Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje

Eritritol, ki ga najdemo v številnih proteinskih ploščicah in energijskih napitkih, morda ni tako nedolžen, kot smo mislili. Raziskovalci so ugotovili, da bi to sladilo lahko spodkopavalo krvno-možgansko pregrado, ki deluje kot varnostni sistem naših možganov. V laboratorijskih poskusih so celice te pregrade izpostavili ravni eritritola, ki je običajna po pitju pijače s tem sladilom.

Preberi še Sladilo v gaziranih pijačah potencialno rakotvorno

Opazili so verižno reakcijo poškodb, ki naredi možgane bolj ranljive za krvne strdke. To odkritje je še posebej pomembno, saj so prejšnje raziskave na tisočih ljudeh že pokazale, da imajo tisti z višjo ravnijo eritritola v krvi skoraj dvakrat večjo možnost za resne težave s srcem. Dejstvo, da sladilo, ki velja za 'naravno', povzroča takšne spremembe, zahteva previdnost pri njegovi vsakodnevni uporabi.

icon-expand Opazili so verižno reakcijo poškodb, ki naredi možgane bolj ranljive za krvne strdke. FOTO: Profimedia

Zakaj je eritritol nevaren za naše žile in celice?

Ko eritritol vstopi v naše telo, sproži pravi napad na celice. Znanstveniki ta proces imenujejo oksidativni stres. Predstavljajte si, da celice preplavijo škodljive molekule, imenovanih prosti radikali, hkrati pa telo izgubi sposobnost, da bi se branilo s svojimi naravnimi antioksidanti. Poleg tega eritritol zmede naše žile pri njihovi najpomembnejši nalogi – uravnavanju pretoka krvi.

icon-expand Eritrol FOTO: AdobeStock

Zdrave žile se morajo razširiti, ko potrebujemo več krvi, in zožiti, ko je potrebujemo manj. Eritritol to ravnovesje uniči, saj zmanjša proizvodnjo snovi, ki žile sproščajo, in poveča tisto, ki jih stisne. To pomeni, da lahko žile ostanejo nevarmo zožene, kar možgane dobesedno izprazni nujno potrebnega kisika in poveča tveganje za kap.

Šokanten podatek: Študije so odkrile, da visoke ravni eritritola podvojijo tveganje za nastanek kapi in srčnega napada pri rednih uporabnikih.

Eritritol sabotira naravno obrambo telesa pred kapi

Še bolj zaskrbljujoče je odkritje, da eritritol preprečuje telesu, da bi se samo borilo proti krvnim strdkom. Ko se v našem telesu tvori strdek, se običajno sproži naravni obrambni mehanizem, ki izloči snov za razbijanje strdkov. To je kot vgrajena ekipa za nujno pomoč, ki poskuša odstraniti blokado, preden ta povzroči kap. Sladilo pa to zaščito blokira. Posledično lahko strdki nemoteno povzročajo škodo. Čeprav so te ugotovitve nastale v laboratoriju na ločenih celicah in znanstveniki opozarjajo, da bi v živem telesu lahko prišlo do razlik, se rezultati povsem ujemajo s podatki iz resničnega življenja, kjer ljudje, ki uživajo veliko eritritola, pogosteje zbolijo za boleznimi srca in ožilja.

icon-expand Eritrol FOTO: AdobeStock

Kako se odločiti med sladkorjem in sladilom eritritol?

Eritritol je postal prava zvezda med sladili, predvsem zato, ker se obnaša zelo podobno kot pravi sladkor. Ni pretirano sladek kot nekatera druga umetna sladila, zato ga proizvajalci dodajajo v tisoče izdelkov, zlasti tistih z oznakami 'keto-friendly' in 'brez dodanega sladkorja'. Ker ga naše telo v majhnih količinah proizvaja tudi samo, se je celo izognil nekaterim strožjim opozorilom Svetovne zdravstvene organizacije. Vendar nova dognanja mečejo senco na to idilo. Čeprav nam eritritol pomaga preprečevati debelost in sladkorno bolezen, je morda cena za te prednosti precejšnja. Vprašanje ostaja: Ali z zamenjavo sladkorja za eritritol morda zgolj zamenjamo eno vrsto tveganja za drugo, morda celo bolj nevarno?