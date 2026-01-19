Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja

Nova raziskava kaže precej bolj zapleteno sliko. Pri določenih oblikah časovno omejenega hranjenja se namreč ključni presnovni in kardiovaskularni kazalci sploh ne spremenijo.

Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci z nemškega inštituta DIfE v raziskavo vključili 31 žensk s prekomerno telesno težo ali debelostjo. Preizkusili so dve različni časovni okni prehranjevanja: od 8. do 16. ure ter od 13. do 21. ure. Gre za obliko intermitentnega posta, imenovano časovno omejeno hranjenje. Udeleženke so jedle enako kot običajno, kar pomeni, da je bil njihov skupni dnevni vnos kalorij nespremenjen.

Po dveh tednih so sicer izgubile nekaj telesne teže, vendar, kot piše ScienceAlert, pričakovani učinki, kot so nižji krvni sladkor, nižji krvni tlak ali nižji holesterol, niso bili zaznani. Raziskovalci zato opozarjajo, da bi lahko bili pozitivni učinki iz preteklih študij posledica zmanjšanja kalorij, ne pa samega skrajšanega časovnega okna prehranjevanja.