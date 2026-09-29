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Granola
Prehrana

Bolje pojesti pest oreščkov kot tole priljubljeno 'zdravo' živilo, ki lahko hitro dvigne krvni sladkor

N.R.A.
29. 09. 2026 03.52
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Granola velja za zdrav zajtrk ali prigrizek. Oves, oreščki, semena in suho sadje zvenijo kot idealna kombinacija, vendar se lahko pri nekaterih izdelkih sestava precej razlikuje od predstave o 'zdravem' živilu. Nekatere granole vsebujejo veliko dodanega sladkorja in ogljikovih hidratov, zato lahko krvni sladkor po zaužitju hitro naraste.

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To ne pomeni, da je granola nezdrava ali da se ji je treba izogibati. Pomembna sta predvsem sestava in velikost porcije.

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Zakaj lahko granola dvigne krvni sladkor?

Na krvni sladkor najbolj vplivajo ogljikovi hidrati. Telo jih med prebavo razgradi v glukozo, zato lahko večja količina ogljikovih hidratov povzroči večji porast krvnega sladkorja. Mayo Clinic pri prehrani za uravnavanje krvnega sladkorja svetuje predvsem izbiro kakovostnih virov ogljikovih hidratov, dovolj vlaknin in nadzor porcij. Težava pri nekaterih granolah je dodan sladkor.

Granola
GranolaFOTO: AdobeStock

Med, javorjev sirup ali drugi sladkorji lahko izdelek spremenijo v precej bolj sladek obrok, kot bi pričakovali. Pri tem je pomembno tudi, koliko granole dejansko pojemo. Verywell Health opozarja, da lahko granola zaradi dodanih sladil vsebuje precej več sladkorja in kalorij kot navadni ovseni kosmiči.

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Zakaj so oreščki drugačna izbira?

Pest oreščkov vsebuje razmeroma malo ogljikovih hidratov ter precej nenasičenih maščob, beljakovin in vlaknin. Mayo Clinic jih uvršča med živila, bogata z vlakninami, hkrati pa med vire koristnih maščob. Kombinacija vlaknin, beljakovin in maščob upočasni prebavo in lahko pripomore k bolj postopnemu vplivu obroka na krvni sladkor. Verywell Health zato med prigrizki, ki so lahko primernejši za stabilnejši krvni sladkor, navaja tudi pest oreščkov.

Oreščki
OreščkiFOTO: AdobeStock

Ni se treba odpovedati granoli

Če imate radi granolo, je ni treba črtati z jedilnika. Bolj pomembno je, da preverite deklaracijo. Izberite izdelek z manj dodanega sladkorja in več vlakninami. Še boljša možnost je navadna ovsena kaša, ki ji sami dodate oreščke, semena in sveže sadje. Tako lahko bolje nadzorujete količino sladkorja in velikost porcije. Pomembno je tudi, s čim granolo kombinirate. Navadni grški jogurt, oreščki ali semena lahko dodajo beljakovine in zdrave maščobe, zaradi česar je obrok bolj uravnotežen.

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Kaj preveriti na embalaži?

Pred nakupom poglejte predvsem:

- količino sladkorja,

- količino ogljikovih hidratov,

- vsebnost vlaknin,

- velikost priporočene porcije,

- seznam dodanih sladil.

Tudi živilo, ki je označeno kot zdravo, zato ni nujno najboljša izbira za vsakogar. Pri krvnem sladkorju štejejo celotna sestava obroka, količina zaužite hrane in velikost porcije.

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Za večino ljudi je tako preprosta pest neslanih oreščkov lahko bolj predvidljiv prigrizek kot velika skleda sladkane granole. Pri sladkorni bolezni ali preddiabetesu pa je treba prehrano prilagoditi posamezniku in priporočilom zdravstvenega strokovnjaka.

Viri: Mayo Clinic, Verywell Health

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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