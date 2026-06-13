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Sladkor
Prehrana

Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja

N.R.A.
13. 06. 2026 03.35
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Prekomerno uživanje sladkorja povečuje tveganje za bolezni. Spoznajte živila, kot so juhe in rastlinsko mleko, ki pogosto vsebujejo skrit sladkor.

Uživanje prevelikih količin dodanega sladkorja ni le vprašanje telesne teže, temveč neposredno vpliva na naše splošno zdravstveno stanje. Znanstveniki opozarjajo, da preveč sladkorja povzroča kronična vnetja, ki so povezana s srčnimi boleznimi, demenco in celo depresijo. Sčasoma lahko sladkor resno obremeni jetra in poveča možnosti za razvoj sladkorne bolezni. Čeprav nam po zaužitju sladke hrane naraste raven energije, moramo vedeti, da gre za kratkotrajen učinek, saj sladkor telesu ne prinaša nobenih pomembnih hranilnih snovi, kot so vitamini in minerali.

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Sladkor se skriva v večini pakiranih živil

Izogibanje sladkorju je pravi izziv, saj se nahaja v neverjetnih 74 odstotkih vse zapakirane hrane v trgovinah. Največja past so živila, ki sploh nimajo sladkega okusa, zato nanje običajno nismo pozorni. Dietetičarka Dawn Jackson Blatner poudarja, da je prvi korak k izboljšanju prehrane prav odkrivanje teh skritih virov. Mnogi ljudje so presenečeni, ko ugotovijo, da njihova 'zdrava' izbira vsebuje več sladkorja kot kakšna sladica. Da bi zmanjšali vnos, moramo postati pozorni na celotno vsebino košarice, ne le na čokolado in piškote.

Rastlinsko mleko
Rastlinsko mlekoFOTO: iStock

Pet živil, kjer sladkorja verjetno niste pričakovali

Med najbolj presenetljive vire sladkorja uvrščamo vino, omake in celo juhe. Pri vinu gre pogosto za dodan sladkor v primerih, ko grozdje ni bilo dovolj zrelo, teh podatkov pa na nalepki običajno ne boste našli. Prav tako bodite previdni pri rastlinskih napitkih, kot sta mandljevo ali ovseno mleko; tudi tisti z oznako 'original' imajo pogosto dodan sladkor. Industrijsko pripravljene juhe so morda največja prevara, saj so slane in polne zelenjave, a vseeno vsebujejo sladkor za boljši okus. Kečapi in solatni prelivi pa so tako ali tako znani po tem, da vsebujejo ogromno sladil, zato je vedno bolje poiskati nezaslajene različice.

Vino
VinoFOTO: iStock

Dodan sladkor se nahaja v skoraj treh četrtinah vseh zapakiranih živil, tudi v tistih, ki so slana.

Kako pravilno brati nalepke na živilih?

Da bi se izognili nepotrebnemu sladkorju, se morate naučiti brati drobni tisk na embalaži. Vedno poglejte pod postavko 'Skupni ogljikovi hidrati', kjer je posebej navedeno, koliko od tega odpade na dodane sladkorje. Pravilo je preprosto: sestavine so na seznamu navedene po teži. Če je sladkor med prvimi tremi, izdelek raje vrnite na polico. Ker obstaja več kot 65 različnih imen za sladkor, se ne obremenjujte z vsemi izrazi, ampak raje hitro preverite številke v tabeli s hranilnimi vrednostmi. Tako boste hitro vedeli, ali določeno živilo ustreza vašim ciljem glede zdrave prehrane.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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