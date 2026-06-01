To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol

Po podatkih več raziskav lahko redno uživanje teh pijač obremeni ledvice bolj kot sol, pospeši njihovo degeneracijo in poveča tveganje za kronično ledvično bolezen.

Ledvice – filtri, ki jih hitro preobremenimo

Kot pojasnjuje Mayo Clinic, so ledvice vsakodnevno odgovorne za filtracijo krvi, uravnavanje elektrolitov, odstranjevanje odpadnih snovi in uravnavanje krvnega tlaka. Vse, kar zaužijemo – hrana, zdravila, pijače – gre skozi ledvice. Ko jih dolgotrajno obremenjujemo s sestavinami, ki jih dražijo ali dehidrirajo, začne njihova funkcija postopoma pešati.

icon-expand Sladke pijače FOTO: AdobeStock

Kaj je problematično pri sladkanih pijačah?

Po podatkih WebMD vsebujejo sladkane pijače – kot so brezalkoholne gazirane pijače, ledeni čaji, energijske pijače in celo "vitaminske vode" – velike količine fruktoze, fosforjeve kisline in umetnih dodatkov, ki so za ledvice še posebej obremenjujoči.

1. Fruktoza in nastanek sečne kisline

Fruktoza (pogosto v obliki koruznega sirupa) se v telesu razgradi tako, da poveča raven sečne kisline – kar lahko vodi v ledvične kamne, vnetje in okvaro filtracijskega sistema. Verywell Health poudarja, da fruktoza povzroča večje breme za ledvice kot običajen sladkor.

2. Fosforjeve spojine v gaziranih pijačah

Številne temne brezalkoholne pijače vsebujejo fosforjeve kisline, ki povečajo izločanje kalcija skozi ledvice in s tem tvegajo za kamne in osteoporozo. Prekomeren vnos fosforja obremenjuje ne le kosti, ampak tudi presnovo v ledvicah.

icon-expand Sladkor FOTO: Adobe Stock

3. Umetna sladila in ledvice

Čeprav ne vsebujejo sladkorja, umetna sladila, kot so aspartam, sukraloza ali acesulfam K, po podatkih John Hopkins Medicine vplivajo na mikrobiom in presnovo, kar lahko dolgoročno negativno vpliva tudi na delovanje ledvic.

Kaj pravi znanost?

Raziskava objavljena na Clinical Journal of the American Society of Nephrology je pokazala, da imajo ljudje, ki redno uživajo 2 ali več sladkanih pijač dnevno, kar 30 % večje tveganje za upad ledvične funkcije. Povezava ostaja tudi po prilagoditvi za starost, telesno težo, prehrano in druge dejavnike.

icon-expand Ledvice FOTO: AdobeStock

Kdaj so ledvice v nevarnosti?

Telo ne opozarja takoj. Kot opozarja myClevelandClinic, se simptomi pojavijo šele, ko je ledvična funkcija že znatno okrnjena: - pogosto uriniranje ali zmanjšano uriniranje, - zadrževanje vode (otekanje nog, obraza), - utrujenost in slabost, - kovinski okus v ustih, - visok krvni tlak brez pojasnila.

Kako lahko zaščitite ledvice?

- Izločite ali drastično zmanjšajte sladkane pijače – zamenjajte jih z vodo, zeliščnimi čaji ali naravno mineralno vodo. - Pijte dovolj tekočine, a brez presežkov – 1,5 do 2 litra vode na dan je optimalno. - Pazite na vnos fosforja, zlasti v predelani hrani in gaziranih pijačah. - Jejte živila, ki podpirajo ledvice: borovnice, bučna semena, ohrovt, kurkumo, rdečo peso. - Redno preverjajte krvni tlak in laboratorijske vrednosti, zlasti če imate v družini bolezni ledvic.

Ledvice ne bolijo – a to ne pomeni, da so zdrave

Sladkana pijača tu in tam ni problem. A vsakodnevno uživanje – tudi tiste, ki se oglašuje kot naravna ali z vitamini – lahko pomeni tihi napad na vaš izločevalni sistem. Ko ledvice odpovejo, je škoda pogosto nepopravljiva. Ne ogrožajte jih za okus, ki traja le nekaj sekund.