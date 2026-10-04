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Sladki krompir s pečenimi jajci
Prehrana

Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?

N.R.A.
04. 10. 2026 03.52
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Jajca so hranljiva, a vsebujejo holesterol. Preverite, koliko jajc na dan je priporočljivo in kakšen način priprave je najbolj zdrav.

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Jajca so izjemno živilo, saj vsebujejo številne pomembne snovi, ki jih naše telo potrebuje za normalno delovanje. So odličen vir kakovostnih beljakovin in antioksidantov, kar je idealno za vse, ki želijo izgubiti telesno težo ali povečati mišično maso. Vendar pa moramo biti pri uživanju previdni zaradi holesterola. Eno večje jajce vsebuje približno 186 mg te snovi, kar je več kot polovica dnevne omejitve, ki jo svetujejo zdravniki. Poleg tega jajce vsebuje okoli 5 gramov maščob, od katerih je ena tretjina nasičenih maščobnih kislin, kar moramo upoštevati pri načrtovanju dnevnih obrokov.

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Kaj vse se skriva v enem samem jajcu?

Eno jajce nam prinese 6 gramov dragocenih beljakovin. Morda boste presenečeni, a te niso le v beljaku; polovica se jih skriva tudi v rumenjaku. Jajca so tudi bogata z vitamini B-kompleksa in selenom, ki so ključni za energijo in zaščito celic. Ključno dejstvo, ki ga mora poznati vsak, ki pazi na zdravje, je, da se ves holesterol nahaja izključno v rumenjaku. Beljak je praktično čista beljakovina brez maščob in ga lahko uživate brez večjih omejitev. To je odlična novica za športnike in tiste, ki si želijo bogat obrok z manj kalorijami.

Jajca
JajcaFOTO: AdobeStock

Čeprav celo jajce vsebuje holesterol, je ta omejen le na rumenjak, medtem ko je beljak povsem varen.

Koliko jajc je dejansko preveč za vaše zdravje?

Večina zdravnikov se strinja, da je zgornja meja vnosa holesterola okoli 300 mg na dan. Če vemo, da ima eno jajce slabih 190 mg holesterola, hitro ugotovimo, da eno jajce dnevno ne bi smelo predstavljati nobene težave za povprečnega človeka. Celo ljudje s težavami s srcem lahko mirno uživajo eno jajce na dan, vendar pod enim pogojem; da pazijo na vse ostalo, kar tisti dan pojejo. Jajca niso edini vir maščob v naši prehrani, zato je nujno gledati celotno sliko. Če se držimo pravila zmernosti, jajca ostajajo varno in izjemno koristno živilo na naših krožnikih.

Jajca
JajcaFOTO: AdobeStock

Priprava šteje: izogibajte se nevarnim kombinacijam

Če želite od jajc odnesti največ koristi za svoje zdravje, je ključno, kako jih pripravite. Najboljša izbira so kuhana jajca, saj pri tem ne potrebujete olja ali masla. Poširana jajca so prav tako odlična in lahka alternativa. Po drugi strani pa so lahko omlete, pripravljene na vročem olju ali masti, precejšnja past. Še posebej nevarno je, če jim dodajate slanino ali mastne sire, saj s tem v telo vnesete ogromno nasičenih maščob, ki so za holesterol v krvi dosti bolj usodne kot pa jajce samo. Bodite pozorni, da dobrih namenov z zdravim zajtrkom ne pokvarite s kaloričnimi in težkimi dodatki.

Vir: story.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Prehrana

To je eden najbolj zdravih zajtrkov, in ne, ni govora o jajcih ali ovsenih kosmičih

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Astalaviva1958 04. 10. 2026 11.28
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Članek žal ponavlja zastarele mite, ki so jih strokovne smernice že pred leti zavrgle: 1. **Zastarela meja 300 mg holesterola:** Numerična omejitev 300 mg/dan je bila iz uradnih prehranskih smernic (USDA, ESC) odstranjena že leta 2015. Prehranski holesterol pri večini ljudi ne dviguje ravni krvnega holesterola, saj ga večino proizvedejo jetra sama. 2. **Napačni krivec za holesterol:** Krvni LDL-holesterol dvigujejo predvsem nasičene in transmaščobe, ne pa holesterol iz hrane. 3. **Rumenjak je najbolj hranljiv del:** Označevanje rumenjaka kot nevardnega je zgrešeno. V njem so praktično vsi ključni vitamini (A, D, E, K, B12), holin za možgane ter antioksidanta lutein in zeaksantin. Z uživanjem samo beljaka se prikrajšate za glavne koristi jajca. 4. **Strah pred 1 jajcem na dan je odveč:** Študije pri zdravih ljudeh ne ugotavljajo tveganj za srčno-žilne bolezni niti pri 2 do 3 celih jajcih na dan v sklopu uravnotežene prehrane. Čas je, da prenehamo demonizirati rumenjake na podlagi desetletja starih teorij.
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