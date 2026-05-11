Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
banana
Prehrana

Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje

N.R.A.
11. 05. 2026 03.33
0

Kakovosten spanec predstavlja nepogrešljiv temelj zdravega življenjskega sloga, čeprav se njegovemu pomenu pogosto ne posveča ustrezne pozornosti.

Sadje, ki vam lahko pomaga pri nespečnosti

Kronično pomanjkanje kakovostnega počitka lahko vodi do kompleksnih zdravstvenih izzivov, ki vključujejo zmanjšano kognitivno zmožnost ter povečano tveganje za razvoj debelosti, sladkorne bolezni in srčno-žilnih obolenj, piše index.hr. Čeprav se številni posamezniki pri iskanju optimalnih rešitev zatekajo k različnim sprostitvenim tehnikam ali farmakološkim pripravkom, se učinkovita podpora lahko skriva v naravnih prehranskih virih. Znanstvene ugotovitve potrjujejo, da banane vsebujejo specifične spojine, ki lahko pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti vašega spanca.

Banane so hranljive in lahko prebavljive.
Banane so hranljive in lahko prebavljive. FOTO: Shutterstock

Prednosti banan

Ena ključnih prehranskih odlik banan je znatna vsebnost magnezija, minerala, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju cirkadianega ritma oziroma naravnega cikla spanja in budnosti. Magnezij učinkovito prispeva k zniževanju ravni kortizola, znanega kot stresni hormon, ter hkrati spodbuja sintezo melatonina, kar posledično olajša prehod v spanec in izboljša njegovo kakovost. Povprečno zaužitje ene banane telesu zagotovi približno osem odstotkov priporočenega dnevnega vnosa magnezija, kar predstavlja pomemben in dragocen doprinos v sklopu dnevne prehrane.

Banane
BananeFOTO: iStock

Poleg tega so banane bogat vir triptofana, esencialne aminokisline, ki je tesno povezana z nastopom fiziološke utrujenosti. Organizem triptofan pretvori v serotonin, ta pa aktivira mehanizme za spodbujanje produkcije melatonina. Celoten biološki proces tako pomembno pripomore k hitrejšemu in lažjemu uspavanju ter k doseganju optimalne regeneracije med spancem.

Druge koristi banan za spanje

Koristni učinki banan obsegajo širši spekter delovanja. Zaradi visoke vsebnosti kalija učinkovito prispevajo k sproščanju mišične napetosti. Kot vir kompleksnih ogljikovih hidratov dodatno podpirajo procese v možganih, ki spodbujajo kakovosten spanec.

Banana
BananaFOTO: Adobe Stock

Za razliko od agrumov, ki lahko pri občutljivejših posameznikih izzovejo zgago, so banane izjemno blage do prebavnega sistema. Odlikujejo jih dostopnost, visoka stopnja varnosti in odsotnost nezaželenih stranskih učinkov, ki so pogosto povezani z uporabo prehranskih dopolnil ali farmakoloških pripravkov. Posledično strokovna javnost banane prepoznava kot primerno in naravno izbiro za večerni obrok, ki spodbuja hitrejši ter globok počitek.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
spanec nespečnost banane magnezij melatonin
Prehrana

Kdo ne bi smel jemati kurkume?

Vizita.si Kaj pomeni zdrav spanec in zakaj ga nenehno podcenjujemo?
Okusno.je Jejte te prigrizke pred spanjem in se zbudite spočiti
Moskisvet.com Brez slabe vesti: Sadje, ki ga lahko jeste zvečer pred spanjem
24ur.com ZAKAJ (SLABO) SPIMO?
Vizita.si Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
24ur.com 'Ko dobro spimo, bolje živimo'
Vizita.si 7 vrst hrane, ki lahko naravno izboljšajo kakovost spanja
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1705