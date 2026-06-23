Kako v enem tednu varno izgubiti pet kilogramov in ali je sploh smiselno

Jabolka so eno najbolj dostopnih in hkrati najbolj koristnih vrst sadja v naši prehrani. Kljub njihovi preprostosti skrivajo neverjetno moč, ko gre za nadzor telesne teže in izboljšanje zdravja srca. Prehranski načrt, ki ga je pripravila nutricionistka Monica Grenfell, temelji na jabolkih kot glavni sestavini za dosego hitrejših rezultatov pri hujšanju. Po njenih trditvah lahko z doslednim sledenjem navodilom izgubite do pet kilogramov v enem samem tednu. Dieta ni usmerjena le v hujšanje, temveč tudi v zniževanje holesterola in uravnavanje sladkorja v krvi, kar jabolka uvršča med superživila, ki jih imamo skoraj vedno pri roki.

Preberi še Največji sovražnik vitke postave v 50. letih

Zakaj so jabolka tako učinkovita pri hujšanju?

Največja prednost jabolk je v njihovem bogastvu z vlakninami, ki pomagajo nadzorovati vaš apetit. Topne vlaknine v telesu ustvarijo posebno obliko gela, ki poskrbi, da se sladkorji v kri absorbirajo počasneje, kar preprečuje nenadne napade lakote. Jabolka vsebujejo tudi pektin, ki je znan po tem, da pomaga zniževati slab holesterol in zagotavlja dolgotrajen občutek sitosti. Poleg tega so polna antioksidantov, ki varujejo naše celice in poskrbijo za boljše zdravje na dolgi rok. Visoka vsebnost vlaknin prav tako spodbuja boljšo prebavo, kar je še posebej koristno za tiste, ki imajo težave z zaprtjem.

icon-expand Hujšanje FOTO: AdobeStock

Redno uživanje jabolk ne le pomaga pri izgubi teže, ampak aktivno zmanjšuje tveganje za srčne bolezni in težave s holesterolom.

Podroben tedenski načrt prehrane

V prvem tednu boste prve dni začeli zelo odločno: prvi dan boste pojedli pet jabolk, narezanih na rezine, ob tem pa popili nekaj posnetega ali sojinega mleka. Od drugega do tretjega dne ostaja količina jabolk ista, vendar si za kosilo lahko privoščite bogato solato z malo olivnega olja in kisa. Proti koncu tedna (od 4. do 7. dne) boste jedli po tri jabolka na dan, vaši obroki pa bodo vključevali več zdrave hrane, kot sta omleta s sirom za zajtrk ali piščančja prsa z brokolijem za večerjo. Ključno je, da med obroki pijete veliko vode in se izogibate nezdravim pijačam.

Preberi še Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi

Jedilnik za ohranjanje teže in nadaljevanje

Ko zaključite prvi teden, boste v naslednjih tednih kombinirali običajno zdravo prehrano z dnevi razstrupljanja. Tri dni v tednu boste imeli t. i. 'jabolčne dni', ko boste jedli samo jabolka in mlečne izdelke, preostale dni pa boste uživali v raznoliki hrani. Za zajtrk si lahko pripravite ovsene kosmiče z borovnicami, za večerjo pa mešano zelenjavo s kuskusom. V nedeljo si lahko malce oddahnete in si privoščite dan brez jabolk. Tudi košček torte je dovoljen, vendar le, če ne pretiravate in ne uničite vsega truda, ki ste ga vložili čez teden.

icon-expand Hujšanje FOTO: AdobeStock

Čeprav si mnogi želijo doseči hitre rezultate, nikoli ne smemo pozabiti, da pretiravanje s strogimi dietami ali ekstremno vadbo nikoli ne prinaša dolgoročnega uspeha. Bistvenega pomena je, da se zavedate, da je zdravo in trajno hujšanje proces, ki ga je precej bolj modro izpeljati postopoma, saj tako telesu omogočite prilagoditev na spremenjen življenjski slog. Z izgubo teže s hitrostjo približno pol kilograma do enega kilograma na teden zagotovite, da bo telo porabljalo predvsem odvečne maščobne zaloge, namesto da bi izčrpavalo nujno potrebno mišično maso.

Preberi še Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov

Poleg tega postopno hujšanje preprečuje številne nevšečnosti, kot so utrujenost, razdražljivost ali povešena koža. Uspešen dolgoročni načrt vključuje premišljeno kombinacijo uravnotežene prehrane, bogate z vitamini in minerali, ter zmerne, a redne telesne aktivnosti, ki vas dolgoročno ohranja vitalne in motivirane. Na dolgi rok se tako oblikuje zdrav odnos do prehranjevanja, ki preprečuje tako imenovani jojo učinek, pri katerem bi hitro izgubljeni kilogrami zaradi nezdravega pristopa še hitreje narastli nazaj.