Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo

Toplota lahko olajša zamašen nos

Topla tekočina, tudi juha, lahko začasno pomaga pri občutku zamašenega nosu. Po podatkih Mayo Clinic lahko tople tekočine povečajo pretok sluzi in tako nekoliko olajšajo kongestijo. Topla hrana in pijača lahko obenem pomirita razdraženo oziroma boleče grlo. Tudi Johns Hopkins Medicine med priporočili pri prehladu navaja tople tekočine, kot so čaj, topla voda z limono in juha. Pomemben učinek je predvsem hidracija, ki preprečuje dehidracijo in lahko pomaga pri občutku zamašenosti.

Preberi še 3 zdrave juhe, ki vam lahko pomagajo, ko ste bolni

Zakaj je juha praktična, ko smo bolni?

Pri prehladu pogosto nimamo velikega apetita. Juha je zato lahko prebavljiv način, kako zaužiti tekočino, nekaj energije in hranil. Bistra piščančja juha lahko na primer vsebuje tekočino, beljakovine in zelenjavo, odvisno od recepta. Pomembno pa je razlikovati med lajšanjem simptomov in zdravljenjem okužbe. Juha ne uniči virusov in ne skrajša nujno trajanja prehlada. Večina prehladov mine sama od sebe v približno enem do dveh tednih.

icon-expand Juha ob prehladu FOTO: AdobeStock

Ni treba, da je juha piščančja

Če vam piščančja juha ne ustreza, so lahko dobra izbira tudi zelenjavna juha, juha z lečo ali druga topla jed, ki jo dobro prenašate. Ključno je, da zaužijete dovolj tekočine in hranil. Pri zelo slanih juhah je smiselna zmernost, posebej če morate paziti na vnos natrija. Pri prehladu pa je pomembneje od izbire popolne juhe to, da dovolj pijete, počivate in izberete hrano, ki vam ustreza.

Preberi še Idealen čas za obroke na žlico

Torej: juha ni zdravilo proti prehladu, je pa lahko zelo uporabna spremljevalka okrevanja. Toplota pomiri, tekočina pomaga pri hidraciji, hranljiva juha pa telesu zagotovi nekaj energije v času, ko je apetit pogosto slabši.