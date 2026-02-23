Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Klementine
Prehrana

Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu

N.R.A.
23. 02. 2026 03.17
0

Klementine so pozimi odličen vir ključnih vitaminov, ki pomagajo krepiti imunski sistem in podpirajo splošno zdravje.

Zakaj so klementine pozimi tako dragocene

Kot navaja Krenizdravo, nam narava v hladnejšem delu leta ponudi sadje, ki je bogato z vitamini in drugimi pomembnimi hranili. Čeprav je izbira svežega sadja pozimi omejena, klementine predstavljajo izjemno hranljivo možnost, ki lahko nadomesti pomanjkanje raznolikosti v primerjavi s poletnim sadjem.

Klementine so rezultat križanja mandarine in sladke pomaranče. Njihova zgodovina sega v začetek 20. stoletja v Alžirijo, kjer jih je razširil redovnik po imenu Clement, po katerem so dobile ime. Danes jih največ pridelajo v sredozemskih državah, kot so Italija, Španija, južna Francija in Maroko.

Klementine
KlementineFOTO: AdobeStock

Lastnosti, zaradi katerih so klementine tako priljubljene

Klementine so sladke, brez pečk in se zelo enostavno lupijo. Njihova sezona traja od pozne jeseni do februarja. Pogosto jih zamenjujemo z mandarinami, vendar obstajajo jasne razlike: klementine so manjše, slajše, imajo tanjšo lupino in izrazito oranžno, gladko površino. Mandarine pa so bolj kisle in imajo izrazitejši citrusni okus.

Hranilna vrednost klementin in njihov vpliv na zdravje

Kot poroča Krenizdravo, klementine vsebujejo nekoliko več vitamina C kot mandarine. Vitamin C je nepogrešljiv antioksidant, ki podpira imunski sistem, skrajša trajanje prehlada in pomaga telesu pri obrambi pred okužbami. Ena klementina lahko zagotovi približno polovico dnevno potrebne količine vitamina C, zato dve klementini dnevno pomembno prispevata k zadostnemu vnosu.

Klementine
KlementineFOTO: AdobeStock

Fitokemikalije, flavonoidi in zaščita celic

Klementine, kot vsi agrumi, vsebujejo fitokemikalije in flavonoide, ki ščitijo celice pred oksidativnim stresom. Ti bioaktivni spojini imata pomembno vlogo pri zmanjševanju vnetnih procesov in krepitvi splošnega zdravja.

Naravni sladkorji in priljubljenost pri otrocih

Ker imajo klementine nekoliko višjo vsebnost naravnih sladkorjev, so pogosto bolj privlačne za otroke kot mandarine. Kljub temu ostajajo zdrava izbira, saj sladkorji prihajajo iz naravnega vira, ki je bogat z vitamini in vlakninami.

Klementine
KlementineFOTO: AdobeStock

Vitamini in minerali v klementinah

Klementine vsebujejo beta karoten, ki je značilen za oranžno sadje in zelenjavo. Beta karoten je predstopnja vitamina A, ki je pomemben za zdravje kože, dober vid in pravilno delovanje imunskega sistema. Poleg tega vsebujejo vitamine skupine B, med katerimi izstopa folat. Folat je ključen za delovanje živčnega sistema in sintezo deoksiribonukleinske kisline. V manjših količinah so prisotni tudi vitamin E, še en pomemben antioksidant, ki podpira zdravje kože in ščiti celice pred poškodbami.

Vlaknine in minerali za podporo prebave in mišičnega sistema

Klementine so dober vir prehranskih vlaknin, ki so nujne za zdravo prebavo in pravilno delovanje črevesja. Od mineralov vsebujejo predvsem kalij, ki je pomemben elektrolit za uravnavanje krvnega tlaka in delovanje mišic. V manjših količinah vsebujejo tudi magnezij, železo, fosfor, kalcij, baker in mangan, kar dodatno prispeva k njihovi hranilni vrednosti.

Klementine
KlementineFOTO: iStockphoto

Komu so klementine namenjene in koliko jih lahko zaužijete

Klementine so primerne za vse zdrave ljudi, ne glede na starost. Po načelih uravnotežene prehrane naj bi sadje uživali vsak dan, vsaj v dveh porcijah. Ena porcija predstavlja en srednje velik sadež, zato klementine predstavljajo idealen del dnevnega jedilnika.

Posebna priporočila za posamezne skupine

- Osebe z gastritisom: agrumi lahko povzročijo nelagodje, zato je priporočljivo preveriti, ali klementine ustrezajo posamezniku.

- Osebe s sladkorno boleznijo: klementine lahko uživajo, vendar morajo biti pozorni na količino in kombinacijo z drugimi živili.

- Zdrave osebe: priporočljivo je zaužiti 1 - 3 klementine dnevno, najbolje kot del dopoldanskega ali popoldanskega obroka, v kombinaciji z neslanimi in nepraženimi oreščki.

Klementine so tako vsestransko uporabno sadje, ki pozimi naravno dopolni prehrano in zagotavlja pomembne vitamine ter minerale. Redno uživanje klementin lahko okrepi imunski sistem, izboljša prebavo in prispeva k splošnemu počutju.

Vir: Krenizdravo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
klementine vitamin C imunski sistem zdravje prehrana
Prehrana

Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1520