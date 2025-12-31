Vizita.si
Božična pojedina
Prehrana

Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo

N.R.A.
31. 12. 2025
0

Ne pustite, da vas ob praznikih skrbi glede dodatnih kilogramov! Strokovnjaki so namreč navdušeni: december je lahko pravzaprav odlična priložnost za prekinitev škodljivega kroga pridobivanja telesne teže in začetek pozitivnih sprememb.

Nutricionisti poudarjajo, da je pot do bolj zdravega življenjskega sloga tlakovana z majhnimi, a vztrajnimi prilagoditvami prehrane in navad. Nikoli ni prepozno, da bi investirali v svoje zdravje in telesno pripravljenost. Čeprav se marsikdo nagiba k mišljenju, da med prazniki ali počitnicami ni časa za zdravo prehrano, je resnica drugačna. S premišljenim pristopom in ustreznimi koraki lahko ravno v tem času ne le ohranimo zdrav način življenja, ampak celo začnemo uvajati pozitivne spremembe, ki se bodo obrestovale tudi po praznikih.

Kako poskrbeti za 'zdrave' praznike?

Statistični podatki iz raziskav v Združenih državah Amerike kažejo, da povprečen posameznik med božičnimi prazniki pridobi približno en kilogram telesne mase. Prejšnje raziskave so zabeležile podobne rezultate. Nutricionistka Kelli McGrane opozarja na ključno razliko med trajno pridobitvijo telesne teže zaradi kopičenja maščobnega tkiva in začasno napihnjenostjo, ki jo povzroči uživanje težje prebavljive hrane. "Pomembno je razlikovati med povečanjem telesne mase zaradi povečanja telesne maščobe in začasno napihnjenostjo," poudarja McGrane.

Hrana
HranaFOTO: Shutterstock

Po njenih besedah mnogi ljudje zmotno verjamejo, da so med prazniki pridobili maščobne obloge, čeprav je resnično stanje pogosto le posledica prehodne napihnjenosti. Če bi posamezniki po koncu praznikov nadaljevali z uravnoteženo prehrano in zdravim življenjskim slogom, ne bi prišlo do dolgotrajnih posledic v obliki neželenega pridobivanja telesne teže.

'Prenova' tradicij za boljše zdravje

Strokovnjaki za spletni portal Healthline menijo, da občasne "pregrehe" niso le neškodljive, temveč so celo priporočljive. Zlasti v času, ko praznike zaznamujejo posebne okoliščine, kot je denimo pandemija, naj bi bilo dovoljeno malo več sproščenosti pri prehranjevanju in občasnega uživanja v okusnih, a morda manj zdravih jedeh. Občasni prigrizki ali celo en neprimeren obrok med prazniki ne predstavljajo težave. Vendar pa je ključnega pomena, da se ne zapade v pretiravanje.

Zdrava hrana
Zdrava hranaFOTO: AdobeStock

Cilj je, da se en obrok ne spremeni v niz desetih neprimerčnih jedi, ali da praznično obdobje ne postane izgovor za dvomesečno obdobje nezdravega prehranjevanja.

Nadaljnja strategija vključuje zavestno izbiro živil, bogatih z vlakninami, ki podpirajo prebavo in zagotavljajo daljši občutek sitosti, ter izbiro beljakovinsko bogatih živil, ki prispevajo k ohranjanju mišične mase. Ne smemo pozabiti na vnos dovolj tekočine, predvsem vode, ki je ključnega pomena za vse telesne funkcije. Med prazniki se lahko na mizi znajdejo tradicionalne jedi v nekoliko prilagojenih različicah – na primer manj mastne pečenke, zelenjavne priloge ali pa doma pripravljeni deserti z manj sladkorja in bolj zdravo maščobo.

Zdrava hrana
Zdrava hranaFOTO: AdobeStock

Ključno je tudi načrtovanje obrokov in zavesten premislek pred vsakim grižljajem, ali je izbira res vredna potencialnih posledic na dolgi rok. Spodbujanje telesne dejavnosti, kot so sprehodi v naravi ali pa družabne igre, ki vključujejo gibanje, lahko dodatno pripomore k uravnoteženju energijskega vnosa in izboljšanju počutja. Spoznanje, da so prazniki priložnost za druženje in ustvarjanje spominov, ki jih ne smejo zastreti le težave s prebavo ali občutki krivde, je temeljnega pomena za zdrav in zadovoljen življenjski slog.

Vir: healthline

prazniki dieta prehrana prehranjevanj božič novo leto novoletne zaobljube
Prehrana

7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki

