7 pokazateljev, da imate zdravo prebavo in uravnoteženo črevesje

Kot vidite, je prehrana več kot le vir energije – je vaša vsakodnevna izbira med t. i. "tiho boleznijo" in zdravjem. Vsak obrok ima moč, da vašemu telesu bodisi pomaga bodisi škoduje. Izbirajte pametno.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, John Hopkins Medicine, TheHealthy, Health, myClevelandClinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abmam 27. 05. 2025 12.28
0 0
Res je.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1645