Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
Novice PrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje PrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Prekinitveni post
Prehrana

Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja

N.R.A.
19. 01. 2026 03.59
0

Po navedbah ScienceAlert je intermitentni post že dolgo predstavljen kot preprost način za izboljšanje metabolizma: nekaj ur ne ješ, telo pa naj bi se odzvalo z boljšimi presnovnimi kazalci. Pa je stvar res tako preprosta?

Nova raziskava kaže precej bolj zapleteno sliko. Pri določenih oblikah časovno omejenega hranjenja se namreč ključni presnovni in kardiovaskularni kazalci sploh ne spremenijo.

Kaj je raziskava dejansko pokazala?

Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci z nemškega inštituta DIfE v raziskavo vključili 31 žensk s prekomerno telesno težo ali debelostjo. Preizkusili so dve različni časovni okni prehranjevanja: od 8. do 16. ure ter od 13. do 21. ure. Gre za obliko intermitentnega posta, imenovano časovno omejeno hranjenje. Udeleženke so jedle enako kot običajno, kar pomeni, da je bil njihov skupni dnevni vnos kalorij nespremenjen.

Po dveh tednih so sicer izgubile nekaj telesne teže, vendar, kot piše ScienceAlert, pričakovani učinki, kot so nižji krvni sladkor, nižji krvni tlak ali nižji holesterol, niso bili zaznani. Raziskovalci zato opozarjajo, da bi lahko bili pozitivni učinki iz preteklih študij posledica zmanjšanja kalorij, ne pa samega skrajšanega časovnega okna prehranjevanja.

Prekinitveni post
Prekinitveni postFOTO: AdobeStock

Brez izboljšav presnovnih kazalcev

Po navedbah ScienceAlert, raziskovalci v skoraj izokaloričnem poskusu niso opazili nobenih izboljšav presnovnih parametrov. To pomeni, da samo premik časa obrokov, brez zmanjšanja kalorij, morda ne prinaša koristi, ki jih pogosto pripisujemo intermitentnemu postu.

Prekinitveni post
Prekinitveni postFOTO: AdobeStock

Vpliv na notranjo uro telesa

Raziskava je pokazala, da je čas prehranjevanja vplival na cirkadiani ritem udeleženk. Njihova notranja ura, ki med drugim uravnava tudi prehod v spanje, se je premaknila glede na izbrani TRE urnik. To dodatno potrjuje, da lahko prehranjevanje ob določenih urah vpliva na biološke procese, kar bi lahko pojasnilo, zakaj je pozno prehranjevanje povezano z večjim tveganjem za zdravstvene težave. Biologinja in nutricionistka Olga Ramich poudarja, da morajo ljudje, ki želijo izboljšati metabolizem ali izgubiti težo, upoštevati ne le uro, temveč tudi energijsko ravnovesje, torej dejanski vnos kalorij.

Prekinitveni post
Prekinitveni postFOTO: AdobeStock

Kaj to pomeni za prihodnje raziskave?

Kot poroča ScienceAlert, raziskovalci želijo nadaljevati preučevanje razmerja med časom prehranjevanja in količino zaužitih kalorij. Možno je, da bi časovno omejeno hranjenje imelo večji vpliv v pogojih, kjer je vnos kalorij zmanjšan. Trenutno pa ostaja jasno, da se rezultati med študijami močno razlikujejo, saj se razlikujejo tudi prehranski režimi, trajanje raziskav in merjeni kazalci. Raziskovalci zaključujejo, da je omejevanje kalorij ključni dejavnik za izboljšanje presnovnih kazalcev, medtem ko vloga časovnega okna prehranjevanja ostaja odprto vprašanje, ki zahteva dodatne študije.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
časovno omejeno hranjenje metabolizem cirkadiani ritem kalorije prekinitveni post
Prehrana

5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani

Kaj se zares zgodi v telesu med enodnevnim postom?
Prehrana

Kaj se zares zgodi v telesu med enodnevnim postom?

Prekinitveni post: Največja napaka, ki vam preprečuje doseči želeno težo
Dieta

Prekinitveni post: Največja napaka, ki vam preprečuje doseči želeno težo

Je postenje dobro ali z njim le zmedemo presnovo?
Dieta

Je postenje dobro ali z njim le zmedemo presnovo?

Čemu ste se pa vi odpovedali med velikonočnim postom?
Prebava

Čemu ste se pa vi odpovedali med velikonočnim postom?

Prekinitveni post pod drobnogledom: Dobro, slabo in umazano
Prehrana

Prekinitveni post pod drobnogledom: Dobro, slabo in umazano

Se med postom sme piti kavo?
Prehrana

Se med postom sme piti kavo?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436