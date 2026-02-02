Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan

Zakaj ljudje po izločitvi glutena pogosto izgubijo težo

Kot navaja ScienceAlert, številni posamezniki poročajo o izgubi telesne teže po prehodu na prehrano brez glutena, vendar razlog za to ni neposredno povezan z glutenom samim. Gluten je beljakovina, ki se naravno pojavlja v pšenici, ječmenu in rži, in pri večini ljudi ne povzroča nobenih težav. Izguba telesne teže je zato posledica drugih sprememb, ki se zgodijo, ko se ljudje glutenu odpovejo.

icon-expand Kruh FOTO: iStock

Manj predelanih živil in manj kalorij

Ko se odločite za prehrano brez glutena, iz jedilnika pogosto izginejo številna predelana živila, kot so peciva, piškoti, testenine in hitra hrana. S tem se zmanjša vnos kalorij, nasičenih maščob in sladkorjev, kar lahko vodi v postopno izgubo telesne teže. Ljudje se tako nehote odločajo za bolj naravno in manj kalorično hrano, kar ima pozitiven vpliv na telesno težo. Strokovnjaki poudarjajo, da se ob izločitvi glutena pogosto poveča tudi vnos sadja, zelenjave in polnovrednih živil, kar dodatno prispeva k boljšemu počutju in manjši telesni teži. Gre torej za spremembo prehranskih navad, ne za neposreden učinek glutena.

icon-expand Gluten FOTO: AdobeStock

Psihološki učinek in večja pozornost pri izbiri hrane

Pri mnogih ljudeh se pojavi tudi psihološki učinek. Ko se odločite za prehrano brez glutena, začnete bolj pozorno brati deklaracije, načrtovati obroke in razmišljati o tem, kaj jeste. Ta dodatna pozornost pogosto vodi v bolj premišljene odločitve, kar lahko zmanjša prenajedanje in izboljša nadzor nad vnosom kalorij.

Ali je prehrana brez glutena primerna za vsakogar?

Prehrana brez glutena je nujna za osebe s celiakijo ali neceliakijsko preobčutljivostjo na gluten. Pri teh posameznikih gluten povzroča vnetje črevesja, prebavne težave in dolgoročne zaplete. Kot navaja ScienceAlert, je pri teh ljudeh izločitev glutena edini način za preprečevanje simptomov in zaščito zdravja.

icon-expand Kruh FOTO: iStock

Tveganja pri nepotrebnem izločanju glutena

Pri ljudeh, ki nimajo intolerance na gluten, pa lahko popolna izločitev glutena povzroči neuravnoteženo prehrano. Živila, ki vsebujejo gluten, so pogosto pomemben vir vlaknin, vitaminov skupine B in mineralov. Nepravilno načrtovana prehrana brez glutena lahko vodi v pomanjkanje hranil, prebavne težave in celo povečanje telesne teže, če se nadomesti z visokokaloričnimi brezglutenskimi izdelki. Izločitev glutena lahko res vodi v izgubo telesne teže, vendar ne zaradi glutena samega, temveč zaradi sprememb v prehranskih navadah, ki spremljajo takšno odločitev. Če se glutenu odpoveste brez zdravstvenega razloga, je pomembno, da prehrano skrbno načrtujete, da se izognete pomanjkanju hranil. Najboljši pristop k izgubi telesne teže ostaja uravnotežena prehrana, bogata s polnovrednimi živili, in redna telesna dejavnost.