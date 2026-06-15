Kaj Melania Trump uživa za energijo in sijočo polt

Melania Trump tudi v svojih poznih petdesetih letih navdušuje z vitko postavo in sijočim videzom. Njena skrivnost ni v stradanju, ampak v kakovostni hrani, ki ji daje energijo za vsakodnevne obveznosti. Poudarja, da se prehranjuje zdravo predvsem zato, ker se tako počuti bolje in ima več moči. Sadje, zelenjava in doma pripravljeni obroki so temelj njenega jedilnika. Čeprav prisega na disciplino, priznava, da se občasno rada posladka. Prepričana je, da telo potrebuje določeno mero svobode, da lahko ostane v ravnovesju. Takšen zmeren pristop ji omogoča, da obdrži vitko linijo brez občutka prikrajšanosti, kar je ključno za dolgotrajno ohranjanje telesne teže.

Preberi še Skrivnost popolnega videza najbolj seksi babice

Smutiji in vitamini: kako Melania začne svoj dan

Vsako jutro si Melania pripravi bogat napitek, ki mu v javnosti pravijo kar njen 'lepotni eliksir'. Sestavljen je iz borovnic, ki so znane po svojih antioksidativnih lastnostih, korenja za beta-karoten in špinače za železo. Da bi bil obrok še bolj hranljiv, doda lanena semena, oljčno olje in vitamin D. Če so njeni dnevi posebej naporni, smuti zamenja s toplimi ovsenimi kosmiči, ki so znani po tem, da stabilizirajo raven sladkorja v krvi in izboljšujejo prebavo. Poleg prehrane prisega tudi na tri ključne vitamine za sijočo kožo, močne lase in nohte: A, C in E. Njen cilj je zaužiti vsaj sedem kosov sadja na dan, pri čemer najraje izbira jabolka, breskve in svež ananas.

icon-expand Melania Trump FOTO: Profimedia

Melania Trump dnevno poje vsaj sedem kosov sadja, s čimer telesu zagotovi zadostno količino naravnih sladkorjev in vitaminov.

Kaj se skriva na njenem krožniku in čemu se strogo izogiba?

Ko gre za kosilo in večerjo, Melania najraje poseže po svežih, doma pripravljenih jedeh. Njen krožnik je običajno poln listnate zelene zelenjave, avokada in kumar. Zanimivo pa je, česa na njenem jedilniku nikoli ne boste našli. Melania ne mara čebule in artičok, še bolj pa se upira surovim ribam. Ko sta bila z Donaldom Trumpom na uradnem obisku v Tokiu, so gostitelji posebej zanju pripravili meni z japonskimi in zahodnimi jedmi, saj suši zanjo ne pride v poštev. Namesto surovih morskih sadežev raje izbira termično obdelane jedi, ki združujejo različne okuse in teksture, ki so ji bližje.

Preberi še Tudi vi obožujete morsko hrano? Vse to so njene prednosti

Vadba, ki Melaniji pomaga ohranjati mišice

Da bi dopolnila svojo zdravo prehrano, Melania Trump skrbi tudi za redno telesno aktivnost. Namesto napornega tekanja raje izbira hojo z utežmi na gležnjih, kar ji pomaga pri oblikovanju nog in zadnjice med običajnim sprehodom. Prav tako je velika ljubiteljica pilatesa, ki ga vadi dva- do trikrat na teden. Ta oblika vadbe je odlična za krepitev mišic trupa in izboljšanje drže. Ko si zaželi več akcije, pa stopi na teniško igrišče. Tenis ji nudi zabaven način za ohranjanje kondicije in koordinacije, hkrati pa ji omogoča sprostitev na svežem zraku, kar je nujno za njeno duševno zdravje.