Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati

Kot piše Verywell Health, kar 60 % povprečne ameriške prehrane predstavljajo predelana živila, ki vsebujejo zelo malo vlaknin. A telo pomanjkanje hitro pokaže, le znake moramo znati prepoznati.

1. Zaprtje: najpogostejši in najglasnejši znak

Če je obisk kopalnice postal redkejši ali napornejši, je to eden najbolj očitnih znakov, da vam primanjkuje vlaknin. Kot poudarja EatingWell, vlaknine delujejo kot metla, ki pomaga premikati vsebino skozi prebavila. Ko jih primanjkuje, se blato izsuši, postane trše in potovanje skozi črevesje se upočasni.

2. Nenavadna utrujenost po obrokih

Ste po kosilu pogosto zaspani? Kot piše Eat This, Not That, lahko pomanjkanje vlaknin povzroči hitre skoke in padce krvnega sladkorja, kar vodi v padce energije. Vlaknine namreč upočasnijo absorpcijo glukoze, zato energija prihaja bolj enakomerno.

3. Pogosta lakota, tudi kmalu po obroku

Če ste jedli pred eno uro, pa že razmišljate o prigrizku, je to lahko znak, da obrok ni vseboval dovolj vlaknin. Kot pojasnjuje Real Simple, vlaknine upočasnijo prebavo in podaljšajo občutek sitosti. Obrok brez vlaknin je kot ogenj brez drv: hitro zagori, hitro ugasne.

4. Napihnjenost po živilih, ki bi morala biti lahka

Paradoksalno se lahko zgodi, da vas po obroku z veliko vlakninami napihne, a to je pogosto znak, da jih sicer jeste premalo. Verywell Health opozarja, da se ob nenadnem povečanju vlaknin lahko pojavijo plini in krči, ker se črevesje še prilagaja. To ni znak, da so vlaknine slabe, le da jih vaše telo ni vajeno.

5. Povišan holesterol ali krvni sladkor

Topne vlaknine (tiste, ki tvorijo gel) pomagajo uravnavati krvni sladkor in znižujejo holesterol LDL. Kot navaja Verywell Health, se vežejo na slab holesterol in ga pomagajo odstraniti iz telesa. Če so vaše vrednosti povišane, je to lahko prehranski, ne le genetski problem.

6. Možganska megla in težave s koncentracijo

Morda presenetljivo, a Real Simple poudarja, da lahko nihanja krvnega sladkorja zaradi pomanjkanja vlaknin vplivajo tudi na miselno jasnost. Če se po obrokih počutite zamegljeno, je to lahko prehranski signal, ne le posledica slabega spanca.

Kako hitro povečati vnos vlaknin (brez drame in napihnjenosti)

1. Začnite z enim vlakninskim dodatkom na obrok

Ne potrebujete revolucije. Dovolj je, da k vsakemu obroku dodate en vir vlaknin. ZAJTRK: žlica chia semen ali ovseni kosmiči, KOSILO: pest fižola ali leče, VEČERJA: porcija zelenjave z lupino. Kot svetuje EatingWell, vlaknine dodajajte postopoma in pijte dovolj vode, da se izognete napihnjenosti.

2. Zamenjajte vsaj eno predelano živilo s polnovrednim

Verywell Health opozarja, da predelana živila vsebujejo drastično manj vlaknin. Zamenjajte denimo bel kruh s polnozrnatim in korak bo že narejen! Majhne zamenjave, velik učinek.

3. Uporabljajte pravilo vlaknin na krožniku

Vsak obrok naj vsebuje vsaj en element iz teh kategorij: - stročnice (fižol, čičerka, leča), - sadje s kožico, - zelenjava (posebej brokoli, korenje, brstični ohrovt), - polnozrnata žita, - semena in oreščki. Če na krožniku ni ničesar iz seznama, obrok verjetno nima dovolj vlaknin.

4. Pijte več vode

Vlaknine brez vode so kot prometni zamašek. Kot poudarja EatingWell, lahko premalo tekočine ob povečanem vnosu vlaknin celo poslabša zaprtje.

5. Razmislite o vlakninskem dodatku (če je res potrebno)

Če prehrana ne zadostuje, lahko pomagate s topnimi vlakninami (psyllium ipd.). A kot opozarja Nature's Fix, naj bodo dodatki le dopolnilo, ne zamenjava za polnovredna živila. Vlaknine niso le za prebavo. So temelj stabilne energije, zdravega srca, uravnanega sladkorja in celo jasnega razmišljanja. Telo zelo hitro pokaže, ko jih primanjkuje, mi pa moramo znati prisluhniti. Dobra novica? Rešitev je preprosta: več polnovrednih živil, več barv na krožniku, več vode. In postopnost. Vaše črevesje vam bo hvaležno.