Lepa polt s prehrano? To so živila, ki vam lahko pomagajo do zagorele polti

S hrano lahko vplivate na barvo svoje kože. Poleg klasične zagorelosti od sonca naj bi obstajala tudi karotenoidna zagorelost. To bi lahko dosegli z uživanjem sadja in zelenjave, bogate s karotenoidi. Za zdrav poletni videz jejte veliko takšne hrane, vendar vseeno vedno uporabite kremo z zaščitnim faktorjem SPF 50. Tako boste dosegli privlačen videz kože brez nevarnosti sončnih opeklin in njenega hitrejšega staranja.

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Zelenjava, ki je polna pigmentov za naravno barvo

Če želite doseči lepšo polt, jejte sladki krompir in korenje. Sladki krompir vsebuje veliko karotenoidov, ki vaši koži zagotovijo zdrav in porjavel videz. Korenje vas ne bo obarvalo oranžno, če ga uživate v zmernih količinah, poskrbi pa za naraven sijaj in vas oskrbi z vitamini za dober vid ter odpornost.

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Paradižnik vsebuje likopen, ki koži daje zdrav sijaj in jo lahko vsaj delno ščiti pred sončnimi opeklinami – nikakor pa ne brez "prave" zaščite.

Breskve, paradižnik in buče za poletni sijaj

Privoščite si poletno sadje in zelenjavo, saj skrbita za lep videz vaše kože. Breskve vsebujejo hranila, ki ohranjajo kožo navlaženo in svežo, paradižnik pa zaradi likopena spodbuja zdravo porjavelost. Ko se poletje konča, posezite po bučah, ki vam bodo pomagale ohraniti sijočo polt še dolgo v jesen.