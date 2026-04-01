Previdno pri nabiranju čemaža: zamenjava z nevarnimi rastlinami je lahko usodna

Kot poudarja objava NIJZ, je pri nabiranju nujno, da vsak list odtrgamo posebej, saj med čemažem pogosto rastejo jesenski podlesek, šmarnica in bela čmerika. Vse tri rastline so močno strupene, podlesek pa lahko povzroči smrt že po zaužitju 1–2 listov.
Kako prepoznati čemaž?
Čemaž (Allium ursinum)
- ima vidno stebelce,
- listi so mehki, tanki in nežni,
- ob drgnjenju oddaja značilen vonj po česnu.
Jesenski podlesek (Colchicum autumnale)
- nima stebla,
- listi so debelejši, robustni, z izrazitimi žilami,
- raste v skupkih, listi se ovijajo drug okoli drugega.
Šmarnica (Convallaria majalis)
- listi so trši, rastejo v parih,
- nima vonja po česnu,
- vsebuje srčne glikozide, ki lahko povzročijo hude aritmije.
Bela čmerika (Veratrum album)
- listi so močno rebrasti, široki,
- gre za izjemno strupeno rastlino,
- rastlina je robustna in visoka.
Zakaj je čemaž tako priljubljen?
Po podatkih Mayo Clinic in NIH je čemaž bogat z:
- vitaminom C,
- antioksidanti,
- žveplovimi spojinami (podobnimi kot v česnu),
- protivnetnimi snovmi,
- vlakninami.
Študije, objavljene v Journal of Food Biochemistry, kažejo, da ima čemaž podobne učinke kot česen:
- podpira srčnožilno zdravje,
- lahko pomaga znižati slab holesterol (LDL),
- deluje antibakterijsko,
- spodbuja prebavo.
Kako varno nabirati čemaž?
Strokovnjaki iz UK National Poison Information Service priporočajo:
- vedno trgamo posamezne liste,
- vsak list povonjamo (čemaž vedno diši po česnu),
- izogibamo se nabiranju na mestih, kjer raste podlesek,
- nikoli ne nabiramo "šopov" naenkrat,
- če nismo 100-odstotno prepričani – ne nabiramo.
Kaj storiti ob sumu zastrupitve?
Simptomi zastrupitve s podleskom ali čmeriko se lahko pojavijo v nekaj urah:
- slabost, bruhanje, driska,
- omotica, zmedenost,
- upočasnjen ali nepravilen srčni utrip,
- krči, težave z dihanjem.
V TEM PRIMERU TAKOJ POKLIČITE NUJNO MEDICINSKO POMOČ.
Viri: NIJZ, Mayo Clinic – Health benefits of allium vegetables, NIH (National Institutes of Health) – Antioxidant and antimicrobial properties of wild garlic, Journal of Food Biochemistry – Nutritional and bioactive compounds in Allium ursinum, UK National Poison Information Service – Poisoning risks from plant misidentification, EFSA (European Food Safety Authority) – Toxicity of Colchicum autumnale and Veratrum species
