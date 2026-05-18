Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Eritrol
Prehrana

Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje

N.R.A.
18. 05. 2026 03.23
0

Ali so vaša 'sugar-free' živila varna? Preberite, kako eritritol vpliva na vašo zaščitno pregrado v možganih in zakaj bi vas to moralo skrbeti.

Eritritol, ki ga najdemo v številnih proteinskih ploščicah in energijskih napitkih, morda ni tako nedolžen, kot smo mislili. Raziskovalci so ugotovili, da bi to sladilo lahko spodkopavalo krvno-možgansko pregrado, ki deluje kot varnostni sistem naših možganov. V laboratorijskih poskusih so celice te pregrade izpostavili ravni eritritola, ki je običajna po pitju pijače s tem sladilom. 

Sladilo v gaziranih pijačah potencialno rakotvorno
Preberi še
Sladilo v gaziranih pijačah potencialno rakotvorno

Opazili so verižno reakcijo poškodb, ki naredi možgane bolj ranljive za krvne strdke. To odkritje je še posebej pomembno, saj so prejšnje raziskave na tisočih ljudeh že pokazale, da imajo tisti z višjo ravnijo eritritola v krvi skoraj dvakrat večjo možnost za resne težave s srcem. Dejstvo, da sladilo, ki velja za 'naravno', povzroča takšne spremembe, zahteva previdnost pri njegovi vsakodnevni uporabi.

Opazili so verižno reakcijo poškodb, ki naredi možgane bolj ranljive za krvne strdke.
Opazili so verižno reakcijo poškodb, ki naredi možgane bolj ranljive za krvne strdke.FOTO: Profimedia

Zakaj je eritritol nevaren za naše žile in celice?

Ko eritritol vstopi v naše telo, sproži pravi napad na celice. Znanstveniki ta proces imenujejo oksidativni stres. Predstavljajte si, da celice preplavijo škodljive molekule, imenovanih prosti radikali, hkrati pa telo izgubi sposobnost, da bi se branilo s svojimi naravnimi antioksidanti. Poleg tega eritritol zmede naše žile pri njihovi najpomembnejši nalogi – uravnavanju pretoka krvi.

Eritrol
EritrolFOTO: AdobeStock

Zdrave žile se morajo razširiti, ko potrebujemo več krvi, in zožiti, ko je potrebujemo manj. Eritritol to ravnovesje uniči, saj zmanjša proizvodnjo snovi, ki žile sproščajo, in poveča tisto, ki jih stisne. To pomeni, da lahko žile ostanejo nevarmo zožene, kar možgane dobesedno izprazni nujno potrebnega kisika in poveča tveganje za kap.

Šokanten podatek: Študije so odkrile, da visoke ravni eritritola podvojijo tveganje za nastanek kapi in srčnega napada pri rednih uporabnikih.

Eritritol sabotira naravno obrambo telesa pred kapi

Še bolj zaskrbljujoče je odkritje, da eritritol preprečuje telesu, da bi se samo borilo proti krvnim strdkom. Ko se v našem telesu tvori strdek, se običajno sproži naravni obrambni mehanizem, ki izloči snov za razbijanje strdkov. To je kot vgrajena ekipa za nujno pomoč, ki poskuša odstraniti blokado, preden ta povzroči kap. Sladilo pa to zaščito blokira. Posledično lahko strdki nemoteno povzročajo škodo. Čeprav so te ugotovitve nastale v laboratoriju na ločenih celicah in znanstveniki opozarjajo, da bi v živem telesu lahko prišlo do razlik, se rezultati povsem ujemajo s podatki iz resničnega življenja, kjer ljudje, ki uživajo veliko eritritola, pogosteje zbolijo za boleznimi srca in ožilja.

Eritrol
EritrolFOTO: AdobeStock

Kako se odločiti med sladkorjem in sladilom eritritol?

Eritritol je postal prava zvezda med sladili, predvsem zato, ker se obnaša zelo podobno kot pravi sladkor. Ni pretirano sladek kot nekatera druga umetna sladila, zato ga proizvajalci dodajajo v tisoče izdelkov, zlasti tistih z oznakami 'keto-friendly' in 'brez dodanega sladkorja'. Ker ga naše telo v majhnih količinah proizvaja tudi samo, se je celo izognil nekaterim strožjim opozorilom Svetovne zdravstvene organizacije. Vendar nova dognanja mečejo senco na to idilo. Čeprav nam eritritol pomaga preprečevati debelost in sladkorno bolezen, je morda cena za te prednosti precejšnja. Vprašanje ostaja: Ali z zamenjavo sladkorja za eritritol morda zgolj zamenjamo eno vrsto tveganja za drugo, morda celo bolj nevarno?

Vir: sciencealert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
eritritol možganska kap krvno-možganska pregrada srčno-žilne bolezni umetna sladila oksidativni stres zdrava prehrana
Zdravje

Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?

Koža

Kako prepoznati prve znake kožnega raka

Zadovoljna.si Kaj je eritritol, sladilo, ki ima lahko nevarne posledice?
24ur.com Nekoč 'rešitev za debelost' brez kalorij, danes mu grozi umik s trga
24ur.com Sladkor ali umetna sladila?
Moskisvet.com Uporabljate eritritol? Previdno, ni tako nedolžen, kot ste mislili
Vizita.si 5 stvari, do katerih pride, ko se odpovemo sladkorju
Vizita.si Je ta začimba lahko naravna pomoč pri zniževanju sladkorja v krvi?
Vizita.si Če imate težave s ščitnico, se izogibajte tem živilom
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1705