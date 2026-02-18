Vizita.si
Skrivnost, ki jo skriva ta rdeča hrana

N.R.A.
18. 02. 2026 14.36
0

Nova raziskava razkriva, da lahko zadosten vnos likopena pomembno zmanjša tveganje za težko obliko parodontalne bolezni.

Vloga likopena pri zdravju dlesni

Kot navaja net.hr, je nedavna analiza med starejšimi odraslimi v Združenih državah Amerike pokazala, da prenizek vnos likopena lahko pomembno poveča tveganje za razvoj težke oblike parodontalne bolezni. Raziskava je zajela osebe, stare od 65 do 79 let, in razkrila izrazite razlike v tveganju glede na spol in raso.

Obseg raziskave in ključne ugotovitve

V raziskavo je bilo vključenih 1227 udeležencev, katerih podatki o prehrani in zdravju so bili zbrani v okviru nacionalnega programa spremljanja zdravja. Kot poroča članek, je skoraj polovica sodelujočih kazala znake parodontalne bolezni, medtem ko jih več kot tri četrtine ni zaužilo dovolj likopena. Likopen je karotenoid, ki ga najdemo predvsem v paradižniku in rdečem sadju.

Paradižnik
ParadižnikFOTO: AdobeStock

Po upoštevanju dejavnikov, kot so starost, spol, rasa, kajenje in izobrazba, so raziskovalci ugotovili izrazito povezavo med zadostnim vnosom likopena in manjšim tveganjem za težko obliko parodontalne bolezni. Osebe, ki so dosegle priporočene ravni vnosa, so imele približno tretjino manjšo verjetnost za razvoj težke oblike bolezni v primerjavi s tistimi, ki likopena niso zaužile dovolj.

Razlike med spoloma in rasami

Raziskava je pokazala, da se težka oblika parodontalne bolezni pogosteje pojavlja pri moških ter pri odraslih temnopolte rase, ki niso hispanskega porekla. Pri tej skupini ni bilo zaznati enake zaščitne povezave med vnosom likopena in manjšim tveganjem, kar nakazuje na kompleksnejše dejavnike tveganja. Pri belcih, ki niso hispanskega porekla, pa sta bila tako ženski spol kot zadosten vnos likopena povezana z nižjo verjetnostjo za razvoj težke oblike bolezni.

Paradižnik
ParadižnikFOTO: AdobeStock

Likopen kot potencialni zaščitni dejavnik

Avtorji raziskave poudarjajo, da bi likopen lahko predstavljal pomemben prehranski dejavnik, na katerega je mogoče vplivati z namenom zmanjšanja tveganja za težko obliko parodontalne bolezni pri starejših odraslih. Hkrati opozarjajo, da je bila raziskava presečnega tipa, kar pomeni, da ne more dokončno potrditi vzročne povezave med nizkim vnosom likopena in pojavom bolezni.

Raziskovalci izpostavljajo tudi širši javnozdravstveni izziv razlik v pojavnosti parodontalnih bolezni glede na spol in raso. Zato priporočajo, da se prihodnji preventivni programi osredotočijo na te razlike ter da se izvedejo dolgoročne ali randomizirane kontrolirane raziskave, ki bi lahko potrdile, ali povečanje vnosa likopena dejansko zmanjša tveganje ali upočasni napredovanje težke oblike parodontalne bolezni.

Paradižnik
ParadižnikFOTO: AdobeStock

Zadostno uživanje likopena bi lahko predstavljalo enostaven, a pomemben korak k ohranjanju zdravja dlesni pri starejših odraslih. Čeprav so potrebne dodatne raziskave, trenutni podatki kažejo na potencialno zaščitno vlogo tega naravnega pigmenta, ki ga najdemo v paradižniku in rdečem sadju.

Vir: net.hr

Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Dieta

Sprememba prehrane, ki zmanjša več kot 300 kalorij dnevno – brez manjših porcij

