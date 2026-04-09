Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave

Govorimo o čemažu, divjem česnu, ki je v Sloveniji postal pravi sezonski fenomen. Njegova priljubljenost raste iz leta v leto, pa ne le zaradi okusa, temveč tudi zaradi številnih koristi, ki jih prinaša telesu, piše index.hr.

Kako prepoznati čemaž, da ne naredite napake

Čemaž (Allium ursinum) uspeva v vlažnih, senčnih gozdovih po vsej Evropi. Največ ga je od marca do maja, ko se tla obarvajo v živo zeleno. Njegovi listi so mehki, podolgovati in ob drgnjenju oddajajo značilen vonj po česnu, to je najzanesljivejši znak, da ste našli pravo rastlino. Ker je na prvi pogled podoben šmarnici, ki je strupena, je previdnost nujna. Če list ne diši po česnu, ga raje pustite pri miru. Pri čemažu so užitni vsi deli rastline, a večina ljudi nabira predvsem liste, saj so najnežnejši in najbolj aromatični.

icon-expand Čemaž FOTO: Dreamstime

Zakladnica hranil in naravnih zdravilnih učinkov

Čemaž je že stoletja cenjen v ljudski medicini. Vsebuje vitamine A in C, železo, fosfor ter antioksidativne spojine, ki pomagajo telesu pri obrambi pred vnetji in oksidativnim stresom. Redno uživanje lahko: - podpira imunski sistem, - izboljša prebavo, - pomaga uravnavati krvni tlak, - znižuje raven holesterola, - krepi srce in ožilje. Zaradi žveplovih spojin, ki jih najdemo tudi v navadnem česnu, deluje naravno antibakterijsko in protivirusno. Zato ga mnogi uživajo prav spomladi, ko so prehladi še pogosti.

icon-expand Čemaž FOTO: AdobeStock

Kako ga uporabiti v kuhinji

Čemaž je izjemno vsestranski. Najboljši je svež, saj tako ohrani največ hranil. Dodate ga lahko: - v solate, - v juhe in omake, - v namaze, - v pesto, - v testenine ali rižote, - v omlete. Drobno sesekljan čemaž jedi doda svežino in blago pikantnost. Nekateri iz njega pripravljajo tudi čaj, a največkrat se uporablja kot kulinarični dodatek.

icon-expand Čemaž FOTO: AdobeStock

Slovenci ga obožujemo, ima celo festival

V Sloveniji je čemaž postal pravi pomladni simbol. V Preddvoru mu vsako leto posvetijo Čemažev teden, kjer obiskovalci lahko poskusijo vse od juh in namazov do tradicionalnih jedi, ki jih obogatijo z divjim česnom. Dogodek privabi množice, kar kaže, kako močno je ta rastlina zasidrana v lokalni kulinariki.

Na kaj morate biti pozorni

Čeprav je čemaž zdrav, lahko v večjih količinah vpliva na znižanje krvnega tlaka in sladkorja v krvi. Ljudje s kroničnimi boleznimi ali tisti, ki jemljejo zdravila, naj se pred rednim uživanjem posvetujejo z zdravnikom. Največja nevarnost pa ostaja zamenjava s strupenimi rastlinami. Če niste popolnoma prepričani, raje kupite čemaž na tržnici, kjer je preverjen in varen.

