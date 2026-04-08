Sladkor
Prehrana

Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod

N.R.A.
08. 04. 2026 03.14
0

Po praznikih se veliko ljudi znajde v istem začaranem krogu: več sladkorja, več želje po sladkem in več težav pri vračanju v normalen ritem.

Prav zato je nutricionistka Brooke Alpert delila praktične nasvete, kako se po obdobju pretiranega sladkanja vrniti k bolj uravnoteženi prehrani in kako si pri tem resnično pomagati, piše Index.hr.

Zakaj je po praznikih tako težko zmanjšati sladkor?

Med prazniki se poveča vnos sladkorja, kar vpliva na možgane in apetit. Sladkor sproži hiter dvig energije, nato pa padec, ki povzroči novo željo po sladkem. Telo se navadi na ta vzorec, zato je prehod nazaj na manj sladkorja lahko neprijeten. Zdravnica poudarja, da je to popolnoma normalno in da obstajajo načini, kako si olajšati prilagoditev.

1. Ne izločite sladkorja na silo

Nenadna prepoved sladkega pogosto povzroči še večjo željo po njem. Namesto tega zdravnica svetuje postopno zmanjševanje. Če ste navajeni sladice vsak dan, jo poskusite omejiti na vsak drugi dan, nato na nekajkrat tedensko.

SladkorFOTO: AdobeStock

2. Ne preskakujte obrokov

Ko preskočimo obrok, se raven sladkorja v krvi zniža, kar sproži močno željo po hitri energiji, najpogosteje po sladkem. Redni obroki pomagajo stabilizirati apetit in zmanjšajo impulzivno poseganje po sladkorju.

3. Dodajte več beljakovin in vlaknin

Beljakovine in vlaknine upočasnijo prebavo in pomagajo ohranjati stabilno raven energije. To pomeni manj nihanj in manj želje po sladkem. Nutricionistka priporoča

- jogurt ali skuto,

- jajca,

- oreščke,

- stročnice,

- polnovredna žita.

SladkorFOTO: AdobeStock

4. Pijte dovolj vode

Dehidracija lahko posnema občutek lakote, kar pogosto vodi do nepotrebnega prigrizkovanja. Veliko ljudi v resnici ne potrebuje sladkorja, ampak tekočino.

5. Ne imejte sladkarij na vidnem mestu

Če so sladkarije vedno pri roki, je veliko težje vzpostaviti nove navade. Zdravnica svetuje, da sladko odstranite iz vidnega polja ali ga sploh ne kupujete v večjih količinah.

SladkorFOTO: AdobeStock

6. Ne kaznujte se

Občutki krivde po praznikih so pogosti, a ne pomagajo. Zdravnica poudarja, da je pomembno sprejeti dejstvo, da je sladkanje del praznikov, in se brez pretiranega pritiska vrniti k bolj uravnoteženim navadam.

7. Osredotočite se na kakovost, ne na popolnost

Cilj ni popolna prepoved sladkorja, ampak bolj zdrava rutina. Če si tu in tam privoščite sladico, to ni neuspeh, pomembno je, da večino časa izbirate hranljive obroke.

Vir: Index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
