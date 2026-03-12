Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji

Kurkuma kot naravno protivnetno sredstvo

Kot poroča Index.hr, je kurkuma, ena najpogostejših začimb v domači kuhinji, ponovno v središču pozornosti zaradi trditev, da lahko pomaga pri številnih zdravstvenih težavah. Ameriški zdravnik Eric Berg, ki ima na družbenih omrežjih več milijonov sledilcev, je izpostavil, da naj bi redno uživanje kurkume v dveh tednih občutno zmanjšalo vnetja v telesu in pozitivno vplivalo na zdravje možganov. Učinke pripisuje kurkuminu, glavni bioaktivni sestavini kurkume, ki ga opisuje kot eno najmočnejših naravnih protivnetnih snovi.

Dr. Berg trdi, da lahko kurkuma pomaga pri burzitisu, tendinitisu, artritisu in drugih vnetnih stanjih, hkrati pa naj bi delovala kot naravni antidepresiv ter podpirala razstrupljanje jeter. Zaradi široke razširjenosti artritisa in depresije – v Združenem kraljestvu naj bi artritis prizadel več kot 10 milijonov ljudi, depresija pa vsaj enega od šestih odraslih – zanimanje za naravne pristope ostaja izjemno veliko.

Kaj o kurkumi pravi znanost?

Znanstvene raziskave potrjujejo, da kurkuma res vsebuje spojine z merljivimi protivnetnimi učinki. Pregledna študija, objavljena v reviji Foods, je pokazala, da kurkumin v več kliničnih raziskavah zmanjšuje vnetne markerje. Vendar raziskovalci opozarjajo, da je njegova absorpcija v telesu omejena, če se ne kombinira z dodatki, kot je črni poper, ki lahko bistveno poveča biorazpoložljivost. Kot navaja Index.hr, strokovnjaki poudarjajo tudi antioksidativne lastnosti kurkume. Antioksidanti ščitijo celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali, kar je pomembno pri preprečevanju kroničnih bolezni. Nekatere laboratorijske raziskave nakazujejo, da bi kurkumin lahko vplival tudi na imunski odziv, vendar so za potrditev teh učinkov potrebne obsežnejše klinične študije.

Možen vpliv kurkume na duševno zdravje

Kurkuma se pogosto omenja tudi v kontekstu depresije. Metaanaliza, objavljena v Journal of Affective Disorders, je pokazala, da lahko dodatki s kurkuminom prinesejo blago do zmerno izboljšanje simptomov depresije v primerjavi s placebom. Raziskovalci pa opozarjajo, da kurkuma ne sme nadomestiti predpisanih antidepresivov, temveč lahko deluje le kot dopolnilna podpora. Dr. Berg trdi, da kurkuma lahko poveča raven možganskega nevrotrofičnega faktorja (BDNF), ki je ključen za rast in preživetje živčnih celic. Po podatkih Alzheimerjeve organizacije so nižje ravni BDNF povezane z depresijo in nevrodegenerativnimi boleznimi, kar dodatno pojasnjuje zanimanje za kurkumo kot naravno podporo možganom.

Previdnost pri uporabi in nasvet zdravnika

Uporabniki družbenih omrežij pogosto poročajo o pozitivnih izkušnjah z rednim uživanjem kurkume, vendar se pojavljajo tudi opozorila. Nekateri izpostavljajo, da lahko kurkuma vpliva na delovanje določenih zdravil, kar potrjujejo tudi zdravstveni strokovnjaki. Kurkuma je v kulinariki varna za večino ljudi, težave pa se lahko pojavijo pri prehranskih dopolnilih z visokimi koncentracijami kurkumina. Zato zdravstvene organizacije, vključno z britanskim NHS, priporočajo, da se pred začetkom jemanja dodatkov posvetujete z zdravnikom, še posebej če imate kronične bolezni ali jemljete zdravila. Več o stranskih učinkih v spodnjem članku:

Kurkuma je nedvomno zanimiva naravna učinkovina z dokazanimi protivnetnimi in antioksidativnimi lastnostmi, vendar njeni učinki niso čudežni in ne more nadomestiti medicinskega zdravljenja. Znanstvena skupnost se strinja, da so potrebne dodatne raziskave, da bi natančno razumeli njen vpliv na vnetje, artritis in duševno zdravje. Do takrat pa ostaja koristna začimba, ki lahko ob pravilni uporabi dopolni zdrav življenjski slog.