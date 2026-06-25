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Jagode
Prehrana

Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce

N.R.A.
25. 06. 2026 03.31
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Jagode niso le okusne, ampak so polne vitamina C in vlaknin, ki pomagajo pri prebavi ter ohranjanju zdravja srca ob minimalnem kaloričnem vnosu.

Jagode so eno najbolj priljubljenih sadežev v času poletne sezone, a njihova vrednost daleč presega le prijeten okus. Ste vedeli, da so polne dragocenih hranil, ki so nujna za vaše zdravje? Če jih uvrstite v svoj vsakodnevni jedilnik, boste poskrbeli za vnos ključnih elementov, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje. So naravno sladke, a obenem ponujajo celostno rešitev za dvig odpornosti in urejeno prebavo, ne da bi ob tem zaužili odvečne sladkorje ali maščobe.

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Jagode so prava bomba vitamina C za močno odpornost

Veliko ljudi verjame, da so agrumi najboljši vir vitamina C, a so jagode tukaj zelo blizu vrhu. V le 100 gramih tega sadja se nahaja večja količina vitamina C kot v mnogih vrstah citrusov. Že ena malce večja skledica jagod na dan lahko zadosti vašim celotnim dnevnim potrebam po tem vitaminu. To pomaga vaši imunski odpornosti, da se bori proti prehladom, obenem pa ohranja vašo kožo zdravo, čvrsto in odporno na zunanje vplive.

Jagode
JagodeFOTO: Dreamstime
Z le 32 kalorijami na 100 gramov so jagode idealen prigrizek za tiste, ki si želite nečesa sladkega brez slabe vesti.

Kako rdeče sadje ščiti srce in izboljšuje delovanje prebave

Če se srečujete z lenobno prebavo, so lahko jagode vaša naravna rešitev. Vlaknine, ki jih najdemo v tem sadju, ne le da pospešujejo prebavne procese, ampak poskrbijo tudi za dolgotrajnejši občutek sitosti. To je odličen način, da preprečite prenajedanje. Poleg tega so jagode zakladnica antioksidantov, ki vašemu srcu pomagajo ostati v formi. Ti antioksidanti ščitijo celice pred poškodbami, zmanjšujejo vnetja v telesu in skrbijo, da ostanejo vaše žile dovolj elastične.

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Bodite pozorni na alergije in kislino, ki lahko poškoduje zobe

Jagode so zelo zdrave, vendar z njimi ni priporočljivo popolnoma pretiravati v neomejenih količinah. Sadne kisline, ki jim dajejo svežino, lahko ob prevelikem uživanju počasi poškodujejo vašo zobno sklenino. Poleg tega jagode pri nekaterih ljudeh povzročajo močne alergijske reakcije, kot so izpuščaji ali srbečica. Če ste med tistimi, ki imajo pogosto težave z ledvičnimi kamni, se raje posvetujte s svojim zdravnikom, preden postanete redni porabnik jagod v večjih odmerkih vsak dan.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Prehrana

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