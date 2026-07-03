Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje

Zakaj so bila jajca tako dolgo na slabem glasu?

Eno veliko jajce vsebuje približno 185 do 200 miligramov holesterola, zato so prehranska priporočila v preteklosti svetovala precejšnje omejevanje njihovega uživanja. Raziskave zadnjih let pa kažejo, da prehranski holesterol pri večini ljudi nima tako velikega vpliva na raven holesterola v krvi, kot so domnevali nekoč. Veliko pomembnejši dejavnik so nasičene maščobe in transmaščobe, ki jih najdemo predvsem v predelanih mesninah, ocvrti hrani in številnih industrijsko predelanih izdelkih.

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Koliko jajc je za večino ljudi varno?

Po podatkih Harvard Health lahko večina zdravih odraslih brez težav zaužije približno eno jajce na dan. To pomeni okoli sedem jajc na teden, ne da bi se zaradi tega povečalo tveganje za bolezni srca in ožilja. Podobno navaja tudi Mayo Clinic, kjer poudarjajo, da pri zdravih posameznikih uživanje do sedmih jajc tedensko praviloma ne povečuje tveganja za srčno-žilne bolezni. Nekatere raziskave celo nakazujejo možne koristi, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je pomembneje gledati celotno prehrano kot posamezno živilo.

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Vsi ljudje se na jajca ne odzivamo enako

Čeprav so ugotovitve za večino ljudi spodbudne, obstajajo izjeme. Pri posameznikih z družinsko hiperholesterolemijo, izrazito povišanim LDL-holesterolom, sladkorno boleznijo ali že prisotno srčno-žilno boleznijo lahko zdravnik svetuje bolj previdno uživanje jajc. Nekateri ljudje so namreč tako imenovani 'hiperodzivniki', pri katerih prehranski holesterol bolj vpliva na koncentracijo LDL-holesterola. Zato univerzalnega odgovora, ki bi veljal za vse, ni.

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Jajca niso le vir holesterola

Na jajca pogosto gledamo predvsem skozi prizmo holesterola, vendar vsebujejo tudi številna pomembna hranila. Eno jajce zagotovi približno šest gramov kakovostnih beljakovin, vsebuje vitamin D, vitamin B12, selen, jod ter holin, hranilo, ki je pomembno za delovanje možganov in živčnega sistema. Rumenjak vsebuje tudi lutein in zeaksantin, antioksidanta, ki prispevata k zdravju oči. Prav zato številni prehranski strokovnjaki poudarjajo, da bi bilo škoda jajca ocenjevati zgolj po vsebnosti holesterola.

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Pomembneje je, s čim jajca jeste

Strokovnjaki opozarjajo na zanimivo podrobnost: težava pogosto niso jajca sama. Če zajtrk sestavljajo jajca skupaj s slanino, klobaso, maslom, belim kruhom in ocvrtim krompirjem, bo imel tak obrok bistveno več nasičenih maščob in kalorij kot jajca sama. Veliko bolj zdrava izbira je, da jajca kombiniramo z zelenjavo, polnozrnatim kruhom, stročnicami ali solato.

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Ali je deset ali več jajc na teden preveč?

Za večino zdravih ljudi ni trdnih dokazov, da bi občasno nekoliko večje količine jajc povzročale zdravstvene težave. Vendar raziskave o zelo visokem vsakodnevnem uživanju še niso enotne, zato strokovnjaki svetujejo zmernost in raznolikost prehrane. Če jajca predstavljajo skoraj edini vir beljakovin v prehrani, je smiselno jedilnik dopolniti tudi z ribami, stročnicami, mlečnimi izdelki, oreščki in pustim mesom.

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Kaj si velja zapomniti?