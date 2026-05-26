Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Veganstvo
Prehrana

Je veganska prehrana res vedno zdrava?

N.R.A.
26. 05. 2026 03.59
0

Čeprav veganstvo prinaša številne prednosti, lahko nepravilen pristop vodi do utrujenosti in težav. Preverite, na kaj morate biti še posebej pozorni.

Vse več ljudi se odloča za vegansko pot, saj verjamejo, da bodo s tem neposredno izboljšali svoje zdravje, piše net.hr. Rastlinska prehrana dejansko vključuje več vlaknin, sadja in zelenjave, kar so temelji priznanih diet, kot je denimo mediteranska.

Mediteranska prehrana lahko pri ženskah zmanjša tveganje za možgansko kap
Preberi še
Mediteranska prehrana lahko pri ženskah zmanjša tveganje za možgansko kap

Vendar pa etiketa 'vegansko' ne pomeni avtomatično, da je živilo koristno za telo. Strokovnjaki opozarjajo na specifične nevarnosti, ki izhajajo iz izključitve vseh živil živalskega izvora, vključno z mlečnimi izdelki in jajci. Če posameznik ne pozna vseh vidikov te prehrane, se lahko hitro sooči s pomanjkanjem ključnih snovi, kar na dolgi rok izniči vse začetne pozitivne učinke. Pomembno je razumeti, da uravnotežena prehrana zahteva več kot le odsotnost mesa.

Veganstvo
VeganstvoFOTO: AdobeStock

Ali vegani dobijo dovolj beljakovin iz rastlin?

Eden največjih mitov o veganstvu je, da je beljakovin v rastlinah več kot dovolj. Čeprav soja in leča ponujata dobre možnosti, pa rastlinski proteini niso enako učinkoviti kot živalski. Naša telesa jih težje absorbirajo, poleg tega pa rastlinski viri redko vsebujejo popoln spekter vseh potrebnih aminokislin. Strokovnjaki opažajo, da vegani pogosto zanemarijo zadostne količine semen in stročnic, kar vodi do splošnega pomanjkanja moči in slabše regeneracije mišic. Brez skrbnega načrtovanja vsakega obroka lahko vaše telo ostane prikrajšano za nujne gradnike, ki jih vsejedci dobijo brez posebnega truda.

Veganstvo in zdravje skozi prizmo znanosti
Preberi še
Veganstvo in zdravje skozi prizmo znanosti

Ste vedeli, da pomanjkanje vitamina B12 lahko neposredno vpliva na stabilnost vašega genoma in s tem poveča tveganje za nastanek raka?

Kritično pomanjkanje B12: nevidna nevarnost veganstva

Pomanjkanje vitamina B12 je eden najresnejših izzivov za vsakega vegana, saj tega vitamina v mesu, jajcih in mleku ne uživajo več. Brez tega vitamina lahko pride do trajnih poškodb živčevja in slabokrvnosti. Poleg tega veganska hrana vsebuje snovi, imenovane fitati, ki ovirajo telo, da bi učinkovito uporabilo cink in železo iz rastlinskih virov. Posledica so lahko izpadanje las, depresija in kronična utrujenost. Redni krvni testi in uporaba obogatenih živil ali prehranskih dopolnil so edini način, da se izognemo tem resnim zdravstvenim težavam na dolgi rok.

Na kaj morajo biti pozorni vegetarijanci in vegani?
Preberi še
Na kaj morajo biti pozorni vegetarijanci in vegani?

Pasti veganske prehrane v času rasta in razvoja

Veganska prehrana postaja priljubljena tudi pri mladih, vendar strokovnjaki opozarjajo, da otroci za rast potrebujejo ogromno hranil. Nekatere študije so ugotovile, da imajo otroci vegani manjše kosti in premalo vitamina D. Tudi nosečnice morajo biti izjemno previdne, saj njihova dieta neposredno vpliva na otroka. Pomanjkanje ključnih snovi lahko povzroči nizko porodno težo ali težave z razvojem. Pomembno je, da se starši pred odločitvijo za takšno pot pri otroku posvetujejo z zdravnikom, da zagotovijo vse, kar malček potrebuje za zdrav razvoj.

Veganstvo
VeganstvoFOTO: AdobeStock

Je veganska 'hitra hrana' v resnici nezdrava?

Marsikdo misli, da s prehodom na veganske različice pic in burgerjev dela uslugo svojemu telesu. Resnica je drugačna: veganska hitra hrana je še vedno hitra hrana. Pogosto vsebuje ogromne količine soli in nasičenih maščob. Na primer, veganski siri so narejeni iz kokosovega olja, ki dviguje slab holesterol. Strokovnjaki pravijo, da so ti izdelki le prehodna faza za nove vegane, ne bi pa smeli biti stalnica v prehrani. Čeprav so ti burgerji 'brez mesa', so polni aditivov, ki telesu dolgoročno škodijo enako kot navadni ocvrti izdelki.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
veganska prehrana vitamin B12 rastlinski proteini nutricionizem zdravje kosti ortoreksija dodatki k prehrani
Prehrana

Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let

24ur.com Veganstvo: za nekatere sporno, za druge etični način prehranjevanja
Vizita.si 6 preprostih načinov za lajšanje napihnjenosti, če ste vegan
24ur.com Veganstvo: prepričanje in način življenja ali modna muha?
Dominvrt.si So mačke lahko vegetarijanke ali veganke?
Moskisvet.com Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Okusno.je Zdrava živila, ki so sestavni del veganske prehrane
Okusno.je To morate vedeti o konzervirani hrani
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732