Je veganska prehrana res vedno zdrava?

Vse več ljudi se odloča za vegansko pot, saj verjamejo, da bodo s tem neposredno izboljšali svoje zdravje, piše net.hr. Rastlinska prehrana dejansko vključuje več vlaknin, sadja in zelenjave, kar so temelji priznanih diet, kot je denimo mediteranska.

Vendar pa etiketa 'vegansko' ne pomeni avtomatično, da je živilo koristno za telo. Strokovnjaki opozarjajo na specifične nevarnosti, ki izhajajo iz izključitve vseh živil živalskega izvora, vključno z mlečnimi izdelki in jajci. Če posameznik ne pozna vseh vidikov te prehrane, se lahko hitro sooči s pomanjkanjem ključnih snovi, kar na dolgi rok izniči vse začetne pozitivne učinke. Pomembno je razumeti, da uravnotežena prehrana zahteva več kot le odsotnost mesa.

Ali vegani dobijo dovolj beljakovin iz rastlin?

Eden največjih mitov o veganstvu je, da je beljakovin v rastlinah več kot dovolj. Čeprav soja in leča ponujata dobre možnosti, pa rastlinski proteini niso enako učinkoviti kot živalski. Naša telesa jih težje absorbirajo, poleg tega pa rastlinski viri redko vsebujejo popoln spekter vseh potrebnih aminokislin. Strokovnjaki opažajo, da vegani pogosto zanemarijo zadostne količine semen in stročnic, kar vodi do splošnega pomanjkanja moči in slabše regeneracije mišic. Brez skrbnega načrtovanja vsakega obroka lahko vaše telo ostane prikrajšano za nujne gradnike, ki jih vsejedci dobijo brez posebnega truda.

Ste vedeli, da pomanjkanje vitamina B12 lahko neposredno vpliva na stabilnost vašega genoma in s tem poveča tveganje za nastanek raka?

Kritično pomanjkanje B12: nevidna nevarnost veganstva

Pomanjkanje vitamina B12 je eden najresnejših izzivov za vsakega vegana, saj tega vitamina v mesu, jajcih in mleku ne uživajo več. Brez tega vitamina lahko pride do trajnih poškodb živčevja in slabokrvnosti. Poleg tega veganska hrana vsebuje snovi, imenovane fitati, ki ovirajo telo, da bi učinkovito uporabilo cink in železo iz rastlinskih virov. Posledica so lahko izpadanje las, depresija in kronična utrujenost. Redni krvni testi in uporaba obogatenih živil ali prehranskih dopolnil so edini način, da se izognemo tem resnim zdravstvenim težavam na dolgi rok.

Pasti veganske prehrane v času rasta in razvoja

Veganska prehrana postaja priljubljena tudi pri mladih, vendar strokovnjaki opozarjajo, da otroci za rast potrebujejo ogromno hranil. Nekatere študije so ugotovile, da imajo otroci vegani manjše kosti in premalo vitamina D. Tudi nosečnice morajo biti izjemno previdne, saj njihova dieta neposredno vpliva na otroka. Pomanjkanje ključnih snovi lahko povzroči nizko porodno težo ali težave z razvojem. Pomembno je, da se starši pred odločitvijo za takšno pot pri otroku posvetujejo z zdravnikom, da zagotovijo vse, kar malček potrebuje za zdrav razvoj.

Je veganska 'hitra hrana' v resnici nezdrava?

Marsikdo misli, da s prehodom na veganske različice pic in burgerjev dela uslugo svojemu telesu. Resnica je drugačna: veganska hitra hrana je še vedno hitra hrana. Pogosto vsebuje ogromne količine soli in nasičenih maščob. Na primer, veganski siri so narejeni iz kokosovega olja, ki dviguje slab holesterol. Strokovnjaki pravijo, da so ti izdelki le prehodna faza za nove vegane, ne bi pa smeli biti stalnica v prehrani. Čeprav so ti burgerji 'brez mesa', so polni aditivov, ki telesu dolgoročno škodijo enako kot navadni ocvrti izdelki.