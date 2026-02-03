Vizita.si
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija

N.R.A.
03. 02. 2026 03.25
3

Raziskava kaže, da lahko uživanje mesa poveča možnost dočakati 100 let, vendar ima pomembno ozadje.

Povezava med prehrano in izjemno dolgo življenjsko dobo

Kot navaja ScienceAlert, je obsežna analiza več kot 1.400 stoletnikov pokazala presenetljiv vzorec: ljudje, ki so redno uživali meso, so imeli večjo verjetnost, da bodo dočakali 100 let, v primerjavi s tistimi, ki mesa skoraj niso uživali. Raziskovalci so primerjali prehranske navade stoletnikov z navadami ljudi, ki so umrli v starosti med 80 in 99 let, ter ugotovili, da je imela skupina stoletnikov pogosteje vsejede prehranske navade. Vendar pa rezultati niso tako enoznačni, kot se morda zdi na prvi pogled.

Meso
MesoFOTO: Shutterstock

Kaj je raziskava dejansko pokazala?

Raziskovalci poudarjajo, da uživanje mesa samo po sebi ni razlog za dolgoživost. Stoletniki so poleg mesa uživali tudi večjo količino zelenjave, sadja in žit, kar kaže na bolj uravnoteženo prehrano. Poleg tega so imeli bolj stabilno telesno težo in manj presnovnih težav. Uživanje mesa je bilo le del širšega prehranskega vzorca, ki je vključeval raznoliko in hranilno bogato hrano. Raziskava zato ne podpira ideje, da bi večje količine mesa neposredno podaljšale življenje, temveč kaže, da je pomemben celoten prehranski kontekst.

Vloga življenjskega sloga in genetike

Raziskava je razkrila tudi druge dejavnike, ki so pomembno vplivali na dolgoživost. Stoletniki so imeli pogosto bolj urejen življenjski slog, več socialnih stikov in manj kroničnega stresa. Kot navaja ScienceAlert, je bila pri mnogih prisotna tudi genetska predispozicija, ki je vplivala na presnovo in odpornost na bolezni. To pomeni, da prehrana – vključno z uživanjem mesa – predstavlja le en del kompleksne slike. Raziskovalci opozarjajo, da rezultati ne pomenijo, da bi morali ljudje povečati vnos mesa, temveč da je treba prehrano obravnavati celostno.

Meso
MesoFOTO: Dreamstime

Kaj lahko sklepamo iz raziskave?

Ključna ugotovitev raziskave je ta, da stoletniki niso sledili ekstremnim prehranskim režimom. Njihova prehrana je bila raznolika, zmerna in prilagojena njihovim potrebam. Uživanje mesa je bilo del njihovega jedilnika, vendar ne v pretiranih količinah. Pomembno je, da so uživali kakovostne vire beljakovin, hkrati pa niso zanemarjali rastlinskih živil, ki so bogata z vlakninami, vitamini in minerali. Raziskovalci poudarjajo, da je ravnovesje med živili ključno za dolgoročno zdravje.

Ugotovitve raziskave kažejo, da uživanje mesa samo po sebi ne določa dolgoživosti, lahko pa je del prehrane, ki podpira zdravo staranje, če je vključeno v uravnotežen in raznolik jedilnik. Dolgoživost je rezultat prepleta prehrane, življenjskega sloga in genetike, zato je pomembno, da se osredotočite na celostno skrb za zdravje. Zmernost, raznolikost in kakovost živil ostajajo temeljni dejavniki, ki lahko prispevajo k daljšemu in bolj vitalnemu življenju.

Vir: ScienceAlert

