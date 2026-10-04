Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?

Jajca so izjemno živilo, saj vsebujejo številne pomembne snovi, ki jih naše telo potrebuje za normalno delovanje. So odličen vir kakovostnih beljakovin in antioksidantov, kar je idealno za vse, ki želijo izgubiti telesno težo ali povečati mišično maso. Vendar pa moramo biti pri uživanju previdni zaradi holesterola. Eno večje jajce vsebuje približno 186 mg te snovi, kar je več kot polovica dnevne omejitve, ki jo svetujejo zdravniki. Poleg tega jajce vsebuje okoli 5 gramov maščob, od katerih je ena tretjina nasičenih maščobnih kislin, kar moramo upoštevati pri načrtovanju dnevnih obrokov.

Preberi še Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra

Kaj vse se skriva v enem samem jajcu?

Eno jajce nam prinese 6 gramov dragocenih beljakovin. Morda boste presenečeni, a te niso le v beljaku; polovica se jih skriva tudi v rumenjaku. Jajca so tudi bogata z vitamini B-kompleksa in selenom, ki so ključni za energijo in zaščito celic. Ključno dejstvo, ki ga mora poznati vsak, ki pazi na zdravje, je, da se ves holesterol nahaja izključno v rumenjaku. Beljak je praktično čista beljakovina brez maščob in ga lahko uživate brez večjih omejitev. To je odlična novica za športnike in tiste, ki si želijo bogat obrok z manj kalorijami.

icon-expand Jajca FOTO: AdobeStock

Čeprav celo jajce vsebuje holesterol, je ta omejen le na rumenjak, medtem ko je beljak povsem varen.

Koliko jajc je dejansko preveč za vaše zdravje?

Večina zdravnikov se strinja, da je zgornja meja vnosa holesterola okoli 300 mg na dan. Če vemo, da ima eno jajce slabih 190 mg holesterola, hitro ugotovimo, da eno jajce dnevno ne bi smelo predstavljati nobene težave za povprečnega človeka. Celo ljudje s težavami s srcem lahko mirno uživajo eno jajce na dan, vendar pod enim pogojem; da pazijo na vse ostalo, kar tisti dan pojejo. Jajca niso edini vir maščob v naši prehrani, zato je nujno gledati celotno sliko. Če se držimo pravila zmernosti, jajca ostajajo varno in izjemno koristno živilo na naših krožnikih.

icon-expand Jajca FOTO: AdobeStock

Priprava šteje: izogibajte se nevarnim kombinacijam

Če želite od jajc odnesti največ koristi za svoje zdravje, je ključno, kako jih pripravite. Najboljša izbira so kuhana jajca, saj pri tem ne potrebujete olja ali masla. Poširana jajca so prav tako odlična in lahka alternativa. Po drugi strani pa so lahko omlete, pripravljene na vročem olju ali masti, precejšnja past. Še posebej nevarno je, če jim dodajate slanino ali mastne sire, saj s tem v telo vnesete ogromno nasičenih maščob, ki so za holesterol v krvi dosti bolj usodne kot pa jajce samo. Bodite pozorni, da dobrih namenov z zdravim zajtrkom ne pokvarite s kaloričnimi in težkimi dodatki.