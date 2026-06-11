Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?

Ste vedeli, da arašidovo maslo ni le prigrizek za otroke, ampak močno orodje za ohranjanje vašega zdravja? Po mnenju dr. Dana Gublerja lahko zmerno, a redno uživanje te priljubljene jedi pomaga telesu pri obrambi pred rakom, srčnimi napakami in sladkorno boleznijo.

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Čeprav se ga včasih drži slab glas zaradi visoke vsebnosti maščob, znanstvenik razlaga, da gre za koristne maščobe, ki izboljšujejo absorpcijo vitaminov in stabilizirajo naš metabolizem. V videu iz leta 2025 je dr. Gubler potrdil številne pozitivne učinke, ki segajo od podpore delovanju jeter in ledvic do preprečevanja raka dojk v starejših letih. Redno uživanje tega hranljivega masla tako predstavlja preprosto, a učinkovito strategijo za izboljšanje vsesplošnega počutja.

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Kako arašidovo maslo varuje srce in znižuje raven holesterola

Arašidovo maslo je bogato s sestavinami, ki neposredno krepijo zdravje srca in preprečujejo možgansko kap. Za razliko od nasičenih maščob, ki jih najdemo v živalskih produktih, arašidi vsebujejo večinoma nenasičene maščobe. Registrirana dietetičarka Wan Na Chun pojasnjuje: "Arašidovo maslo je dober vir mononenasičenih maščob, ki so dobre za srce in lahko pomagajo znižati raven LDL oziroma slabega holesterola."

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Redno uživanje, ki traja vsaj pol leta, lahko opazno spremeni vašo krvno sliko. Prav tako arašidi ne vsebujejo škodljivega holesterola, temveč vašim žilam pomagajo ohranjati elastičnost, kar je osnova za dolgotrajno preventivo pred najtežjimi srčnimi boleznimi današnjega časa.

Ali ste vedeli, da le dve žlici arašidovega masla vsebujeta okoli 12,3 grama nenasičenih maščob, kar predstavlja kar 80 odstotkov vseh maščob v namazu?

Stabilen krvni sladkor in zaščita pred sladkorno boleznijo

Profesor Walter C. Willett s Harvarda že vrsto let opozarja na izjemne koristi arašidovega masla za tiste, ki si želijo izogniti sladkorni bolezni. Pojasnjuje, da redno uživanje pomaga telesu bolje uravnavati inzulin. Namaz vsebuje vlaknine in vitamine, ki v kombinaciji z zdravimi maščobami upočasnjujejo prebavo. Če arašidovo maslo nanesete na bel kruh, boste preprečili nenaden dvig sladkorja v krvi, ki je običajen po zaužitju bele moke. "Arašidovo maslo je odlična izbira za tiste, ki poskušajo nadzorovati raven sladkorja v krvi," pravi nutricionistka Lisa Andrews. To ne pomeni le varovanja pred boleznijo, temveč tudi bolj konstantno raven energije čez cel dan brez nepotrebnih nihanj, ki nas delajo utrujene in lačne.

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Zakaj arašidi delujejo proti prostim radikalom in raku

Čeprav proste radikale potrebujemo za normalno delovanje, njihovo preveliko število vodi do tistega, čemur pravimo oksidativni stres. To je nevarno stanje, ki poškoduje naše celice in nas naredi dovzetne za resne bolezni, vključno z rakom. K sreči so arašidi polni antioksidantov. Nutricionistka Lisa Andrews pojasnjuje: "Arašidi vsebujejo več antioksidantov, vključno z vitaminom E in resveratrolom, ki lahko pomagata zaščititi pred boleznimi srca in rakom." Zanimivo je, da arašidovo maslo nudi zaščito celo pred rakom dojke v kasnejšem življenjskem obdobju. Gre torej za dolgoročno naložbo v zdravje, ki pomaga ohranjati mladostnost vaših celic in odpornost telesa pred vplivi sodobnega okolja.

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Kako izbrati najboljše arašidovo maslo na tržni polici

Da bi dobili vse zdravilne učinke, o katerih pišemo, ni treba posegati po dragih ali eksotičnih blagovnih znamkah. Dr. Gubler poudarja, da je pomembneje gledati sestavo kot ceno. Najbolj zdrave vrste arašidovega masla so tiste, ki ne vsebujejo ničesar drugega razen arašidov. Marsikdo bi se ustrašil plasti olja na vrhu posodice, a to je dejansko znak kakovosti in naravnega procesa. Številni proizvajalci namreč dodajajo sladkorje in dodatne maščobe, da bi namaz naredili bolj gladek in privlačen na videz, vendar ti dodatki zmanjšujejo hranilno vrednost. Zato si vedno vzemite trenutek, da preverite deklaracijo na zadnji strani – vaše telo vam bo za to preprosto odločitev zelo hvaležno.