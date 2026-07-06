Kako lahko magnezijev glicinat pomaga pri težavah s spanjem

Če imate težave s spanjem, ste verjetno že razmišljali o različnih pripomočkih. Zdravniki, ki se ukvarjajo z medicino spanja, vse pogosteje izpostavljajo magnezijev glicinat kot varno in preverjeno izbiro. Ta posebna oblika magnezija telesu pomaga, da se naravno pripravi na počitek, ne da bi ob tem povzročala neprijetne stranske učinke na prebavo. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za enega najbolj zanesljivih dodatkov na trgu, saj temelji na trdnih znanstvenih dognanjih o tem, kako magnezij vpliva na naše možgane in celotno telo pred spanjem.

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Kako magnezij in glicin dejansko pomirita vaše možgane

Da bi lahko zaspali, se mora vaš živčni sistem umiriti, magnezij pa igra glavno vlogo pri aktivaciji tistega dela živčevja, ki nas sprošča. V možganih pomaga uravnavati GABA, snov, ki deluje kot naravna zavora za stres in nemirne misli. Posebnost magnezijevega glicinata je v tem, da vsebuje še aminokislino glicin. Ta snov dodatno pomaga telesu, da hitreje utone v spanec, obenem pa zagotavlja, da bo vaš spanec dovolj globok, da boste naslednji dan budni in zbrani. Magnezij prav tako podpira nastajanje melatonina, hormona, ki telesu pove, kdaj je čas za posteljo.

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Večji vnos magnezija je neposredno povezan s krajšim časom uspavanja in manjšo dnevno zaspanostjo, kar občutno izboljša kakovost življenja.

Koliko magnezija vzeti in kdo mora biti pri tem še posebej previden?

Pri jemanju magnezijevega glicinata je najbolje začeti z majhnimi odmerki, nekje med 100 in 300 miligrami na dan. Kot pravi dr. Gogol: "Najbolje je začeti z nizkim odmerkom in ga povečevati le, če je potrebno." Zgornja varna meja je 350 mg, pri čemer pa ne štejemo magnezija, ki ga zaužijete s hrano. Kljub varnosti pa magnezij ni za vsakogar. Osebe z boleznimi ledvic morajo biti izjemno previdne, saj njihovo telo magnezija ne izloča pravilno. Prav tako je potreben posvet z zdravnikom, če jemljete antibiotike ali zdravila za ščitnico, saj lahko magnezij vpliva na njihovo delovanje.

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Navade, ki jih morate uvesti poleg jemanja dodatkov

Nobeno dopolnilo ne more popraviti slabih spalnih navad. Za resnično izboljšanje morate upoštevati pravila higiene spanja. To pomeni, da hodite spat in se zbujate ob isti uri, ne glede na dan v tednu. Dr. Qureshi opozarja, da je pomembno tudi okolje: spalnica naj bo temna, hladna in tiha. Prav tako ne pozabite na kofein – najbolje se mu je odreči že po poldnevu, da ga telo do večera uspe predelati. Pred spanjem se izogibajte zaslonom, saj modra svetloba moti nastajanje melatonina, raje si privoščite branje knjige ali lahke raztezne vaje, ki bodo vašemu telesu sporočile, da je čas za mir.