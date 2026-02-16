Vizita.si
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin

N.R.A.
16. 02. 2026 10.06
0

Pomanjkanje beljakovin vpliva na mišice, imunski sistem in presnovo.

Zakaj so beljakovine ključne za normalno delovanje telesa

Kot navaja Harvard Health, so beljakovine temeljna gradbena enota mišic, hormonov, encimov in imunskega sistema. Ko jih zaužijete premalo, telo začne razgrajevati lastna tkiva, da bi ohranilo osnovne funkcije. To lahko vodi v postopno slabšanje mišične mase, zmanjšano odpornost in upočasnjeno presnovo.

Mišična oslabelost in izguba mišične mase

Po podatkih Mayo Clinic se ob pomanjkanju beljakovin najprej pojavijo spremembe v mišičnem tkivu. Telo začne razgrajevati mišične beljakovine, kar vodi v:

- zmanjšano moč

- hitrejšo utrujenost

- slabšo regeneracijo po vadbi

Kardiolog dr. Donald Hensrud iz Mayo Clinic poudarja: ''Dolgotrajno pomanjkanje beljakovin povzroči izgubo mišične mase, kar vpliva na gibanje, ravnotežje in splošno vitalnost.'' Njegova izjava potrjuje, da je zadosten vnos beljakovin ključen tudi pri starejših, kjer je mišična masa že naravno zmanjšana.

Beljakovine in zdrave maščobe
Beljakovine in zdrave maščobeFOTO: iStock

Kako pomanjkanje beljakovin vpliva na imunski sistem

Kot piše Verywell Health, beljakovine sodelujejo pri tvorbi protiteles, zato njihovo pomanjkanje oslabi sposobnost telesa, da se brani pred okužbami. Ljudje z nizkim vnosom beljakovin pogosteje zbolevajo, počasneje okrevajo in imajo večje tveganje za zaplete pri okužbah.

Pogostejše okužbe in počasnejše celjenje ran

NIH poroča, da pomanjkanje beljakovin vpliva tudi na hitrost celjenja ran, saj telo nima dovolj gradbenega materiala za obnovo tkiv. To se lahko kaže kot:

- počasno celjenje ureznin

- pogostejše vnetne reakcije

- večja dovzetnost za bakterijske okužbe

Beljakovine so ključne za tvorbo kolagena, zato njihovo pomanjkanje oslabi strukturo kože in vezivnih tkiv.

Beljakovine
BeljakovineFOTO: Adobe Stock

Hormonske spremembe in upočasnjena presnova

Po podatkih Cleveland Clinic lahko premalo beljakovin vpliva na hormonsko ravnovesje, saj so številni hormoni zgrajeni iz aminokislin. To lahko povzroči:

- nihanje energije

- občutek stalne lakote

- upočasnjeno presnovo

Zakaj se pojavi otekanje (edem)

Kot navaja Johns Hopkins Medicine, lahko pomanjkanje beljakovin povzroči zadrževanje tekočine v telesu. Beljakovine pomagajo vzdrževati ravnovesje tekočin v tkivih, zato njihov primanjkljaj vodi v otekanje, najpogosteje v nogah, gležnjih in okoli oči.

Jajca
JajcaFOTO: iStock

Spremembe na koži, laseh in nohtih

Kot poroča Health, se pomanjkanje beljakovin pogosto pokaže tudi navzven. Ker so lasje, koža in nohti zgrajeni iz keratina, se ob pomanjkanju pojavijo:

- lomljivi nohti,

- izpadanje las,

- suha, tanka koža.

Dermatologinja dr. Melissa Piliang iz Cleveland Clinic pojasnjuje: ''Ko telo nima dovolj beljakovin, najprej zmanjša oskrbo manj pomembnih tkiv, kot so lasje in nohti, zato se spremembe hitro opazijo.''

Beljakovine
BeljakovineFOTO: Shutterstock

Kako prepoznati, da zaužijete premalo beljakovin

Če opazite kombinacijo naslednjih znakov, je to lahko opozorilo:

- pogosta utrujenost

- zmanjšana mišična masa

- otekanje okončin

- pogoste okužbe

- izpadanje las

- upočasnjeno celjenje ran

Kot piše Verywell Health, je priporočljivo, da se ob dolgotrajnih simptomih posvetujete z zdravnikom ali kliničnim dietetikom. Premalo beljakovin vpliva na skoraj vsak sistem v telesu. Od mišic in hormonov do imunskega sistema in kože, pomanjkanje se hitro pokaže in lahko vodi v resne zdravstvene težave.

Z uravnoteženo prehrano, ki vključuje kakovostne vire beljakovin, lahko preprečite številne zaplete in ohranite optimalno delovanje telesa. Če opazite znake pomanjkanja, je smiselno preveriti prehranske navade in po potrebi poiskati strokovno pomoč.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, Verywell Health, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, NIH, Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
beljakovine pomanjkanje beljakovin zdravje prehrana mišice
Prehrana

Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?

