Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje

Preberite, kako lahko z uskladitvijo prehrane z vašo krvno skupino izboljšate svoje počutje in vitalnost ter si zagotovite zdrav in uravnotežen življenjski slog. Navsezadnje pa bomo zajeli tudi, zakaj in kdaj tovrstno prehranjevanje ni pametno ali smiselno. Dieta po krvnih skupinah temelji na ideji, da nekatera živila in pijače bolje ustrezajo posamezni krvni skupini, piše net.hr. Po tej teoriji naj bi bile krvne skupine povezane z različnimi obdobji človeške zgodovine. Zato naj bi prehrano in vadbo prilagodili svoji krvni skupini. Veliko ljudi se je odločilo za to dieto v upanju na izboljšanje zdravja in lažje doseganje zdrave telesne teže.

Kako se razvrščajo živila in pijače v dieti po krvnih skupinah?

Dieta po krvnih skupinah je kompleksen prehranski sistem, ki deli živila v tri kategorije: tiste, ki so koristne, tiste, ki so nevtralne, in tiste, ki so škodljive. Ta klasifikacija temelji na krvni skupini posameznika in nekaterih drugih dejavnikih. Zanimivo je, da dieta ne daje le smernic za hrano, ampak tudi za pijače. Verjame se, da se določene pijače različno obnesejo pri ljudeh z različnimi krvnimi skupinami. To pomeni, da lahko tisto, kar je dobro za nekoga, morda ne bo ustrezalo drugemu, tudi ko govorimo o običajnih pijačah, kot so sokovi, čaji ali alkoholne pijače.

Specifične diete za krvne skupine O, A, B in AB

Za krvno skupino O je značilno, da vsebuje protitelesa proti antigenoma A in B, na rdečih krvnih celicah pa teh antigenov nima, zato je primerna za prejemnike vseh krvnih skupin. Dieta za to skupino se osredotoča na hrano, bogato z beljakovinami, in omejuje žitarice, fižol ter mlečne izdelke. Predvideva se, da imajo ljudje s krvno skupino O prebavni sistem, ki je najbolje prilagojen za prebavo živalskih beljakovin. Priporočljive pijače vključujejo sok črne češnje, sok guave in sok manga. Po drugi strani so nepriporočljive pijače sok borovnic, kokosovo mleko, sok mandarine, pivo, kava, žgane alkoholne pijače in črni čaj. Torej, če ste tip O, pozor na izbiro jutranje pijače!

Krvna skupina A na površini rdečih krvnih celic vsebuje antigen A, v plazmi pa protitelesa proti antigenu B. To pomeni, da bi protitelesa napadla krvne celice z antigenom B. Zato se dieta za krvno skupino A močno osredotoča na zelenjavo, sadje in žitarice, medtem ko se meso in mlečni izdelki omejujejo. Po prepričanju te diete imajo osebe s krvno skupino A bolj občutljiv imunski sistem, zato jim najbolj ustreza vegetarijanska prehrana. Med priporočljivimi pijačami so alkalni sadni sokovi, kot je razredčen koncentrat soka črne češnje. Čeprav naj bi bila prebava mlečnih izdelkov za te osebe težavna, so nekatere vrste, kot so jogurt, kefir in kozje mleko, lahko sprejemljive. Odsvetujejo se sok pomaranče, sok papaje, sok mandarine ali paradižnika, prav tako pivo.

Presenetljivo je, da so pivo, kava in nekateri sadni sokovi odsvetovani za določene krvne skupine, kar dokazuje kompleksnost personaliziranih prehranskih pristopov.

Za krvno skupino B je značilna prisotnost antigena B na rdečih krvnih celicah in protiteles anti-A v plazmi. To pomeni, da bi protitelesa napadla krvne celice, ki vsebujejo antigen A. Dieta za to krvno skupino vključuje uravnoteženo mešanico mesa, zelenjave, sadja, žitaric in mlečnih izdelkov. Razlog je v predpostavki, da imajo osebe s krvno skupino B robusten prebavni sistem, ki lahko obdeluje zelo raznoliko hrano. Med priporočljivimi pijačami so sok brusnice, sok ananasa in sok papaje. Med nepriporočljivimi pa so kokosovo mleko, sok granatnega jabolka in sok paradižnika. Pripadniki krvne skupine B tako uživajo relativno pestro prehrano brez prevelikih omejitev v kategorijah, kot so mlečni izdelki.

Krvna skupina AB je edinstvena, saj vsebuje tako antigen A kot B na rdečih krvnih celicah, vendar v plazmi nima protiteles. Zato lahko osebe s to krvno skupino prejemajo kri vseh skupin. Dieta za krvno skupino AB je kombinacija diet za krvni skupini A in B, saj je njihova kri mešanica obeh tipov. Predpostavlja se, da lahko izkoristijo prednosti obeh diet. Priporočljive pijače vključujejo čaj iz kamilice, sok češnje in vodo z limono, prav tako pa so dovoljeni jogurt in kefir. Na drugi strani so nepriporočljivi sok manga in pomaranče, kofein in alkohol. Ta skupina se mora torej izogibati nekaterim sicer priljubljenim pijačam.

Dieta po krvnih skupinah kot primer individualiziranega pristopa k prehrani in dobremu počutju

Čeprav dieta po krvnih skupinah sproža precej razprav med znanstveniki in medicinskimi strokovnjaki glede svoje znanstvene utemeljenosti, poudarja eno ključno sporočilo: vsak posameznik je edinstven in morda potrebuje prilagojeno prehrano. Ne glede na to, ali popolnoma sprejemamo teorijo o evolucijskih dietah, nas ta koncept spodbuja k premisleku o tem, kako naša individualna biologija reagira na določena živila. Razumevanje potreb našega telesa in poslušanje njegovih signalov je ključno za dolgoročno zdravje in vitalnost. To nas uči, da je iskanje optimalnega prehranskega režima potovanje, ki se osredotoča na ozaveščeno izbiro in opazovanje.

Pa je res smiselna?

Mnogi strokovnjaki opozarjajo, da prehrana po krvnih skupinah nima trdnih znanstvenih temeljev. Kot poudarja zdravstveni portal Harvard Health, raziskave niso potrdile, da bi posamezne krvne skupine presnavljale hrano bistveno drugače, kot to trdi teorija. Podobno Mayo Clinic navaja, da večina koristi, ki jih ljudje poročajo pri tej dieti, izhaja iz splošnega zmanjšanja predelanih živil in ne iz povezave s krvno skupino. Tudi NIH izpostavlja, da obsežnejše analize niso našle dokazov, da bi takšen način prehranjevanja izboljšal zdravje, zmanjšal vnetja ali vplival na telesno težo bolj kot druge uravnotežene prehranske smernice. Portal WebMD dodatno poroča, da je težava tudi v tem, da dieta pogosto izključuje pomembne skupine živil, kar lahko vodi v prehranske pomanjkljivosti, zato strokovnjaki priporočajo previdnost in raje poudarjajo individualno prilagojene prehranske načrte, ki temeljijo na dokazih.