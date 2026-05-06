Sladkanje čaja
Prehrana

Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?

N.R.A.
06. 05. 2026 03.11
Sladke jedi in sladkorne pijače ob začetku dneva negativno vplivajo na zdravje črevesja in možganov, saj povzročajo kratkotrajen dvig energije, ki mu sledi padec, kar zmanjšuje sposobnost koncentracije in vodi v utrujenost. Namesto tega izberite beljakovinske obroke.

Prehranjevalne navade pomembno vplivajo na telesno maso, vitalnost, kognitivne sposobnosti in psihofizično počutje, kot navaja index.hr. Ugledni strokovnjak dr. Daniel Amen izpostavlja, da določena živila negativno vplivajo tako na prebavni sistem kot na delovanje možganov. Poudarja, da je optimalno duševno zdravje neločljivo povezano z urejeno prebavno funkcijo. Še posebej škodljiv vpliv na omenjeno ravnovesje ima uživanje rafiniranega sladkorja.

Dr. Amen s strokovnega vidika svari pred uživanjem živil, ki niso primerna za zajtrk. Posebej izpostavlja prehranske izdelke z visoko vsebnostjo sladkorja in umetnih dodatkov, kamor sodijo krofi, sladkani kosmiči ter drugo pecivo. Čeprav omenjena živila zagotavljajo kratkotrajen energijski dotok, v telesu povzročijo neustrezen skok krvnega sladkorja, ki mu neizogibno sledi padec energije.

Sladkor
SladkorFOTO: AdobeStock

Opisana stanja povzročajo možgansko utrujenost, zmanjšano zmožnost koncentracije ter povečano razdražljivost. Strokovnjaki pojasnjujejo, da ob zaužitju živil, ki naglo dvignejo raven krvnega sladkorja, trebušna slinavka aktivira ustrezen odziv, kar posledično 45 minut kasneje privede do znatnega upada kognitivnih funkcij in sposobnosti jasnega razmišljanja.

V sodobnem vsakdanjiku se pogosto poslužujemo priročnih obrokov, ki lahko že do sredine dopoldneva neugodno vplivajo na naše kognitivne zmogljivosti in procese razmišljanja. Posebno pozornost velja nameniti tveganjem, ki jih prinaša kombinacija sladkih živil s kofeinom; čeprav ta povezava na prvi pogled nudi kratkotrajen energijski dvig, lahko dolgoročno privede do znatnega upada oziroma izčrpanosti možganskih funkcij.

Sladkor lahko povzroči povečanje telesne mase.
Sladkor lahko povzroči povečanje telesne mase.FOTO: Adobe Stock

''Pomislite, kako vsakodnevno vplivamo na naše otroke, ko jim ponudimo hitre in neustrezne obroke, kot so sladkor, žita in sokovi, kar povzroči hitro povišanje ravni krvnega sladkorja. Posledično v šolskem okolju težje razmišljajo in se osredotočijo,'' pojasnjuje dr. Amen. Namesto tega strokovno priporoča izbiro obrokov, bogatih z beljakovinami, ki zagotavljajo dolgotrajno stabilnost energije in krepijo kognitivne funkcije. ''Smiselno bi bilo vključiti v prehrano na primer jajca,'' še svetuje dr. Amen.

Ta inovativen pristop k odpravljanju nihanj ravni sladkorja v krvi zagotavlja celostno usklajenost telesnih in duševnih funkcij skozi celoten dan, kar vodi do stanja nenehne vitalnosti, kot utemeljeno zaključujejo na spletnem portalu index.hr.

Vir: index.hr

zdravje črevesja zdravje možganov sladkor prehrana krvni sladkor
