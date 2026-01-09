Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Surov piščanec
Prehrana

Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta

N.R.A.
09. 01. 2026 03.35
0

Ko govorimo o zdravi prehrani, hujšanju ali gradnji mišične mase, se zelo hitro pojavi isto vprašanje: je boljša izbira losos ali piščanec?

Na prvi pogled se zdi odgovor jasen. Piščanec velja za klasično pusto meso, losos pa za mastno ribo. A prav tu se začne težava. Ta delitev je prehransko površna in v praksi pogosto napačna. Če primerjamo zgolj kalorije, piščanec res zmaga. Če pa pogledamo širšo sliko, kakovost maščob, vpliv na srce, vnetje in presnovo, se razmerje hitro zaplete. Zato vprašanje ni, katero meso je 'boljše', temveč za koga, kdaj in zakaj.

Prehranska sestava: beljakovine niso edino merilo

Piščančje meso, zlasti piščančje prsi brez kože, vsebuje visoko koncentracijo beljakovin in zelo malo maščob. Po podatkih, ki jih navaja Harvard Health Publishing, gre za enega najbolj koncentriranih virov beljakovin glede na energijsko vrednost. Prav zato je piščanec pogosta izbira pri dietah za izgubo telesne mase in v športni prehrani.

Losos ima drugačen profil. Beljakovin je nekoliko manj, energijska vrednost je višja, a razlog ni slab. Večina kalorij prihaja iz maščob, predvsem omega-3 maščobnih kislin.Cleveland Clinic poudarja, da gre za biološko aktivne maščobe, ki dokazano vplivajo na zmanjševanje vnetja in izboljšanje lipidnega profila v krvi.

Če torej pusto meso razumemo izključno kot 'malo kalorij', je piščanec v prednosti. Če pa pusto razumemo kot 'metabolno koristno', losos resno konkurira.

Losos
LososFOTO: Shutterstock

Maščobe: zakaj pri lososu niso problem, ampak prednost

Ena največjih prehranskih zmot je strah pred maščobami. Losos jih vsebuje veliko, a ne katerekoli. Kot pojasnjuje dr. Dariush Mozaffarian, kardiolog in profesor na Harvardu, ki ga pogosto citira Health, so omega-3 maščobe povezane z manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni, možgansko kap in celo depresijo.

WebMD dodatno navaja, da redno uživanje mastnih rib, kot je losos, izboljšuje delovanje endotelija in zmanjšuje trigliceride v krvi. To ni zanemarljivo, še posebej pri ljudeh s sedečim življenjskim slogom ali povečanim kardiovaskularnim tveganjem. Piščanec je po drugi strani skoraj brez maščob, kar je lahko prednost ali slabost. Brez dodanih virov maščob obrok pogosto ni sitosten in ne podpira optimalne absorpcije vitaminov, topnih v maščobah.

Surov piščanec
Surov piščanecFOTO: AdobeStock

Vpliv na srce in vnetje

Če obstaja področje, kjer losos nedvoumno vodi, je to zdravje srca. Mayo Clinic izpostavlja, da omega-3 maščobne kisline zmanjšujejo sistemsko vnetje, kar je ključno pri preprečevanju ateroskleroze. Piščančje meso tega učinka nima, saj vsebuje zanemarljive količine teh maščob. Johns Hopkins Medicine pri tem opozarja, da je kakovost beljakovinskega vira pomembna ne le zaradi mišic, temveč tudi zaradi vpliva na dolgoročno presnovno zdravje. Beljakovine brez spremljajočih protivnetnih komponent so nevtralne, ne zaščitne. To ne pomeni, da je piščanec slab. Pomeni le, da ne opravlja iste funkcije kot losos.

Hujšanje in telesna sestava: kdo zmaga v praksi?

Pri hujšanju piščanec pogosto zmaga zaradi nižje kalorične vrednosti. Verywell Health navaja, da so nizkomaščobni beljakovinski viri učinkoviti pri ustvarjanju energijskega primanjkljaja. A dolgoročno to ni celotna zgodba. Losos kljub višji kaloričnosti pogosto poveča sitost in stabilizira krvni sladkor, kar zmanjšuje prenajedanje. Cleveland Clinic poudarja, da obroki z dovolj zdravih maščob vodijo do boljše hormonske regulacije lakote.

Losos
LososFOTO: Adobe Stock

V praksi to pomeni: piščanec je učinkovit pri kratkoročnem nadzoru kalorij, losos pa pri dolgoročni vzdržnosti prehrane.

Kaj torej izbrati?

Če bi moral biti odgovor črno-bel, bi bil napačen. Piščanec je racionalna izbira, kadar želiš visoko beljakovinsko vrednost z minimalnim energijskim vnosom. Losos pa je funkcionalna izbira, kadar želiš prehrano, ki podpira srce, možgane in protivnetne procese. Harvard Health zato priporoča rotacijo beljakovinskih virov, ne izključevanja. Različni viri opravljajo različne naloge. Prehrana ni tekmovanje, temveč sistem. Če torej iščeš 'boljše pusto meso', si zastavljaš napačno vprašanje. Pravo vprašanje je, katero meso v določenem trenutku bolje podpira tvoje telo.

Viri: Harvard Health Publishing, Cleveland Clinic, WebMD, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, Health, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
losos piščanec pusto meso zdrava prehrana omega-3
Prehrana

7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Prehrana

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?

Ali to počnete s svojim mesom? Znanost pravi, da zmanjša tveganje za raka do 90 odstotkov
Zdravje

Ali to počnete s svojim mesom? Znanost pravi, da zmanjša tveganje za raka do 90 odstotkov

To so vaši skriti sovražniki v jutranjih obrokih
Srčno žilne bolezni

To so vaši skriti sovražniki v jutranjih obrokih

Zakaj vse več mladih zboleva za rakom debelega črevesa? Strokovnjaki krivijo tudi predelano meso
Rakave bolezni

Zakaj vse več mladih zboleva za rakom debelega črevesa? Strokovnjaki krivijo tudi predelano meso

Zakaj je predelano meso škodljivo za srce?
Zdravje

Zakaj je predelano meso škodljivo za srce?

Zdravniki opozarjajo: mesojeda dieta povečuje tveganje za raka in druge zdravstvene zaplete
Zdravje

Zdravniki opozarjajo: mesojeda dieta povečuje tveganje za raka in druge zdravstvene zaplete

7 znakov, da uživate preveč mesa
Prehrana

7 znakov, da uživate preveč mesa

Koliko beljakovin dnevno potrebujete?
Prehrana

Koliko beljakovin dnevno potrebujete?

5 spregledanih živil, ki so polna vitaminov
Prehrana

5 spregledanih živil, ki so polna vitaminov

Rdeče meso: Ali ga jeste preveč in ali bi se mu morali izogniti?
Prehrana

Rdeče meso: Ali ga jeste preveč in ali bi se mu morali izogniti?

Katero meso je res najbolj zdravo? Presenečeni boste nad odgovorom
Prehrana

Katero meso je res najbolj zdravo? Presenečeni boste nad odgovorom

Kaj je res in kaj ni, ko je govora o uživanju mesa?
Zdravje

Kaj je res in kaj ni, ko je govora o uživanju mesa?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436