Hrana, ki jo jemo 'za zdravje', a lahko v telesu tiho spodbuja vnetja

N.R.A.
08. 12. 2025 03.03
1

Ljudje radi posežemo po živilih, ki jih marketinško predstavljajo kot zdrava, lahka ali celo fit. A kot piše Harvard Health, je del teh izdelkov daleč od neškodljivih.

Nekateri med njimi v telesu sprožajo vnetne procese, predvsem zaradi presežka sladkorjev, aditivov in hitro absorbiranih ogljikovih hidratov, ki jih telo obravnava kot stresni dražljaj.

Vnetje samo po sebi ni sovražnik, temveč obrambni mehanizem. Težava nastane pri kroničnem, nizkointenzivnem vnetju, ki lahko po podatkih NIH povečuje tveganje za presnovne težave, utrujenost in poslabšanje delovanja imunskega sistema. Paradoks je, da k temu pogosto prispeva hrana, ki jo jemo v popolnem prepričanju, da delamo uslugo svojemu zdravju.

Sadni jogurt
Sadni jogurtFOTO: Thinkstock

"Zdravi" jogurti z dodanimi okusi in sladkorji

Jogurt ima dolgo tradicijo zdrave hrane. A kot poroča Mayo Clinic, veliko komercialnih lahkih jogurtov vsebuje visoke količine dodanega sladkorja, kar neposredno spodbuja vnetne procese.

Dr. Frank Hu je za Harvard T. H. Chan School of Public Health v več intervjujih opozoril, da so živila, za katera mislimo, da so zdrava, pogosto prikrita sladica, čeprav jih tržijo kot del uravnotežene prehrane. Dodani sladkor povečuje inzulinski odziv in s tem, kot piše Verywell Health, krepi sistemski vnetni signal.

Granola
GranolaFOTO: AdobeStock

Granola in "fit" kosmiči, ki so v resnici sladkorno breme

Granola in podobni kosmiči so sinonim za zdrav zajtrk. A kot poroča WebMD, lahko mnoge različice vsebujejo kombinacijo dodanega sladkorja, sirupov in rastlinskih olj, ki so v prevelikih količinah povezani s povišanim vnetnim odzivom.

Cleveland Clinic poudarja, da je problem prav v kombinaciji: sladkor + rafinirani ogljikovi hidrati + maščobe, ki se hitro oksidirajo. Tako telo dobi energijski šok, ki preobremeni presnovne poti in poveča stresne markerje.

Sokove in smutije si raje delajte sami.
Sokove in smutije si raje delajte sami.FOTO: Adobe Stock

Rastlinski napitki z dodanimi sladkorji, stabilizatorji in gumiji

Kot piše Johns Hopkins Medicine, so rastlinski napitki lahko dobra alternativa za ljudi z intolerancami, težava pa je v sestavi številnih komercialnih različic. Dodani sladkor, karagenan, stabilizatorji in emulgatorji ustvarjajo kombinacijo, ki lahko pri občutljivih osebah, kot poroča Health, povzroča prebavne vnetne odzive, kar nato vpliva tudi na sistemsko vnetje.

Dr. David Jacobs, strokovnjak za prehrano, pogosto opozarja, da naravna živila niso problem, problem so njihovi industrijsko preoblikovani dvojniki.

Sadni sok kot "vitaminska bomba", ki preplavi telo s sladkorjem

Sadni sok velja za zdrav ritual, vendar je kot poroča Harvard Health eden najhitrejših načinov vnosa velike količine sadnega sladkorja, in to brez vlaknin, ki bi uravnavale absorpcijo.

NIH navaja, da prav hitra absorpcija fruktoze brez vlaknin povečuje oksidativni stres in vnetne markerje, kar dolgoročno ni blagodejno, če je uživanje pogosto.

Živila, ki bi jih morali jesti pogosteje, če želimo dočakati sto let
Preberi še
Živila, ki bi jih morali jesti pogosteje, če želimo dočakati sto let
7 živil, ki imajo več vitamina C kot kivi
Preberi še
7 živil, ki imajo več vitamina C kot kivi

Kako prepoznati navidez zdravo hrano, ki spodbuja vnetja

Kot piše Mayo Clinic, je splošna rdeča zastavica vsak izdelek, ki ima dolg seznam sestavin, dodane sladkorje ali agresiven marketing. Hrana, ki res podpira telo, navadno ne potrebuje razlag, zakaj je zdrava. Cleveland Clinic svetuje, da se pri izbiri živil vprašamo:

- ali je to živilo minimalno predelano,

- ali vsebuje dodan sladkor,

- ali vsebuje maščobe ali aditive, ki jih sicer ne bi pričakovali v naravni hrani.

Kot pogosto poudarja dr. Hu, je najboljša preventiva pred kroničnim vnetjem prehrana, ki temelji na preprostih, minimalno predelanih živilih.

5 ultra predelanih živil, ki so morda celo zdrava
Preberi še
5 ultra predelanih živil, ki so morda celo zdrava
Želite spodbuditi možgane in krepiti spomin? Jejte ta živila
Preberi še
Želite spodbuditi možgane in krepiti spomin? Jejte ta živila

Navidez zdrava hrana ni problem, dokler razumemo ozadje. Če verjamemo embalaži in ne sestavinam, lahko nehote gradimo pogoje za kronično vnetje. Jogurti z dodanim sladkorjem, granola v sladkornih sirupih, rastlinski napitki z aditivi in sadni sok brez vlaknin so klasični primeri zdravih živil, ki delujejo proti nam.

Strokovni viri se strinjajo: največjo razliko naredimo, ko izbiramo hrano, ki je bližje naravnemu, ne reklamnemu idealu.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, WebMD, Verywell Health, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, Health, NIH

