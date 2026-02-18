Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje

Protivirusni potencial granatnega jabolka

Kot navaja Index, znanstveniki že več let preučujejo, kako bi lahko spojine iz granatnega jabolka vplivale na viruse, med njimi tudi na virus gripe. Posebno pozornost namenjajo punikalaginu, snovi, ki se nahaja tako v užitnem delu plodu kot v njegovi lupini.

Kaj so pokazale laboratorijske raziskave

V iranski raziskavi so punikalagin testirali v laboratoriju na celičnih kulturah. Raziskovalci so opazili, da ta spojina vpliva na proces hemaglutinacije, ki je ključen za vstop virusa gripe v celice. V teh pogojih je punikalagin pokazal protivirusno delovanje, vendar strokovnjaki poudarjajo, da so to zgodnje ugotovitve in da je za razumevanje učinka pri ljudeh potrebnih še veliko dodatnih raziskav. Trenutno so vsi podatki pridobljeni iz in vitro poskusov, zato ni mogoče sklepati o učinkovitosti v realnih okoliščinah.

Granatno jabolko

Dolga zgodovina uporabe granatnega jabolka

Granatno jabolko ima bogato tradicijo v različnih medicinskih sistemih. Kot navaja Index, so ga že stari Egipčani uporabljali pri okužbah zaradi njegovega antibakterijskega delovanja, v ajurvedi pa je bilo cenjeno kot pomoč pri prebavnih težavah, vključno z drisko in dizenterijo.

Raziskave o širšem antimikrobnem delovanju

Znanstveni interes se ne ustavlja pri virusu gripe. Ena izmed raziskav iz leta 2017 je nakazala, da bi granatno jabolko lahko vplivalo tudi na virus herpesa. Študije iz Tajske pa so pokazale, da bi lahko delovalo proti bakterijam, ki se prenašajo s hrano, kot so Escherichia coli, salmonela in listerija.

Granatno jabolko

Kot poroča Index, so v nekaterih laboratorijskih poskusih preučevali celo delovanje soka granatnega jabolka proti virusu HIV1, vendar to ne pomeni, da bi imel kakršenkoli zaščitni učinek v vsakdanjem življenju. V eni izmed obsežnejših analiz iz leta 2013 so raziskovalci zapisali, da so na antimikrobno delovanje testirali skoraj vse dele rastline – od soka in semen do cvetov in lubja. Med vsemi spojinami pa je punikalagin izstopal kot najmočnejši.

Zakaj je granatno jabolko priporočljivo vključiti v prehrano

Kot navaja Index, strokovnjaki za prehrano granatno jabolko pogosto priporočajo kot živilo, ki lahko koristi številnim telesnim sistemom. Dijetetičarka Shannon Haynes poudarja, da je to sadje bogato z antioksidanti, vitamini in vlakninami, zato lahko podpira zdravje srca, kože in prebavil.

Granatno jabolko

Kako ga vključiti v vsakodnevno prehrano

Semena granatnega jabolka lahko dodate v jogurt, ovsene kaše, solate, smutije ali jedi iz žit. Sok granatnega jabolka je prav tako dobra izbira, vendar strokovnjaki svetujejo zmernost zaradi naravno prisotnega sladkorja. Granatno jabolko je tako vsestransko živilo, ki lahko okrepi imunski sistem, hkrati pa ponudi bogat nabor hranil, ki podpirajo splošno zdravje. Granatno jabolko ostaja eno izmed najbolj zanimivih živil za raziskovalce in nutricioniste. Čeprav so številne študije še v začetnih fazah, je jasno, da gre za sadje z izjemnim potencialom, tako zaradi svojih tradicionalnih uporab kot zaradi sodobnih znanstvenih spoznanj. Redno vključevanje granatnega jabolka v prehrano je preprost način, da telesu zagotovite dodatno podporo v obdobjih, ko imunski sistem potrebuje več pozornosti.