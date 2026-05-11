Kdo ne bi smel jemati kurkume?

Kurkuma, botanična predstavnica družine ingverjevk, je mednarodno prepoznana po svojih izjemnih zdravilnih potencialih, zlasti ob sinergijskem delovanju s črnim poprom, ki znatno poveča absorpcijo aktivne spojine, imenovane kurkumin. V slovenskem prostoru je ta dragocena začimba širše dosegljiva v obliki karijevih mešanic ali samostojne začimbe, medtem ko je sveža korenina na voljo v specializiranih prodajalnah. Uveljavljeno strokovno mnenje potrjuje, da kurkumin poseduje visoko učinkovite protivnetne, antibakterijske in antioksidativne lastnosti, ki pomembno prispevajo k ohranjanju zdravja.

Preberi še Je ta začimba lahko naravna pomoč pri zniževanju sladkorja v krvi?

Kurkuma se že stoletja uveljavlja v številnih medicinskih sistemih, vključno z ajurvedo, tradicionalno kitajsko medicino in razvejano ljudsko medicinsko prakso. Korenine njene uporabe segajo v jugovzhodno Azijo, s poudarkom na Indiji, kjer ima ta začimba pomemben položaj v okviru zdravstvenih in obrednih običajev. Pri načrtovanju prehranskih strategij je bistveno upoštevati, da so odzivi telesa na posamezna živila individualni, zato se vselej priporoča osebna prilagoditev prehrane posameznikovi edinstveni presnovi.

icon-expand Kurkuma FOTO: iStock

Čeprav uživanje kurkume mnogim nudi blagodejne učinke, lahko njena uporaba ob določenih zdravstvenih stanjih ali ob diagnozi specifičnih bolezenskih procesov predstavlja tveganje. Vsebinska ocena posameznikovega zdravstvenega stanja je zato nujna, preden se odločimo za njeno vključitev v prehrano. V nadaljevanju pojasnjujemo, v katerih primerih se je uživanju kurkume priporočljivo izogibati.

Preberi še Zlato mleko – zdrava zimska pijača?

Kdo naj se izogiba kurkumi?

Kljub dejstvu, da kurkuma kot naravno dopolnilo v obliki čaja, začimbe ali sveže korenine ponuja številne koristi, je pri njeni uporabi potrebna preudarnost. Svetujemo vam, da se pred vključitvijo kurkume v svojo prehrano posvetujete z zdravnikom ali nutricionistom, zlasti v primeru naslednjih stanj: - posamezniki, ki prejemajo antikoagulantna zdravila za redčenje krvi, - posamezniki z obolenji žolčnika, - osebe z diagnosticirano sladkorno boleznijo, - posamezniki s hematološkimi težavami oziroma motnjami strjevanja krvi, - osebe z nizkim krvnim tlakom, - nosečnice in doječe matere, - posamezniki z gastritisom, - osebe z visokim krvnim tlakom.

icon-expand Kurkuma FOTO: Thinkstock

Uporaba kurkume se odsvetuje posameznikom, ki sočasno uporabljajo zdravila za redčenje krvi, kot sta aspirin in varfarin, saj kurkuma deluje kot naraven antikoagulant. Prav tako je potrebna previdnost, ker kurkuma spodbuja izločanje žolča, kar lahko privede do poslabšanja stanja pri bolnikih z žolčnimi kamni ali drugimi boleznimi žolčnika.

Preberi še Kurkuma: kaj je res in kaj ni?

Pri osebah s hipotenzijo lahko pretirano uživanje kurkume, zaradi njenega dokazanega hipotenzivnega učinka, privede do simptomov, kot so vrtoglavica, omedlevica ali splošna utrujenost. Podobna previdnost je svetovana tudi pri posameznikih, ki se zdravijo z antihipertenzivi. Ker kurkuma vpliva na zniževanje koncentracije glukoze v krvi, se njeno uživanje odsvetuje diabetikom, zlasti tistim, ki uporabljajo farmakološka sredstva za nadzor krvnega sladkorja, saj obstaja tveganje za razvoj hipoglikemije, ki se lahko manifestira z vrtoglavico, sinkopo in zmedenostjo.

icon-expand Kurkuma FOTO: Thinkstock

Potrebno je opozoriti, da kurkuma lahko vpliva na proces strjevanja krvi, zato se pri posameznikih z motnjami strjevanja krvi svetuje ustrezna previdnost, saj obstaja tveganje za pojav krvavitev ali hematomov.

Preberi še 9 superzačimb, ki varujejo vaše zdravje

Nosečnicam in doječim materam svetujemo zmerno uživanje kurkume, pri čemer se je vselej priporočljivo posvetovati z zdravstvenim strokovnjakom. Pretirano uživanje kurkume odsvetujemo, saj lahko privede do neželenih učinkov, kot so krči maternice. Ker kurkuma spodbuja izločanje želodčne kisline, lahko ob prekomernem vnosu povzroči poslabšanje simptomov pri posameznikih, ki se soočajo z gastritisom, gastroezofagealno refluksno boleznijo (GERB) ali želodčnimi razjedami.

Preberi še Živilo, ki lahko zaščiti črevesje in preprečuje bolezni

Iz navedenih razlogov svetujemo previdnost pri njeni uporabi. V primeru povišanega krvnega tlaka se sočasna uporaba kurkume z zdravili za uravnavanje krvnega tlaka odsvetuje. O zmernem vnosu kurkume v prehrano se je priporočljivo posvetovati z izbranim zdravnikom.