Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove

Umetno sladilo aspartam je že dolgo priljubljena izbira za tiste, ki želijo zmanjšati vnos sladkorja, piše net.hr. Njegova kemična sestava, ki temelji na dveh aminokislinah, mu daje izrazito sladek okus brez kalorij. Nova raziskava, izvedena v Španiji, je proučevala dolgoročne učinke nizkih odmerkov aspartama pri miših v obdobju enega leta. Znanstveniki so mišim dodajali aspartam v količini, ki je bila šestkrat manjša od varnega dnevnega vnosa za ljudi, kot ga določa Svetovna zdravstvena organizacija. Presenetljivo je bilo odkritje, da so miši, ki so uživale aspartam, izgubile več teže in imele precej manj telesne maščobe. Vendar pa so se skupaj s to izgubo teže pojavili tudi zaskrbljujoči znaki morebitnih težav s srcem in možgani, kar sproža pomembna vprašanja o resnični varnosti aspartama.

icon-expand Aspartam FOTO: AdobeStock

Kako aspartam vpliva na zdravje srca

Raziskovalci so natančno pregledali srca miši, ki so bile izpostavljene aspartamu. Ugotovili so, da srca teh živali niso črpala krvi z enako učinkovitostjo kot pri miših v kontrolni skupini. Poleg tega so opazili majhne strukturne spremembe v srčnem tkivu. Ti znaki kažejo, da je bilo srce pod dodatno obremenitvijo. Čeprav so bile spremembe subtilne, lahko nakazujejo na postopno oslabitev srčne funkcije skozi čas, kar je še posebej zaskrbljujoče glede na izjemno nizke odmerke aspartama, ki so jih miši prejele. Ti rezultati odpirajo nujna vprašanja o morebitnem vplivu aspartama na človeško srčnožilno zdravje, celo pri tistih, ki naj bi uživali 'varne' količine.

icon-expand Aspartam FOTO: AdobeStock

Aspartam in možgani: Povezava s kognitivnim upadom

Analiza možganskega delovanja pri miših, ki so uživale aspartam, je razkrila opazne spremembe. Možgani so sprva porabljali več glukoze, do konca raziskave pa je njena poraba drastično upadla, kar je lahko škodljivo za normalno delovanje možganov. Te spremembe so se odrazile tudi na vedenju in sposobnostih miši: pokazale so slabše rezultate na testih spomina in učenja, bile so počasnejše in so potrebovale več časa za reševanje labirintov, kar nakazuje na zmanjšanje kognitivnih sposobnosti. Ti rezultati so podprti tudi z že prej objavljenimi študijami na ljudeh. Septembra objavljena raziskava, ki je vključevala skoraj 13.000 ljudi, je aspartam in druga umetna sladila povezala z oslabljenimi kognitivnimi sposobnostmi, še posebej pri ljudeh s sladkorno boleznijo. Čeprav so bile te spremembe relativno blage v primerjavi z nekaterimi prejšnjimi študijami, ki so uporabljale višje in bolj intenzivne odmerke, so kljub temu zaskrbljujoče.

icon-expand Aspartam FOTO: AdobeStock

Avtorji raziskave svetujejo, naj se otroci in mladostniki čim bolj izogibajo rednemu uživanju aspartama. Pozivajo tudi k ponovni oceni varnostnih omejitev za uživanje aspartama.

Pomen nadaljnjih raziskav in ponovne ocene varnostnih omejitev

Znanstveniki opozarjajo, da so bile opazovane spremembe v možganih razmeroma blage. Pojasnjujejo, da so prejšnje študije, pri katerih so miši vsak dan uživale aspartam ali v krajših, a bolj intenzivnih obdobjih, pokazale močnejše učinke. Vendar pa je pomembno poudariti, da so v tej študiji mišim dodajali aspartam v res nizkih količinah, daleč pod veljavno mejo, pa so se vseeno pojavile spremembe.

icon-expand Aspartam FOTO: AdobeStock

Poudarjajo, da so za potrditev, ali se podobni učinki lahko pojavijo tudi pri ljudeh, potrebne nadaljnje poglobljene raziskave. Raziskovalci zaključujejo: "Ti izvidi nakazujejo, da aspartam, celo v dovoljenih odmerkih, lahko moti delovanje pomembnih organov in bi bilo priporočljivo ponovno razmisliti o varnostnih mejah za uporabo pri ljudeh." To pomeni, da so trenutne smernice morda nezadostne za dolgoročno zaščito našega zdravja.