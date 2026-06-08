Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Borovnice
Prehrana

Kako borovnice vplivajo na krvni tlak in zdravje srca

N.R.A.
08. 06. 2026 03.54
0

Borovnice so naravni zaveznik vašega srca. Preberite, kako redno uživanje tega sadja vpliva na prekrvavitev, holesterol in splošno vitalnost telesa.

Čeprav so borovnice majhne, so pravi superjunaki v svetu prehrane. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko vključitev tega jagodičevja v vsakodnevne obroke dolgoročno prinese ogromne koristi za vaše zdravje. Dietetičarka Melissa Caiola razlaga, da je redno uživanje borovnic ena tistih preprostih navad, ki močno vplivajo na telo, podobno kot 20-minutni sprehod na dan zmanjša tveganje za demenco.

Borovnice: 'superživilo', polno hranil
Preberi še
Borovnice: 'superživilo', polno hranil

Borovnice niso le okusne, ampak vsebujejo vitamine in minerale, ki krepijo srce in ožilje. Pomembno je vedeti, da so zamrznjene borovnice enako zdrave kot sveže, kar pomeni, da lahko za svoje telo poskrbite kadarkoli, ne glede na sezono.

Borovnice
Borovnice FOTO: AdobeStock

Kako borovnice dejansko znižujejo vaš krvni tlak?

Borovnice neposredno vplivajo na to, kako se vaše krvne žile obnašajo. Ko pojeste porcijo teh jagod, se v vašem telesu sprožijo procesi, ki pomagajo žilam, da se sprostijo. Dietetičarka Abbie Gellman pravi, da borovnice zaradi vsebnosti polifenolov spodbujajo širjenje žil, kar vodi do boljše cirkulacije. Raziskava iz leta 2019 je celo pokazala, da lahko približno ena skodelica borovnic zniža sistolični tlak za pet enot v samo dveh urah po obroku. To je izjemno, saj nobena druga hrana nima tako hitrega učinka na pritisk, razen če govorimo o omejevanju soli. Na dolgi rok borovnice pomagajo ohranjati žile prožne in zdrave.

Borovnice
Borovnice FOTO: AdobeStock

Ali ste vedeli? Ena skodelica borovnic lahko v samo dveh urah zniža vaš zgornji krvni tlak za kar 5 enot.

Zakaj so borovnice dobre tudi za vaše možgane in kosti?

Dobrobiti borovnic se ne končajo le pri srcu. Te jagode so prava bomba vitaminov, ki varujejo vaše celotno telo. Vsebujejo veliko vitamina C, ki krepi imunski sistem in pomaga telesu pri celjenju ran. Melissa Caiola pojasnjuje, da vitamin C podpira tudi posebne celice v žilah, ki skrbijo za pretok limfe. Poleg tega borovnice ščitijo vaše možgane. Abbie Gellman izpostavlja, da močni antioksidanti v njih delujejo kot ščit pred oksidativnim stresom, kar lahko zmanjša tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni. Ne smemo pozabiti niti na vitamin K in mangan, ki sta nujna za zdrave kosti in nadzor sladkorja v krvi.

Borovnice
Borovnice FOTO: AdobeStock

Čeprav nobena posamezna hrana ne more čudežno rešiti vseh težav z zdravjem, so borovnice zelo blizu temu. Zaradi svoje edinstvene sestave nam pomagajo, da se dlje časa počutimo siti, uravnavajo naš krvni sladkor in zmanjšujejo vnetja po celem telesu. Dietetičarka Melissa Caiola povzema: "Borovnice in jagodičevje na splošno so prehransko izjemno močni." Naslednjič, ko boste v trgovini, ne spreglejte teh drobnih plodov. Naj bodo sveži poleti ali zamrznjeni pozimi – vsaka pest teh jagod je naložba v vaše prihodnje zdravje in korak stran od težav s srcem in povišanim pritiskom.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
borovnice krvni tlak zdravje srca antioksidanti antociani prehrana hipertenzija
Naslovnica

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Novice

Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite

Vizita.si Vrsta jagodičevja, ki bi jo morali jesti vsak dan. Odlična je za zdravje srca
Vizita.si 6 živil, bogatih s kalijem, ki podpirajo zdravo delovanje srca
Vizita.si Prehrana, ki dokazano pozitivno vpliva na srce in ožilje
Vizita.si Zakaj je predelano meso škodljivo za srce?
Vizita.si Katera živila vam lahko pomagajo pri visokem krvnem tlaku?
Vizita.si 7 živil, ki lahko naravno pomagajo znižati krvni tlak
Vizita.si Luskavica in srce: Nevidna povezava, ki jo morate poznati
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732