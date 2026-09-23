Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Juha ob prehladu
Prehrana

Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo

N.R.A.
23. 09. 2026 10.55
0

Ko nas ujame prehlad, je skodelica vroče juhe pogosto ena prvih stvari, po katerih posežemo. Toda ali lahko juha prehlad tudi zares pozdravi? Ne. Lahko pa pomaga pri lajšanju nekaterih neprijetnih simptomov in telesu zagotovi tekočino ter hranila.

Izberite Vizita.si za svoj prednostni vir na Google.

Toplota lahko olajša zamašen nos

Topla tekočina, tudi juha, lahko začasno pomaga pri občutku zamašenega nosu. Po podatkih Mayo Clinic lahko tople tekočine povečajo pretok sluzi in tako nekoliko olajšajo kongestijo. Topla hrana in pijača lahko obenem pomirita razdraženo oziroma boleče grlo. Tudi Johns Hopkins Medicine med priporočili pri prehladu navaja tople tekočine, kot so čaj, topla voda z limono in juha. Pomemben učinek je predvsem hidracija, ki preprečuje dehidracijo in lahko pomaga pri občutku zamašenosti.

3 zdrave juhe, ki vam lahko pomagajo, ko ste bolni
Preberi še
3 zdrave juhe, ki vam lahko pomagajo, ko ste bolni

Zakaj je juha praktična, ko smo bolni?

Pri prehladu pogosto nimamo velikega apetita. Juha je zato lahko prebavljiv način, kako zaužiti tekočino, nekaj energije in hranil. Bistra piščančja juha lahko na primer vsebuje tekočino, beljakovine in zelenjavo, odvisno od recepta. Pomembno pa je razlikovati med lajšanjem simptomov in zdravljenjem okužbe. Juha ne uniči virusov in ne skrajša nujno trajanja prehlada. Večina prehladov mine sama od sebe v približno enem do dveh tednih.

Juha ob prehladu
Juha ob prehladuFOTO: AdobeStock

Ni treba, da je juha piščančja

Če vam piščančja juha ne ustreza, so lahko dobra izbira tudi zelenjavna juha, juha z lečo ali druga topla jed, ki jo dobro prenašate. Ključno je, da zaužijete dovolj tekočine in hranil. Pri zelo slanih juhah je smiselna zmernost, posebej če morate paziti na vnos natrija. Pri prehladu pa je pomembneje od izbire popolne juhe to, da dovolj pijete, počivate in izberete hrano, ki vam ustreza.

Idealen čas za obroke na žlico
Preberi še
Idealen čas za obroke na žlico

Torej: juha ni zdravilo proti prehladu, je pa lahko zelo uporabna spremljevalka okrevanja. Toplota pomiri, tekočina pomaga pri hidraciji, hranljiva juha pa telesu zagotovi nekaj energije v času, ko je apetit pogosto slabši.

Viri: Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
prehlad juha hidracija zdrava prehrana okrevanje
Prebava

Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?

Zdravje

Pozabite na stroge diete: po 50. letu je pomembneje, kaj dodate na krožnik

Vizita.si Kaj jesti ob prehladu?
Vizita.si Kaj pomaga pri hitrejšem okrevanju ob prehladu?
Vizita.si Kako se 'takoj' znebiti prehlada?
Vizita.si Lahko ledena kava sproži vnetje črevesja?
Zadovoljna.si Živila, ki pomagajo pri prehladu
24ur.com Imate prezračevanje, pa vam je poleti vroče? Spoznajte rešitev COLD!
Vizita.si Kaj vse vam lahko pomaga pri prehladu?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1976