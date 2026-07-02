Znižuje holesterol, hrani črevesje in lajša zaprtje: sadje, ki je najboljši nadomestek za sladkarije

Če iščete boljši način za premagovanje popoldanskega padca energije, so datlji morda vaša najboljša izbira, piše story.hr. Datlji namreč ponujajo naravno sladkobo, ki pa za razliko od običajne čokolade v telesu ne povzroči hitrega nihanja sladkorja. Medtem ko čokolada hitro dvigne energijo in jo še hitreje spusti, kar nas pusti utrujene in spet lačne, vlaknine v datljih poskrbijo, da se energija sprošča počasi. "Datlji zagotavljajo naravno sladkost, vendar zaradi vlaknin upočasnjujejo absorpcijo sladkorja," navajajo strokovnjaki. Tako boste ostali siti dlje časa in se izognili nenadzorovanemu hlepenju po dodatnih sladkarijah skozi ves preostanek dneva.

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Zakaj so datlji superhrana za vaše črevesje?

Največja korist datljev se skriva tam, kjer je največkrat ne vidimo, v našem debelem črevesu. Vlaknine, ki jih datlji vsebujejo v velikih količinah, so prava hrana za vaše koristne črevesne bakterije. Ko te bakterije predelujejo vlaknine iz datljev, ustvarjajo snovi, ki skrbijo za zdravje vaše črevesne sluznice. Po raziskavi v British Journal of Nutrition lahko redno uživanje teh plodov znatno izboljša delovanje črevesja in pomaga pri rednem odvajanju blata. To pomeni manj napenjanja in bolj lahkoten občutek skozi dan, vendar le, če datlje v svojo prehrano vključite na pravi način in v zmernih količinah.

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Dva do trije datlji na dan zadoščajo za blagodejen učinek na prebavo brez prekomernega vnosa kalorij.

Da bi datlji delovali, ne pozabite na vodo

Ena izmed najpogostejših napak, ki jo ljudje naredijo, ko skušajo z datlji rešiti zaprtje, je pozabljanje na vodo. Vlaknine so sicer čudovite, vendar za svoje delovanje nujno potrebujejo vodo. Voda vlaknine zmehča, te pa nato olajšajo iztrebljanje. Če datlje jete 'na suho', je njihov učinek lahko precej slabši, pri nekaterih ljudeh pa lahko celo povzročijo neprijeten občutek napihnjenosti. Svetujemo vam, da z vsakim datljem spijete kozarec vode. Pri osebah z občutljivo prebavo lahko že dva datlja dnevno, če le pijete dovolj tekočine, v enem ali dveh dneh pomagata, da odvajanje postane rednejše.

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Ali lahko datlji zmanjšajo slab holesterol?

Datlji so odlični tudi za tiste, ki pazijo na svoje srce in ožilje. Ker ne vsebujejo holesterola, so varni za uživanje, njihove vlaknine pa celo pomagajo vzdrževati zdravo raven slabega LDL-holesterola. Vendar bodimo realni: datlji niso zdravilo, ki bi lahko kar samo odpravilo težave s povišanimi maščobami v krvi. Če imate diabetes ali visok krvni tlak, se morate pred rednim uživanjem datljev obvezno pogovoriti s svojim zdravnikom. Datlji so še vedno bogat vir naravnih sladkorjev, zato je ključ v tem, da jih jete namesto sladkarij in ne hkrati z njimi. Zmernost je tukaj najpomembnejša beseda.