Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let

N.R.A.
25. 05. 2026 03.43
0

Nove raziskave razkrivajo, da lahko vnos živalskih beljakovin v pozni starosti prepreči podhranjenost in poveča možnosti za dosego 100 let, še posebej pri tistih s prenizko telesno težo. Razkrivamo ozadje t. i. paradoksa debelosti.

Znanstveniki predvidevajo, da bo do leta 2050 na svetu skoraj pol milijarde ljudi, starejših od 80 let, zato je razumevanje njihovih prehranskih potreb ključnega pomena. Nova študija iz Kitajske je prinesla presenetljive rezultate: ženske, starejše od 80 let, ki so redno jedle meso, so imele večje možnosti, da dočakajo svoj stoti rojstni dan, kot njihove vrstnice vegetarijanke.

Ali to počnete s svojim mesom? Znanost pravi, da zmanjša tveganje za raka do 90 odstotkov

"Dnevno uživanje mesa je bilo povezano s 44-odstotno večjo verjetnostjo za dosego 100 let v skupini s prenizko telesno težo," ugotavljajo avtorji študije. Ti podatki ne pomenijo, da je meso čudežno živilo, temveč opozarjajo, da vegetarijanstvo v pozni starosti morda ne zagotavlja dovolj kalorij in specifičnih hranil, potrebnih za ekstremno dolgoživost.

Meso
MesoFOTO: AdobeStock

Zakaj je telesna teža tako pomembna za doseganje visoke starosti?

V študiji so sodelovali znanstveniki iz prestižnih kitajskih institucij, ki so primerjali življenjski slog 1.459 stoletnikov in več kot 3.700 oseb v osemdesetih in devetdesetih letih. Glavna ugotovitev je bila, da indeks telesne mase (ITM) delno pojasnjuje, zakaj so mesojedke živele dlje. Vegetarijanci, ki so bili podhranjeni, so imeli precej manj možnosti, da bi prestopili prag sto let. To nakazuje na težavo, da starejši pogosto težje žvečijo ali pa se njihove prehranske navade sčasoma spremenijo, kar lahko vodi v pomanjkanje beljakovin in kalcija. Ohranjanje mišične mase s pomočjo ustreznih beljakovin je vitalnega pomena za preprečevanje zlomov in drugih poškodb, ki bi lahko skrajšale življenje.

Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka

Podhranjenost je v pozni starosti usodnejša od zmerne debelosti. Vegetarijanstvo brez nadzora telesne mase lahko zmanjša možnosti za doživetje 100. leta za skoraj 44 odstotkov.

Uravnotežen jedilnik: edina prava pot do stoletnega jubileja

Pomembno je poudariti, da niso vsa mesa enako zdrava. Študija iz Kitajske opozarja na splošno ravnovesje in ne poziva k pretiravanju s prekajenimi izdelki ali hitro prehrano. Strokovnjaki poudarjajo, da je doživetje starosti 90 let ali več močno povezano z našimi navadami. Približno 70 odstotkov verjetnosti, da bomo dočakali tako visoko starost, temelji na našem obnašanju – vključno s spanjem in gibanjem. Za tiste, ki ne želijo uživati mesa, je zato nujno, da poiščejo alternative, ki jim bodo zagotovile dovolj beljakovin in kalcija, saj pomanjkanje teh elementov dokazano povečuje tveganje za zlome kosti v starejšem obdobju.

Vir: sciencealert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
dolgoživost prehrana starejših meso v prehrani indeks telesne mase beljakovine zdravo staranje meso mesojedci
