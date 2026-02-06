Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?

Kako se potrebe po železu spreminjajo po menopavzi?

Kot navaja KreniZdravo, se potrebe po železu pri ženskah po menopavzi bistveno zmanjšajo, saj se izguba krvi z menstruacijo preneha. To pomeni, da večina žensk po 60. letu ne potrebuje več enakih količin železa kot v rodnem obdobju. Kljub temu pa se nekatere ženske še vedno odločajo za jemanje dodatkov železa, pogosto iz navade ali zaradi prepričanja, da jim bo to izboljšalo energijo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno ravnanje brez ustrezne indikacije povzroči več škode kot koristi.

Kdaj je dodajanje železa res potrebno?

Dodajanje železa je smiselno le, kadar je dokazano pomanjkanje, ki ga potrdi laboratorijska preiskava. Pomanjkanje železa se lahko pojavi zaradi slabše absorpcije, kroničnih bolezni prebavil ali nezadostnega vnosa. V takšnih primerih je dodajanje železa nujno za obnovo zalog in preprečevanje anemije zaradi pomanjkanja železa. Vendar pa je pomembno, da se dopolnilo jemlje pod zdravniškim nadzorom, saj previsoke vrednosti železa lahko povzročijo poškodbe organov.

icon-expand Dodatki železa FOTO: AdobeStock

Zakaj je previdnost pri dodatkih železa tako pomembna?

Prekomerno uživanje železa pri starejših ženskah lahko vodi v kopičenje železa v telesu, kar poveča tveganje za poškodbe jeter, oksidativni stres in težave s srcem. Železo je mineral, ki ga telo ne izloča učinkovito, zato se presežki lahko nalagajo v tkivih. Poleg tega lahko dodatki železa povzročijo prebavne težave, kot so zaprtje, slabost ali bolečine v trebuhu, kar je pri starejših osebah še posebej obremenjujoče.

Kako ugotoviti, ali potrebujete dodatek železa?

Laboratorijske preiskave so ključne. O potrebi po dodatku železa lahko presodi le zdravnik na podlagi krvnih preiskav, ki vključujejo vrednosti hemoglobina, feritina in drugih kazalnikov zalog železa. Brez teh podatkov ni mogoče zanesljivo oceniti, ali je dodajanje potrebno. Samostojno jemanje dodatkov brez diagnoze lahko prikrije druge zdravstvene težave ali povzroči neravnovesje mineralov.

Prehrana kot prvi korak

Pri ženskah po 60. letu je pogosto dovolj, da železo pridobivajo iz prehrane. Med živila, ki naravno vsebujejo železo, sodijo meso, stročnice, temnolistnata zelenjava in polnovredna žita. Uravnotežena prehrana običajno zadostuje za vzdrževanje normalnih vrednosti, razen v primerih, ko obstaja osnovna bolezen, ki vpliva na absorpcijo. Dodajanje železa pri ženskah po 60. letu ni rutinsko priporočljivo. Večina žensk v tem obdobju ne potrebuje večjih količin železa, zato je pomembno, da se dopolnila jemljejo le ob dokazani potrebi. Prekomerno uživanje železa lahko povzroči resne zdravstvene zaplete, zato je odločitev o dodatkih vedno smiselno sprejeti skupaj z zdravstvenim strokovnjakom. Z ustreznimi preiskavami in uravnoteženo prehrano lahko učinkovito poskrbite za optimalne vrednosti železa brez tveganja za preobremenitev telesa.