Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje

Zakaj grah pridobiva na pomenu

Kot navaja Index, se je zanimanje za grah v zadnjem obdobju močno povečalo, saj ga strokovnjaki prepoznavajo kot živilo, ki združuje prehransko bogastvo, cenovno dostopnost in enostavno vključevanje v vsakodnevne obroke. V času, ko se mnogi obračajo k rastlinski prehrani, grah izstopa kot ena najbolj praktičnih izbir.

Od napačnih predstav do sodobnega razumevanja

Dolga leta je veljalo, da grah vsebuje snovi, ki naj bi ovirale absorpcijo hranil. Kot poroča Index, so bili v ospredju predvsem lektini in fitati, ki se nahajajo v surovem ali premalo kuhanem grahu. Sodobna prehranska priporočila poudarjajo, da pravilna priprava, namakanje, spiranje in temeljito kuhanje te snovi učinkovito razgradijo. Tako pride do izraza dejanska hranilna vrednost graha, ki je bogat vir beljakovin, vlaknin in pomembnih mineralov.

Grah FOTO: AdobeStock

Prehranske koristi, ki jih grah prinaša telesu

Kot piše Index, grah vsebuje kombinacijo hranil, ki podpirajo zdravje prebavil, presnovo in srčnožilni sistem. Vlaknine in beljakovine za stabilno presnovo Grah je izjemno bogat z vlakninami, ki prispevajo k občutku sitosti in uravnavanju prebave. Vlaknine vplivajo tudi na sproščanje hormona GLP1, ki sodeluje pri uravnavanju apetita in ravni sladkorja v krvi. Poleg vlaknin grah vsebuje tudi rastlinske beljakovine, ki so pomembne za mišično maso in presnovno ravnovesje. Podpora zdravju srca in zmanjševanje tveganja za kronične bolezni Redno uživanje graha je povezano z nižjimi vrednostmi LDL holesterola in boljšim delovanjem prebavnega sistema. Grah vsebuje folat, železo, baker, magnezij, kalij in antioksidativne fitokemikalije, ki pomagajo zmanjševati vnetne procese v telesu. Zaradi teh lastnosti je grah pomemben del prehrane, ki lahko dolgoročno zmanjša tveganje za kronične bolezni, vključno s sladkorno boleznijo tipa 2 in boleznijo srca.

Grah FOTO: Adobe Stock

Kako izbrati grah glede na prehranske cilje

Grah je na voljo v različnih oblikah, ki se razlikujejo po hranilni vrednosti in praktičnosti. Suhi grah, hranilna izbira z minimalno vsebnostjo natrija Suhi grah omogoča popoln nadzor nad pripravo, saj naravno vsebuje zelo malo natrija. Pred kuhanjem ga je treba namakati, kar zahteva nekaj načrtovanja, vendar zagotavlja visoko prehransko vrednost.

Konzervirani grah, hitra rešitev z nekaj previdnosti

Konzervirani grah je pripravljen za takojšnjo uporabo. Kot piše Index, je pomembno preveriti sestavine, saj lahko vsebuje dodan natrij, sladkor ali maščobe. Temeljito spiranje konzerviranega graha lahko zmanjša vsebnost natrija za približno 40 odstotkov, kar izboljša njegovo prehransko kakovost.

Grah FOTO: Adobe Stock

Različne vrste graha in njihove prednosti

Posamezne vrste graha imajo različne prehranske prednosti. Črni grah vsebuje največ vlaknin, rdeči grah izstopa po antioksidativnih lastnostih, slanutek pa je bogat vir kakovostnih beljakovin in ima nizek glikemični indeks. Strokovnjaki priporočajo vključevanje različnih vrst stročnic, saj tako zagotovite raznolik vnos hranil in okusov. Grah je v letu 2026 postal simbol zdrave, trajnostne in cenovno dostopne prehrane. Zaradi svoje hranilne sestave, vpliva na zdravje prebavil, presnove in srca ter izjemne vsestranskosti v kuhinji predstavlja živilo, ki ga je smiselno vključiti v vsakodnevno prehrano. Redno uživanje graha lahko pomembno prispeva k dolgoročnemu zdravju in dobremu počutju.