Avokado
Prehrana

Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?

N.R.A.
31. 03. 2026 03.46
Maščobe so dolgo veljale za 'sovražnika' zdrave prehrane, a resnica je precej bolj niansirana. Nekatere vrste maščob so ključne za delovanje hormonov, možganov in srca, druge pa dokazano povečujejo tveganje za bolezni. Razumevanje razlik je zato ena najpomembnejših veščin sodobnega prehranjevanja.

Zakaj sploh potrebujemo maščobe?

Čeprav imajo slab sloves, so maščobe nujne za:

- prenos vitaminov A, D, E in K,

- tvorbo hormonov,

- energijo (so najbolj koncentriran vir energije),

- zdravje možganov in živčevja,

- normalno delovanje celic.

Težava nastane, ko zaužijemo preveč napačnih maščob, kar lahko vodi v povišan holesterol LDL in večje tveganje za srčno-žilne bolezni, piše net.hr.

Zdrave maščobe
Zdrave maščobeFOTO: AdobeStock

Slabe maščobe: katere se splača omejiti ali povsem izločiti?

Transmaščobe – absolutno za izogibanje

To so najbolj škodljive maščobe, saj:

- dvigujejo 'slab' holesterol LDL,

- znižujejo 'dober' HDL,

- povečujejo vnetja v telesu,

- dokazano povečujejo tveganje za srčne bolezni, diabetes in možgansko kap.

Najdemo jih v:

- ocvrti hrani,

- margarinah (trdih in nekaterih mazljivih),

- industrijskih pecivih, piškotih, krekerjih,

- izdelkih s hidrogeniranimi olji.

Proizvajalci lahko na deklaraciji napišejo 0 g transmaščob, če izdelek vsebuje manj kot 0,5 g na porcijo – zato je branje sestavin ključnega pomena.

Transmaščobe
TransmaščobeFOTO: AdobeStock

Nasičene maščobe – previdno in v zmernih količinah

Največ jih je v:

- mastnem rdečem mesu,

- polnomastnih mlečnih izdelkih,

- koži perutnine,

- kokosovem in palmovem olju.

Nekoč so veljale za glavni vzrok srčnih bolezni, danes pa raziskave kažejo kompleksnejšo sliko. Prekomerno uživanje še vedno ni priporočljivo, a zmerne količine niso nujno problematične, še posebej, če jih uravnotežimo z zdravimi maščobami.

Rdeče meso
Rdeče mesoFOTO: AdobeStock

Dobre maščobe: katere res koristijo zdravju?

Mononenasičene maščobe: zaveznice srca

Pomagajo:

- znižati holesterol LDL,

- izboljšati delovanje ožilja,

- zmanjšati tveganje za srčno-žilne bolezni.

Najdemo jih v:

- oljčnem olju,

- avokadu,

- oreščkih (mandlji, indijski oreščki, pekan orehi),

- arašidovem in mandljevem maslu.

Omega-3 maščobne kisline
Omega-3 maščobne kislineFOTO: AdobeStock

Polinenasičene maščobe – nujne za telo

Telo jih ne more proizvesti samo, zato jih moramo dobiti s hrano.

Maščobne kisline omega-3

Znanstveno dokazano:

- zmanjšujejo tveganje za koronarno bolezen,

- pomagajo uravnavati krvni tlak,

- ščitijo srčni ritem.

Najboljši viri:

- losos, sardine, postrvi,

- orehi,

- lanena in chia semena,

- repično olje.

Lanena semena
Lanena semenaFOTO: Arhiv naročnika

Maščobne kisline omega-6

Najdemo jih v:

- tofuju,

- sojinih izdelkih,

- sončničnih, sezamovih in bučnih semenih,

- koruznem, sončničnem in sezamovem olju.

Tofu in sojina zrna
Tofu in sojina zrnaFOTO: iStock

Kako sestaviti prehrano, ki podpira zdravje?

- več oljčnega olja, oreščkov, rib in avokada,

- manj ocvrte hrane in industrijskih prigrizkov,

- rdeče meso zamenjati z ribami ali stročnicami,

- izbirati izdelke brez hidrogeniranih olj.

Preprosto pravilo: zdrave maščobe vključuj, nezdrave zmanjšuj – ne pa obratno.

Maščobe niso sovražnik, pomembno je, katere izberemo. Zdrave maščobe lahko izboljšajo počutje, zdravje srca in energijo, medtem ko transmaščobe in prekomerne nasičene maščobe dokazano škodujejo. Ko enkrat razumemo razliko, postane izbira na krožniku precej lažja.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
maščobe zdrave maščobe holesterol srčno zdravje prehrana
