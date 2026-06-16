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Zdravje

Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij

N.R.A.
16. 06. 2026 03.46
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Se soočate z napadi lakote? Spoznajte nasvete nutricionistke za zdrave prigrizke, ki bodo podprli vaše cilje pri hujšanju in izboljšali počutje.

Spomladanski čas nas pogosto spodbudi k bolj zdravemu načinu življenja, vendar se trud hitro razblini, če nimamo pravega načrta za prigrizke. Številne priljubljene malice so polne sladkorja in praznih kalorij, kar nas ne nasiti, ampak nas le pusti željne še več hrane. Da bi to preprečili, nutricionistka dr. Kezia Joy priporoča izbor prigrizkov, ki nas dejansko nasitijo in nam dajo energijo. Bistvo je v ravnovesju, saj pravilno izbran prigrizek ne pomeni le manj vnesenih kalorij, temveč dolgoročno boljšo kontrolo nad celotnim dnevnim vnosom hrane.

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Seznam petih prigrizkov, ki so najboljši zavezniki pri hujšanju

Na podlagi znanstvenih dognanj o termičnem učinku hrane in hitrosti praznjenja želodca dr. Joy izpostavlja pet specifičnih možnosti. Prva je pusta skuta v kombinaciji s svežo zelenjavo, ki zagotavlja visok odmerek kazeina za dolgotrajno sitost. Sledi grški jogurt s svežim jagodičevjem, kjer probiotiki in vlaknine optimizirajo prebavo. Humus s surovo zelenjavo ponuja idealno razmerje med rastlinskimi beljakovinami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati. Za tiste, ki so na poti, je primerna pest oreščkov s kosom sadja, kot zadnja možnost pa beljakovinski smoothie, pripravljen iz celostnih živil brez dodanih sirupov.

Prigrizki
PrigrizkiFOTO: Adobe Stocks

Beljakovine, maščobe in vlaknine so trije stebri dobre malice, ki preprečujejo nihanje energije in nenadne napade lakote med dnevom.

Zakaj stabilen krvni sladkor preprečuje željo po prenajedanju

Ste se kdaj vprašali, zakaj ste po sladkem prigrizku čez pol ure še bolj lačni? To je posledica nihanja sladkorja v krvi. Zdravi prigrizki, ki jih svetuje dr. Joy, ohranjajo raven sladkorja stabilno, kar pomeni manj utrujenosti in manj nepremišljenega prehranjevanja. Poleg tega je pomembno tudi, kdaj jemo. Popoldanska malica vam lahko pomaga premagati utrujenost in prepreči, da bi za večerjo pojedli preveč. Zvečer pa prigrizek ne bi smel biti navada pred televizijo, ampak odgovor na dejansko telesno potrebo po hrani, kjer so beljakovine najboljša izbira.

Vir: story.hr

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