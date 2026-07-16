Mislite, da je zdravo? To je živilo, ki ga strokovnjaki za črevesje jedo zelo previdno – mnogi ga imajo doma

A strokovnjaki za zdravje črevesja opozarjajo, da ni vsako živilo, ki ima sloves zdravega, nujno najboljša izbira za našo prebavo. Med živili, pri katerih velja nekoliko več previdnosti, so ultra predelana živila, predvsem priljubljeni proteinski izdelki, sladkani kosmiči in nekateri nadomestki obrokov – izdelki, ki jih ima danes doma vse več ljudi.

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Problem ni ena sestavina, ampak celoten izdelek

Črevesna mikrobiota, skupnost milijard mikroorganizmov v našem prebavnem sistemu, je zelo občutljiva na to, kaj redno uživamo. Raziskave kažejo, da je za zdravo črevesje pomembna predvsem raznolika prehrana z dovolj vlakninami iz zelenjave, sadja, stročnic, oreščkov in polnovrednih žit. Pri močno predelanih živilih pa je pogosto drugače. Veliko takšnih izdelkov vsebuje manj naravnih vlaknin, več dodatkov, sladil, emulgatorjev ali drugih sestavin, ki lahko pri nekaterih ljudeh vplivajo na prebavo. To ne pomeni, da je vsak predelan izdelek škodljiv. Težava je predvsem v tem, ko takšna živila postanejo osnova vsakodnevne prehrane.

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Živilo, ki ga mnogi jedo vsak dan: proteinske ploščice

Proteinske ploščice so eden najbolj priljubljenih primerov. Mnogi jih izberejo, ker jih povezujejo z zdravo prehrano, hujšanjem ali športnim življenjskim slogom. Nekatere res vsebujejo veliko beljakovin in lahko pomagajo pri praktičnem vnosu hranil. Toda strokovnjaki opozarjajo, da niso vse enake. Nekatere vsebujejo veliko sladkornih alkoholov in umetnih sladil, kot so maltitol, sorbitol ali sukraloza. Pri občutljivejših ljudeh lahko povzročijo napihnjenost, vetrove ali spremembe prebave. Poleg tega lahko dolga sestava z velikim številom dodatkov pomeni, da izdelek ni več tako blizu naravnemu viru hrane.

icon-expand Sladki kosmiči FOTO: AdobeStock

Tudi 'zdravi' kosmiči niso vedno dobra izbira

Drugo pogosto presenečenje so kosmiči za zajtrk. Veliko ljudi jih dojema kot idealen začetek dneva, vendar nekateri izdelki vsebujejo precej dodanega sladkorja in malo vlaknin. Strokovnjaki pogosto svetujejo, da pri izbiri kosmičev ne gledamo samo marketinških oznak, ampak predvsem seznam sestavin. Boljša izbira so pogosto izdelki z več vlakninami, manj dodanega sladkorja in krajšo sestavo.

Kaj strokovnjaki za črevesje raje izberejo?

Za podporo zdravi črevesni mikrobioti strokovnjaki pogosto priporočajo živila, ki hranijo koristne bakterije v črevesju. Mednje sodijo : - stročnice, kot so leča, fižol in čičerika, - zelenjava različnih barv, - sadje, - oreščki in semena, - fermentirana živila, kot sta jogurt z živimi kulturami in kefir, - polnovredna žita.

icon-expand Stročnice FOTO: Dreamstime

Ključ ni v tem, da se popolnoma odpovemo vsem pakiranim izdelkom. Pomembnejše vprašanje je, kako pogosto jih uživamo in ali predstavljajo dodatek k prehrani ali njeno osnovo.

Največja napaka? Zamenjava prave hrane z 'zdravimi' izdelki

Strokovnjaki opozarjajo, da se je v zadnjih letih pojavila nova težava: ljudje vse pogosteje iščejo zdravo prehrano v izdelkih, ki so videti zdravi, namesto v osnovnih živilih. Proteinski pudingi, ploščice, napitki in različni fit prigrizki so lahko občasno priročni, vendar ne bi smeli nadomestiti raznolike prehrane. Za črevesje je pogosto najboljša strategija preprosta: čim več različnih rastlinskih živil, dovolj vlaknin in čim manj vsakodnevnega uživanja močno predelane hrane.