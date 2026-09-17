Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo

Ena najboljših možnosti je živilo, ki ga pogosto uporabljamo premalo, ekstra deviško oljčno olje.

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Zakaj je oljčno olje boljša izbira?

Maslo vsebuje precej nasičenih maščob. Če jih uživamo preveč in jih ne nadomeščamo z bolj zdravimi maščobami, lahko prispevajo k zvišanju LDL oziroma 'slabega' holesterola, ki je pomemben dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja. Oljčno olje je po drugi strani bogato predvsem z enkrat nenasičenimi maščobami. Ko z njim nadomestimo živila, bogata z nasičenimi maščobami, lahko ugodno vplivamo na raven holesterola in s tem na zdravje srca.

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Ne gre samo za eno žlico olja

Pomembno je, da oljčnega olja ne razumemo kot 'zdravila za srce'. Prednost se pokaže predvsem takrat, ko nadomesti manj ugodno maščobo, na primer maslo, in je del sicer uravnotežene prehrane. Mayo Clinic med srčno zdravimi maščobami izpostavlja oljčno olje, avokado, oreščke in semena. Takšen način prehranjevanja je značilen tudi za mediteransko prehrano. Cleveland Clinic prav tako poudarja, da je ekstra deviško oljčno olje smiselna zamenjava za maslo in druge vire nasičenih maščob.

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Kaj pa, če imate radi maslo?

Ni ga treba nujno popolnoma izločiti. Ključno je, koliko ga zaužijete in s čim ga lahko nadomestite. Namesto debele plasti masla na kruhu lahko uporabite nekaj kakovostnega oljčnega olja. Pri kuhanju ali pečenju lahko prav tako del masla nadomestite z rastlinskim oljem, kjer je to glede na recept mogoče. Mayo Clinic navaja konkreten primer: zamenjava ene žlice masla z eno žlico oljčnega olja pomeni približno pet gramov manj zaužitih nasičenih maščob.

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Ni vsako rastlinsko mazilo avtomatsko boljše

Pri izbiri namaza je vseeno pomembno prebrati deklaracijo. Nekateri izdelki lahko vsebujejo precej nasičenih maščob, pri določenih izdelkih pa je pomembna tudi prisotnost neželenih transmaščob. Za srce zato ni bistveno vprašanje maslo ali nič maščobe, ampak predvsem katero maščobo izbiram najpogosteje? Če maslo pogosto nadomestite z oljčnim oljem, oreščki, semeni, avokadom in ribami, naredite korak v smeri prehrane, ki je ugodnejša za srčno-žilno zdravje.