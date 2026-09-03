Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem

Toda večji problem je lahko nekaj, kar se pogosto znajde na krožniku za zajtrk, v sendviču ali kot hiter prigrizek: predelano meso. Med najbolj problematične sodijo salame, hrenovke, klobase, šunka, pršut, slanina in drugi mesni izdelki, ki so soljeni, sušeni, dimljeni ali kako drugače predelani.

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Težava je predvsem v soli

Predelani mesni izdelki imajo pogosto veliko natrija, saj se sol uporablja pri njihovem konzerviranju in pripravi. Prav prevelik vnos natrija je eden pomembnih prehranskih dejavnikov, ki lahko prispevajo k povišanemu krvnemu tlaku. Natrij v telesu zadržuje vodo, zaradi česar se poveča količina tekočine v krvnem obtoku. To lahko poveča pritisk na žilne stene in sčasoma prispeva k hipertenziji. Verywell Health med živila z veliko natrija uvršča tudi delikatesne mesne izdelke, suhomesnate izdelke in druga predelana živila. Healthline posebej opozarja, da so narezki in mesni izdelki za sendviče pogosto zelo slani.

icon-expand Hrenovke FOTO: Shutterstock

Zakaj je lahko problem tudi 'zdrava' šunka?

Šunka ima lahko na prvi pogled precej boljši sloves kot salama ali hrenovka. Je namreč dober vir beljakovin in vsebuje nekatere pomembne vitamine in minerale. Toda če jo uživamo vsak dan, lahko hitro povečamo vnos natrija.

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Verywell Health opozarja, da je redno uživanje šunke povezano z večjim tveganjem za visok krvni tlak, med drugim prav zaradi njene vsebnosti natrija. Podobno velja za salame, klobase, hrenovke in druge mesne izdelke. Cleveland Clinic opozarja, da so številni med njimi bogati tako z natrijem kot nasičenimi maščobami.

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Svinjina sama po sebi ni glavni krivec

To ne pomeni, da je treba svinjino izločiti iz prehrane. Pomembna je razlika med nepredelanim mesom in predelanim mesnim izdelkom. Pusto svinjsko meso je lahko del uravnotežene prehrane. Healthline med puste vire beljakovin uvršča tudi svinjsko ribico, ki je lahko vključena v prehrano, namenjeno skrbi za krvni tlak. Pri predelanem mesu pa je poleg soli pomemben tudi način predelave. Takšni izdelki lahko vsebujejo nitrate in nitrite ter druge spojine, ki so razlog za dodatne zdravstvene pomisleke.

icon-expand Svinjsko meso FOTO: Shutterstock

Kaj izbrati namesto salame ali klobase?

Če želite zmanjšati vnos natrija in poskrbeti za krvni tlak, ni treba opustiti vseh beljakovinskih živil. Pogosteje lahko izberete sveže pripravljeno piščančje ali puranje meso, ribe, jajca, stročnice ali tofu. Tudi pri mesu velja preprosto pravilo: čim manj predelave, tem bolje. Če kupujete narezke, preverite deklaracijo in izberite različico z manj natrija, vendar upoštevajte, da so lahko tudi izdelki z oznako manj soli še vedno precej slani.

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Za krvni tlak je pomemben celoten prehranski vzorec. Prehrana, ki vsebuje več zelenjave, sadja, polnozrnatih živil, stročnic, oreščkov in drugih živil, bogatih s kalijem, ter manj soli in predelanih živil, je lahko pomemben del obvladovanja krvnega tlaka. Če imate diagnosticiran visok krvni tlak, prehrana ne nadomesti predpisanih zdravil. O spremembah zdravljenja ali večjih spremembah prehrane se posvetujte z zdravnikom.