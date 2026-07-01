Dieta, ki ima le eno strogo pravilo

Ko se bliža poletje, pomemben dogodek ali ko si preprosto želimo znova obleči najljubše kavbojke, postane hitro hujšanje ena najbolj iskanih tem, piše story.hr. Med številnimi načrti izstopa dieta 9 kilogramov, ki že leta privlači pozornost zaradi svojih ambicioznih obljub. Zagovorniki trdijo, da se ob strogem upoštevanju pravil lahko v zgolj dveh tednih poslovite od devetih kilogramov. Bistvo tega režima je preprostost, a hkrati zahteva neizprosno upoštevanje vnaprej določenega jedilnika. V svetu hitrih diet je to ena izmed najbolj prepoznavnih poti, ki pa zahteva, da ohranite razumno mero previdnosti in se pred začetkom morda celo posvetujete z nutricionistom.

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Kako se pravilno lotiti diete in kaj smete piti?

Dobra novica za tiste, ki ne marate kompliciranih diet, je, da ima ta režim le eno zares strogo pravilo: jedilnika se morate držati brez kakršnih koli izjem. To pomeni, da so vsi prigrizki med obroki, ki niso na seznamu, strogo prepovedani. Poudarek je tudi na pijači. Vsak dan popijte vsaj dva litra vode. Lahko si privoščite tudi kavo in čaj, a nujno brez sladkorja. Alkohol je med dieto na črnem seznamu, saj bi lahko izničil ves vaš trud. Pri solatah se držite preprostih prelivov, kot sta kis in limonin sok, hkrati pa poskušajte popolnoma črtati sol ali jo vsaj zmanjšati na minimum.

icon-expand Dieta FOTO: AdobeStock

Odlična novica je, da lahko sadje, solato in korenje jemo brez omejitev, ko so ti navedeni na dnevnem jedilniku diete.

Prvi štirje dnevi vaše preobrazbe: kaj natančno jesti?

Jedilnik je zastavljen zelo preprosto. Ponedeljek začnite s črno kavo, za kosilo pa pojejte dve jajci in špinačo. Zvečer si privoščite tri kose govedine na žaru in solato. V torek zajtrk dopolnite z majhnim pecivom, kosilo naj bo odrezek s sadjem po izbiri, večerja pa le kuhana šunka. Sredin meni je podoben ponedeljkovemu, a s šunko in solato za večerjo. V četrtek bo vaše kosilo sestavljalo kuhano jajce, korenje in 10 dekagramov svežega sira, večerja pa bo osvežilna – jogurt in sadje. Ta kombinacija beljakovin in zelenjave bo poskrbela, da bo vaš metabolizem ves čas delal s polno paro.

icon-expand Grški jogurt FOTO: AdobeStock

Jedilnik od petka do nedelje in kaj po dveh tednih?

V petek si boste privoščili kuhano ribo in paradižnik, večerja pa ostaja pri odrezku in solati. Sobotno kosilo bo slasten piščanec na žaru, večerja pa preprosta – dve kuhani jajci in korenje. V nedeljo si zjutraj privoščite čaj z limono. Kosilo bo spet bogato (odrezek, solata in sadje), za večerjo pa si lahko sami izberete obrok z že opisanega jedilnika. Pomembno je vedeti: dieta traja natanko 14 dni, nato jo morate končati. Če bi želeli krog ponoviti, si morate vzeti vsaj 14 dni premora, da si telo odpočije in se napolni z energijo. Zavedajte pa se ene stvari, bolje rečeno, reka, ki je vsem poznan – hitro pridobljeno, hitro izgubljeno. Nič vam ne bo pomagalo bolj od zdravega načina življenja in vpeljevanja zdravih sprememb v vaše življenje. Zavedajte se, da so tovrstne hitre diete morda še vedno priljubljene, ker ljudje vedno strmimo k hitrim rešitvam, a slednje niso vedno najbolj preudarne.