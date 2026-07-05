Kaj nutricionisti priporočajo za zajtrk? Pravijo, da je to najboljša izbira

Zajtrk je pogosto obrok, kjer dominirajo ogljikovi hidrati, kot so kosmiči ali opečenec, kar vodi v hiter porast energije in kasnejši nenaden padec. Da bi se izognili temu nihanju in prehitri vrnitvi lakote, nutricionisti poudarjajo vključevanje kakovostnih virov beljakovin že takoj zjutraj.

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Proteini se prebavljajo dlje časa, kar telesu zagotavlja postopno sproščanje energije in podaljšan občutek sitosti. To ne le preprečuje dopoldansko prenajedanje, temveč tudi dolgoročno prispeva k boljši uravnoteženosti telesne teže in splošnemu zdravju organizma.

Najboljša mlečna izbira: grški jogurt in skuta

Če iščete hiter in hranljiv zajtrk, je grški jogurt odlična baza. Zaradi svoje goste teksture vas bo nasitil hitreje kot običajen jogurt, vnos 20 gramov proteinov pa bo poskrbel za vaše mišice. Za tiste, ki prisegajo na večjo raznolikost, je tu še sveža skuta. Ta se v zadnjem času vrača na jedilnike kot "superživilo", saj vsebuje izjemnih 25 gramov proteinov na skodelico. "Sveži sir je najboljša izbira, saj je poln tudi drugih esencialnih vitaminov in mineralov," pravi Patricia Kolesa. Lahko jo dodate v jajca za kremno teksturo ali jo kombinirate s sadjem za sladek začetek dneva.

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Grški jogurt in skuta vsebujeta med 20 in 25 grami beljakovin na porcijo, kar je idealna količina za stimulacijo sinteze mišičnih beljakovin po nočnem postu.

Jajca, tofu ali losos: izberite svoj idealen beljakovinski paket

Tradicionalna jajca ostajajo ena najboljših in najbolj ugodnih izbir za zajtrk. Lilian Shepherd svetuje, da jih pripravite z zelenjavo za uravnotežen obrok. Če pa želite poskusiti nekaj drugačnega, nutricionistka Eliza Whitaker priporoča tofu. Ta je izjemno nemasten in vsebuje kar 22 gramov beljakovin. Za tiste, ki želite že zjutraj podpreti zdravje srca, pa je tu losos. Njegove omega-3 maščobne kisline pomagajo ohranjati zdravo raven holesterola, hkrati pa vnos beljakovin ostaja visok, kar je ključno za energijo skozi ves dan.

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Kaj storiti, ko nimate časa za kuhanje?

Mnogi med nami se zjutraj borijo s pomanjkanjem časa, a to ni opravičilo za izpuščanje beljakovin. Mleta puranja prsa so odlična, saj jih lahko pripravite že vnaprej in le na hitro dodate k omleti. Za tista najtežja jutra, ko se nam mudi v službo, pa so pripravljeni proteinski napitki odlična rešitev. Kot pravi Lilian Shepherd, jih lahko dodate celo v svojo jutranjo kavo ali uporabite namesto mleka v kosmičih. Tako boste zaužili dovolj beljakovin, ne da bi porabili dragocen čas, hkrati pa boste preprečili nepotrebne obiske avtomatov s prigrizki.

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"Uživanje beljakovin za zajtrk pomaga stabilizirati raven sladkorja v krvi in lahko prepreči padec energije ter mentalno meglo sredi jutra." - Lilian Shepherd

Povzetek strokovnjakov je jasen: zajtrk naj postane vaša dnevna baza za beljakovine. S kombiniranjem jajc, grškega jogurta, tofuja ali celo puranjega mesa boste poskrbeli, da vaš krvni sladkor ne bo nihal, srce pa bo ostalo zdravo. Ne pozabite dodati še malo vlaknin iz polnozrnatih žit ali zelenjave za popolnoma uravnotežen obrok. Takšen pristop k prehrani vam bo dolgoročno prinesel več vitalnosti, boljši spanec in lažje premagovanje stresnih situacij, saj bo vaše telo fiziološko podprto že od prve jutranje ure dalje.